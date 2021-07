Le opinioni degli investitori su crescita globale e profitti “non sono così ottimistiche”

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Gli investitori hanno affermato che la riapertura economica della spinta alla crescita globale ha superato il suo picco, sebbene abbiano minimizzato il rischio che la variante del coronavirus Delta interrompa la ripresa.

Secondo 239 gestori di fondi intervistati da Bank of America in un sondaggio mensile, il coronavirus è al quinto posto tra i rischi per l’economia globale e questi gestori di fondi gestiscono un totale di $ 742 miliardi di fondi dei clienti.

Il sondaggio di luglio ha rilevato che le opinioni degli investitori sulla crescita economica globale e sui profitti aziendali sono “meno ottimistiche”. La percentuale di investitori che credono che l’economia continuerà a migliorare è scesa bruscamente da un picco del 91% di marzo al 47% di questo mese.

Bank of America ha affermato che i risultati dell’indagine “indicavano un ‘picco boom’ a causa delle aspettative di crescita e inflazione al di sopra del trend” hanno anche iniziato a diminuire.

Le prospettive di crescita e profitti degli investitori sono più cupe che in qualsiasi momento dal novembre dello scorso anno, quando l’arrivo del vaccino contro il coronavirus e la vittoria del Partito Democratico nelle elezioni statunitensi si basavano sulla promessa di uno storico piano di stimolo. l’impennata della crescita economica è imminente.

Tuttavia, i gestori di fondi hanno affermato che, nonostante il recente aumento dei casi di coronavirus, credono ancora che ci sia ancora spazio per una ripresa in Europa. Bank of America ha affermato che l’Europa è ancora la regione più favorita per gli investitori globali e che i manager dell’Europa continentale “sono ovviamente più ottimisti sull’Europa rispetto alle prospettive globali”.

L’inflazione e il rischio di “abbronzatura” di disordine del mercato causato dal ritiro del sostegno dalla banca centrale sono ancora le maggiori preoccupazioni dei gestori di fondi, seguite da bolle di asset e dal possibile rallentamento dell’economia cinese.

Rispettati

Joseph Little, capo stratega globale di HSBC Asset Management, ha dichiarato: “La situazione economica nella prima metà del 2021 si è ripresa. L’introduzione di vaccini, il supporto politico e una maggiore fiducia hanno contribuito a far salire i rendimenti obbligazionari e i prezzi delle azioni. “

“con lo sviluppo dell’economia [from recovery] Entrando nel periodo di espansione, gli investitori devono prepararsi per i prossimi cambiamenti ciclici, fasi di ritorno sugli investimenti inferiori e cambiamenti nelle politiche e nei sistemi”, ha aggiunto.

Nonostante le preoccupazioni per i rischi di inflazione, il 70% dei gestori di fondi crede ancora che l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo. Si prevede che in parti uguali la Fed segnalerà una riduzione del sostegno della politica monetaria all’economia attraverso l’acquisto di asset alla fine dell’estate, e gli investitori posticiperanno la possibile data del primo rialzo dei tassi da parte della Fed a gennaio 2023.

Tuttavia, gli investitori hanno espresso preoccupazione per l’inflazione in diverse posizioni di attività e ci sono pochi segni che il commercio deflazionistico stia per finire. Le obbligazioni con pagamenti di interessi fissi erosi dall’elevata inflazione sono ancora impopolari, mentre i fondi detengono più materie prime e azioni, che sono aumentate vertiginosamente con la riapertura dell’economia.

Per la prima volta da aprile, i titoli tecnologici sono stati classificati come la “transazione più affollata”, classificandosi al primo posto in Bitcoin e materie prime nei recenti sondaggi.