Le partecipazioni più tipiche in società veicolo

I veicoli per scopi speciali (SPV) sono stati ampiamente utilizzati come mezzo Cartolarizzazione di assetDagli anni ’80, le grandi società finanziarie si sono affidate a SPV e prodotti simili per diversificare i rischi e trasferire le passività dai loro bilanci. La grande recessione Dopo che le banche hanno convertito i loro pool di prestiti ipotecari in titoli e li hanno venduti agli investitori sotto forma di SPV, il mercato finanziario ha riacceso le preoccupazioni sui potenziali rischi. Continua a leggere per saperne di più su questi strumenti, su come funzionano e sui motivi comuni per gli investimenti immobiliari in SPV.

Punti chiave La società veicolo è una società orfana progettata per isolare i rischi e ridistribuire le attività agli investitori.

Gli investimenti immobiliari di solito contengono strumenti immobiliari speciali.

Una società può trasferire la proprietà della proprietà a una SPV e vendere l’entità, pagando l’imposta sulle plusvalenze (inferiore) invece dell’imposta sulle vendite immobiliari.

Le banche possono vendere beni ipotecari alle società veicolo, riducendo così la leva finanziaria dei propri bilanci.

Che cos’è una società veicolo (SPV)?

Un tipo Auto VIP È una società orfana che mira a scomporre e isolare i rischi nelle attività sottostanti e ridistribuirli agli investitori. Questi veicoli, noti anche come società a scopo speciale (SPE), hanno i propri obblighi, attività e passività al di fuori della società madre.

I vettori speciali hanno i propri obblighi, attività e passività.

SPV può emettere obbligazioni per raccogliere fondi aggiuntivi a un tasso di prestito più favorevole.Hanno anche raggiunto Elaborazione fuori bilancio Utilizzato per i rapporti fiscali e finanziari della società madre.

SPV è considerato Fallimento-Azienda remota. Ciò significa che se la società madre fallisce, avrà un impatto minimo sulla società madre e viceversa. Pertanto, mirano a proteggere le due società dal fallimento.

Principio di funzionamento dei veicoli speciali

La stessa SPV agisce come una controllata della società madre e la società madre vende le sue attività fuori bilancio a SPV. Attirando investitori azionari indipendenti per aiutare ad acquistare debito, SPV è diventata una fonte indiretta di finanziamento per la società originale.Questo è molto utile per i grandi rischio di credito Articoli come Mutuo subprime prestito.

Non tutti gli SPV hanno la stessa struttura.Negli Stati Uniti, SPV è solitamente società a responsabilità limitata (società a responsabilità limitata).Una volta che una società a responsabilità limitata acquista attività rischiose dalla società madre, di solito divide le attività in File E venderli per soddisfare le preferenze di rischio di credito specifiche di diversi tipi di investitori.

Ci sono molte ragioni per creare SPV.Forniscono protezione per le attività e le passività della società madre e prevengono il fallimento e il fallimento FallimentoQueste entità possono anche ottenere un modo semplice per raccogliere fondi. Le SPV hanno anche una maggiore libertà operativa perché non sono gravate da tante normative quanto la società madre.

Vendita investimento immobiliare a SPV

Gli investimenti immobiliari sono solitamente detenuti in appositi strumenti immobiliari. Nella maggior parte dei casi, le aziende possono creare SPV per ridurre l’impatto fiscale della vendita di immobili.Ad esempio, se l’imposta sulle vendite è superiore a Imposta sulle plusvalenzeSe Dang società madre Quando decide di alienare il bene, può vendere la SPV al posto della proprietà stessa. Ciò rende la società responsabile dell’imposta sulle plusvalenze anziché dell’imposta sulle vendite immobiliari.

Questa è un’altra situazione che spiega perché l’investimento immobiliare è una risorsa interessante in SPV. La banca concede un prestito per un immobile e si assume il rischio di credito.Questo mutuo Sono i beni della banca. Invece di detenere il bene e addebitare un interesse lento, la banca crea un SPV e lo vende come garanzia.Di conseguenza, la banca Bilancio Sembra che il coefficiente di leva finanziaria sia basso e riduca il suo rischio di credito diretto.