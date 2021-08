Le Nazioni Unite lanciano un forte appello per l’impatto “irreversibile” dell’umanità sul clima Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

2/2 © Reuters. Foto d’archivio: 19 luglio 2021, Bad Munsterefer, Germania Un uomo ispeziona una casa fuori dalla sua casa in un’area colpita da forti piogge e inondazioni. REUTERS/Wolfgang Rattay/



2/2

Autori: Nina Chestney e Andrea Januta

(Reuters)-Il Gruppo delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico ha emesso un terribile avvertimento lunedì che il mondo si sta pericolosamente avvicinando a un riscaldamento incontrollato e che l’umanità dovrebbe essere “chiaramente” incolpata.

Gli scienziati hanno avvertito in un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) che il livello di gas serra nell’atmosfera è abbastanza alto da garantire danni climatici per decenni o addirittura centinaia di anni. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1

Questo è in aggiunta a ondate di calore mortali, enormi uragani e altre condizioni meteorologiche estreme che stanno accadendo, e potrebbe peggiorare.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha descritto il rapporto come “il codice rosso dell’umanità” e ha sollecitato la cessazione dell’uso del carbone e di altri combustibili fossili altamente inquinanti.

“Il campanello d’allarme è assordante”, ha detto Guterres in una nota. “Questo rapporto deve suonare la campana a morto per carbone e combustibili fossili, per timore che distruggano il nostro pianeta”.

Il rapporto dell’IPCC è stato pubblicato tre mesi prima della grande conferenza delle Nazioni Unite sul clima chiamata COP26 a Glasgow, in Scozia, quando i paesi dovranno affrontare pressioni per impegnarsi in azioni per il clima più ambiziose e fornire loro finanziamenti sostanziali.

Il rapporto si basa su oltre 14.000 studi scientifici e fornisce il quadro più completo e dettagliato di come i cambiamenti climatici modificano il mondo naturale e i cambiamenti che potrebbero verificarsi in futuro.

Secondo il rapporto, a meno che non venga intrapresa un’azione immediata, rapida e su larga scala per ridurre le emissioni, la temperatura globale media potrebbe superare la soglia di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) nei prossimi 20 anni.

Finora, gli impegni dei paesi per ridurre le emissioni https://reut.rs/3ywxDyE non sono stati sufficienti per ridurre il livello di gas serra accumulati nell’atmosfera.

Il governo e gli attivisti hanno messo in guardia sui risultati delle indagini.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che i prossimi dieci anni saranno la “chiave” per garantire il futuro del nostro pianeta:

“Spero che il rapporto IPCC odierno sia un campanello d’allarme affinché il mondo agisca immediatamente prima di convocare l’importante vertice COP26 a Glasgow a novembre”.

Cambiamento irreversibile

Secondo il rapporto, le emissioni “chiaramente causate dalle attività umane” hanno spinto la temperatura media globale di 1,1 gradi Celsius rispetto alla media preindustriale e avrebbe potuto aumentare di 0,5 gradi Celsius senza gli effetti mitiganti dell’inquinamento atmosferico.

Ciò significa che anche se la società non utilizza più i combustibili fossili, la perdita di questi inquinanti atmosferici farà aumentare nuovamente la temperatura.

Gli scienziati avvertono che una temperatura superiore a 1,5 gradi Celsius al di sopra della media preindustriale può far perdere il controllo ai cambiamenti climatici e avere effetti catastrofici, come il calore così tanto che le persone moriranno solo all’aperto.

Qualsiasi ulteriore riscaldamento aumenterà anche l’intensità e la frequenza delle temperature estremamente elevate e delle forti piogge, nonché della siccità in alcune aree. Poiché la temperatura varia ogni anno, gli scienziati utilizzano medie di 20 anni per misurare il riscaldamento climatico.

“Abbiamo tutte le prove che siamo in una crisi climatica”, ha detto la tre volte co-autrice dell’IPCC Sonia Seneviratne, scienziata del clima presso l’ETH di Zurigo, che dubitava che avrebbe firmato il quarto rapporto. “I responsabili politici hanno abbastanza informazioni. Puoi chiedere: se non si fa nulla, c’è un uso significativo del tempo degli scienziati?”

Il riscaldamento di 1,1 °C registrato è sufficiente per innescare un clima catastrofico https://tmsnrt.rs/3wcycMk. Quest’anno, l’ondata di caldo ha causato centinaia di morti nel Pacifico nord-occidentale e ha battuto record in tutto il mondo. Gli incendi provocati dal caldo e dalla siccità stanno investendo le città degli Stati Uniti occidentali, rilasciando emissioni record di anidride carbonica dalle foreste siberiane e costringendo i greci a fuggire dalle loro case in traghetto.

“Ogni piccola parte del riscaldamento è importante”, ha affermato il coautore dell’IPCC Ed Hawkins (NASDAQ:), scienziato del clima presso l’Università di Reading, Regno Unito. “Man mano che il clima si fa più caldo, le conseguenze diventeranno sempre più gravi”.

La calotta glaciale della Groenlandia https://tmsnrt.rs/2Qvivkg “quasi certamente” continuerà a sciogliersi e ad aumentare il livello del mare, che continuerà a salire nei prossimi secoli man mano che l’oceano si riscalda e si espande.

È troppo tardi per fermare questi cambiamenti specifici. La cosa migliore che il mondo può fare è rallentarli in modo che i paesi abbiano più tempo per prepararsi e adattarsi.

“Ora siamo impegnati su alcuni aspetti del cambiamento climatico, alcuni dei quali saranno irreversibili per centinaia o migliaia di anni”, ha affermato il coautore dell’IPCC Tamsin Edwards, scienziato del clima al King’s College di Londra. “Ma più limitiamo il riscaldamento, più possiamo evitare o rallentare questi cambiamenti”.

“Abbiamo ancora delle scelte”

Il rapporto affermava che anche se il cambiamento climatico dovesse essere mitigato, il mondo sarebbe a corto di tempo.

Se il mondo ridurrà significativamente le emissioni nei prossimi dieci anni, la temperatura media potrebbe ancora aumentare di 1,5 gradi Celsius entro il 2040 e di 1,6 gradi Celsius entro il 2060 prima di stabilizzarsi.

Se il mondo non riduce drasticamente le emissioni, ma continua la sua traiettoria attuale, la temperatura aumenterà di 2,0 gradi Celsius entro il 2060 e di 2,7 gradi Celsius entro la fine del secolo.

Dal Pliocene circa 3 milioni di anni fa, la terra non è stata così calda: quando sono comparsi i primi antenati dell’umanità, l’oceano era 25 metri (82 piedi) più alto di oggi.

Se il riscaldamento innesca un ciclo di feedback che rilascia più emissioni di carbonio che riscaldano il clima, come lo scioglimento del permafrost artico o l’appassimento delle foreste globali, la situazione potrebbe essere peggiore. In questi scenari ad alte emissioni, dal 2081 al 2100, la terra potrebbe bruciare a 4,4 gradi Celsius in più rispetto alla media preindustriale.

“Abbiamo cambiato il nostro pianeta, alcuni dei quali dovremo sopportare per secoli e migliaia di anni”, ha affermato il coautore dell’IPCC Joeri Rogelj, scienziato del clima presso l’Imperial College di Londra.

Ha detto che la domanda ora è quanti cambiamenti irreversibili possono essere evitati.

“Abbiamo ancora delle opzioni da fare”.