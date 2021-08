Le Olimpiadi di Tokyo temono che le Olimpiadi diffondano il nuovo virus corona; i dati mostrano che ciò non è accaduto Reuters

© Reuters. Immagine del file: durante il tour mediatico organizzato tenutosi a Zhangjiakou, nella provincia di Hebei, in Cina, il 14 luglio 2021, un enorme monumento ai cinque anelli olimpici è stato visto nel villaggio olimpico e paralimpico di Zhangjiakou per le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino.Foto scattata il 14 luglio 2022



Tokyo (Reuters)-Prima dell’inizio delle Olimpiadi, il Giappone era preoccupato per le Olimpiadi del 2020. Migliaia di funzionari, media e atleti che hanno inondato Tokyo durante la pandemia potrebbero diffondere il COVID-19, introdurre nuove varianti e sopraffare il sistema medico.

Ma mentre le Olimpiadi volge al termine, il numero di infezioni all’interno della “bolla” olimpica “https://www.reuters.com/lifestyle/sports/tale-two-cities-bubble-tokyo-outside-2021-07- 29”-1 Stadi del gruppo, hotel e centri media. Chi viene alle Olimpiadi è per lo più confinato lì, racconta una storia diversa.

Gli organizzatori e alcuni scienziati hanno affermato che questa volta hanno partecipato più di 50.000 persone.Questo potrebbe essere il più grande esperimento globale di questo tipo dall’inizio della pandemia, ma sembra che abbia sostanzialmente funzionato, con solo un piccolo numero di partecipanti infetti.

Kei Sato, ricercatore senior presso l’Università di Tokyo, ha dichiarato: “Prima delle Olimpiadi, penso che le persone verranno in Giappone con molte varianti, e Tokyo sarà un crogiolo di virus e alcune nuove varianti appariranno a Tokyo”.

“Ma il virus non ha possibilità di mutare”.

Gli organizzatori hanno affermato che le ragioni principali del basso numero di infezioni sono che il tasso di vaccinazione degli atleti olimpici, degli organizzatori e dei media supera il 70%, test giornalieri, distanza sociale e restrizioni al pubblico nazionale e internazionale.

Brian McCloskey, consigliere capo sulla questione “bolla” per gli organizzatori olimpici, ha affermato che non indicherà alcuna misura specifica che sia più efficace.

McCloskey ha dichiarato sabato in una conferenza stampa: “Si tratta di un piano di pacchetti. È il piano di pacchetti più efficace. Penso che queste siano ancora informazioni dopo queste Olimpiadi. Indipendentemente dalla vaccinazione, sono ancora informazioni”.

Dal 1 luglio, gli organizzatori hanno registrato un totale di 404 casi di infezioni legate alle Olimpiadi. Hanno condotto quasi 600.000 screening e il tasso di infezione è stato dello 0,02%.

La situazione all’interno della “bolla” è in netto contrasto con l’esterno: la variante delta ha provocato un’impennata di contagi che ha fatto registrare un record giornaliero e ha superato per la prima volta le 5.000 persone nella città ospitante, minacciando i travolgenti ospedali di Tokyo.

Nella bolla, i giornalisti hanno dovuto segnalare la loro temperatura e condizione ogni giorno durante il periodo di quarantena di due settimane e scaricare un’applicazione di tracciamento dei contatti. È vietato prendere i mezzi pubblici e i centri media devono sempre indossare maschere.

McCloskey ha affermato che non ci sono stati casi gravi di COVID-19 nel Villaggio Olimpico, dove durante le Olimpiadi vivevano più di 10.000 atleti, a volte due persone nella stessa stanza.

Sebbene McCloskey abbia affermato che sono necessarie ulteriori ricerche, ha affermato che l’attuale “convinzione” degli esperti è che l’infezione dei turisti stranieri nella bolla sia stata portata nel paese, non a livello locale.

McCloskey concorda con la dichiarazione del primo ministro giapponese Yoshihide Suga secondo cui crede che le Olimpiadi non porteranno a un aumento del numero di infezioni a Tokyo.

Ha detto: “Più sei vicino agli atleti, più sei vicino all’interfaccia tra la comunità internazionale e la società nazionale giapponese, più test riceveranno”.

“È la protezione delle connessioni tra le interfacce, quella internazionale e quella domestica, che ci dà la certezza che non ci sia comunicazione tra le due”, ha detto McCloskey.

Alcuni esperti come Koji Wada, professore di sanità pubblica alla Tokyo International Health and Welfare University, hanno affermato che è troppo presto per trarre conclusioni sull’impatto diretto dei Giochi olimpici sulla diffusione del virus in città.

Ma Wada e altri hanno affermato che le Olimpiadi hanno distrutto le informazioni pubbliche e le autorità hanno invitato le persone a rimanere a casa ed evitare il contatto con gli altri, mentre gli atleti urlavano, si abbracciavano e si davano pacche sulle spalle durante il gioco.

McCloskey ha affermato che i dati sanitari raccolti durante le due settimane delle Olimpiadi saranno analizzati e rilasciati, compresi i dati sanitari nei villaggi degli atleti, in modo che i paesi possano utilizzare i dati per aiutare a sviluppare piani per affrontare il coronavirus.