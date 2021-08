Le misure per la supervisione e la gestione della produzione e del funzionamento dei cosmetici saranno implementate il prossimo anno-shareandstocks.com

Data: 7 agosto 2021 alle 12:31

L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato della Repubblica popolare cinese ha emanato le “Misure per la supervisione e l’amministrazione della produzione e del funzionamento dei cosmetici”, che si sono concentrate sul rafforzamento delle misure normative e delle responsabilità delle autorità di regolamentazione. Specificare il contenuto specifico degli standard di gestione della qualità della produzione di cosmetici e chiarire i punti principali e i principi di giudizio per l’ispezione degli standard di gestione della qualità della produzione formulati dalla State Food and Drug Administration. Le misure saranno attuate il 1° gennaio del prossimo anno.

Il “Misure” si compone di 7 capitoli e 66 articoli, focalizzati su quattro aspetti:

Il primo è quello di attuare i requisiti di riforma del “decentramento, gestione e servizio” e ottimizzare le procedure di licenza di produzione. Implementare chiaramente il sistema di impegno di notifica per la continuazione delle licenze di produzione di cosmetici e rafforzare le misure normative dopo gli impegni di notifica e revocare le licenze che non soddisfano le condizioni di licenza in conformità con la legge. Chiarire i principi di classificazione degli articoli in licenza di produzione di cosmetici ed evidenziare le condizioni di produzione speciali che dovrebbero avere la cura della pelle dei bambini e la cura della pelle degli occhi. Perfezionare e migliorare le procedure di revisione e approvazione per le modifiche alle licenze di produzione in diverse situazioni e, se è necessaria un’ispezione completa in loco a causa di modifiche alle licenze di produzione, verranno rilasciate nuove licenze di produzione cosmetica dopo la verifica e soddisfano i requisiti, e il il periodo di validità della licenza sarà ricalcolato per ridurre gli oneri e aumentare l’efficienza delle imprese.

Il secondo è quello di affinare e chiarire i requisiti di gestione della produzione dei cosmetici. I dichiaranti cosmetici, i detentori di record e i produttori incaricati sono tenuti a stabilire un sistema di gestione della qualità della produzione, implementare un sistema di responsabilità per la qualità e la sicurezza e perfezionare la gestione della conservazione dei campioni, i requisiti di autoispezione e gli obblighi di rettifica, sospensione e segnalazione. Affinare le qualifiche e le responsabilità specifiche del responsabile della qualità e della sicurezza. Chiarire le condizioni e gli obblighi del committente e dell’impresa di produzione incaricata. Allo stesso tempo, i requisiti di gestione dell’etichetta sono stati perfezionati in termini di denominazione dei cosmetici, etichettatura speciale dei cosmetici per bambini e identificazione dei difetti dell’etichetta; evidenziando l’orientamento del problema e chiarendo ulteriormente i requisiti per la falsa pubblicità e le affermazioni illegali dei cosmetici.

Il terzo è quello di affinare e chiarire i requisiti di gestione dei cosmetici. Migliorare le normative sui record relativi all’ispezione degli acquisti, all’ispezione dei prodotti, allo stoccaggio e al trasporto. Chiarire gli obblighi che i saloni di bellezza, gli hotel, ecc. utilizzano i cosmetici nei loro servizi aziendali o forniscono cosmetici ai consumatori. In combinazione con la supervisione effettiva, perfezioneremo le responsabilità delle piattaforme di e-commerce, dei mercati commerciali centralizzati e degli organizzatori equi per la revisione, la segnalazione, l’ispezione e la prevenzione delle attività illegali e sottolineeremo gli obblighi di segnalazione della piattaforma per le principali informazioni relative alla qualità e sicurezza.

Il quarto è rafforzare le misure di regolamentazione e le responsabilità delle autorità di regolamentazione. Specificare il contenuto specifico delle specifiche di gestione della qualità della produzione di cosmetici, chiarire i punti principali e i principi di determinazione della National Food and Drug Administration per formulare le specifiche di gestione della qualità della produzione; rafforzare i requisiti di gestione degli oggetti normativi chiave e perfezionare i requisiti di lavoro delle ispezioni a campione a tutti i livelli delle agenzie di regolamentazione dei farmaci. Allo stesso tempo, è stabilito che se l’ispezione del campionamento dei cosmetici fallisce, il dichiarante e registratore dei cosmetici deve eseguire l’obbligo di autoispezione e richiamo in conformità con la legge. È chiaro che il monitoraggio delle reazioni avverse cosmetiche segue il principio della segnalazione se sono sospette, ecc.

