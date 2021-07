Le Olimpiadi di Tokyo sono state colpite pochi giorni prima dell’apertura a causa del numero crescente di casi e scandali Covid

Share it

Il sogno di Tokyo di essere senza problemi prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di venerdì è stato infranto dalle statistiche sull’infezione da Covid-19, sul sospetto stupro, sullo scandalo del bullismo e sulla scomparsa di un sollevatore di pesi.

Solo quattro giorni prima dell’inizio di ciò che ha detto il presidente del CIO “Il più complicato” Gli organizzatori hanno affermato che dal 1° luglio 55 persone sono risultate positive al virus.

Dopo che è scoppiato il problema Una serie di battute d’arresto Per le Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la pandemia, tra scandali di corruzione e sessismo, cancellazione del progetto originario dello Stadio Nazionale e preoccupazioni per l’agguerrita concorrenza Caldo estivo Può mettere in pericolo la vita dei partecipanti.

Coloro che sono risultati positivi per Covid-19 includono atleti e funzionari, nonché media e appaltatori.Questi gruppi creeranno un afflusso previsto di oltre 56.000 persone in Giappone prima e durante la partita.

Domenica, due calciatori sudafricani sono risultati positivi e sono diventati i primi atleti ad essere infettati dal virus nel Villaggio Olimpico. La British Olympic Association ha anche confermato che sei atleti e due membri dello staff della sua squadra di atletica leggera sono in isolamento dopo aver avuto casi positivi del nuovo virus della corona su un volo per il Giappone. La tennista americana Coco Goff, Dillo su Twitter Dopo essere risultata positiva, non parteciperà alle Olimpiadi.

Sempre più atleti annullano la competizione o sono costretti a una lunga quarantena quando la competizione sta per iniziare, il che ha esacerbato le preoccupazioni delle persone per le competizioni sportive. Sarà gravemente danneggiato Colpito dall’epidemia.

Seiko Hashimoto, presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, ha dichiarato in una conferenza stampa del fine settimana che gli organizzatori rafforzeranno le misure per evitare i cluster di Covid.

Opposizione pubblica L’intensa copertura televisiva dei turisti stranieri legati alle Olimpiadi che infrangono le restrizioni ha innescato un climax durante il fine settimana e alcune persone sono state viste bere al di fuori delle aree designate.

Dopo che un membro dello staff olimpico dell’Uzbekistan è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito gravemente sessualmente un collega giapponese, il disgusto per l’evento si è intensificato durante il fine settimana.

Inoltre, quattro appaltatori britannici e americani hanno lavorato come elettricisti per i Giochi Olimpici arrestato Spese per droga questo mese.

Il Giappone ha introdotto salvaguardie sempre più complesse nei suoi sforzi per garantire che i preparativi per le Olimpiadi siano posticipati di un anno.Quasi tutte le attività lo faranno Tenuto senza pubblico E vivi in villaggio olimpico Sarà soggetto a rigorosi test regolari e alla gestione del sistema di isolamento.

Rispettati

Il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach ha annunciato la scorsa settimana che il rischio che gli atleti in visita trasmettano l’infezione alla gente comune giapponese è “zero”, un’osservazione che è stata ampiamente criticata come eccessiva di fiducia di fronte a un’ondata dell’epidemia.

Lo scoppio di problemi prima delle Olimpiadi del fine settimana includeva un’intervista alla rivista del 1994 con Koyamada Keigo. Il compositore si chiamava “Cornelius” e la sua musica era al centro della cerimonia di apertura di venerdì. Nell’intervista, il 52enne Koyamada si è vantato di aver umiliato e maltrattato uno studente disabile a scuola.

Oyamada scusa In una dichiarazione pubblicata online, ma ha rifiutato di dimettersi quando era così vicino all’evento dello spettacolo.

Inoltre, le autorità locali del Giappone centrale stanno cercando il sollevatore di pesi ugandese Julius Ssekitoleko, scomparso dal campo di addestramento della sua squadra dopo aver lasciato un biglietto in cui diceva che voleva trovare un lavoro nel paese. L’atleta di 20 anni non è riuscito a qualificarsi per la competizione e dovrebbe tornare in Uganda questa settimana.