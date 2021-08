Le perdite di Klarna sono aumentate a causa del raddoppio delle insolvenze sui crediti

Le perdite di Klarna sono aumentate in modo significativo nel secondo trimestre, poiché l’apprezzata società svedese “compra prima, paga dopo” ha continuato a crescere a un ritmo estremamente rapido prima di una possibile quotazione in borsa.

Fintech, di recente Vale 46 miliardi di dollari USA In un round di investimenti guidato dalla giapponese SoftBank, i suoi acquisti elaborati per conto dei rivenditori nel secondo trimestre sono aumentati di due terzi a 20 miliardi di dollari.

Ma la sua perdita operativa librarsi Poiché le perdite su crediti sono più che raddoppiate nel secondo trimestre, sono aumentate da 890.000 corone svedesi (10 milioni di dollari USA) un anno fa a 965 milioni di corone svedesi (111 milioni di dollari USA).

Klarna è una delle poche aziende fintech che è rimasta redditizia per i primi 14 anni, ma è stata Sconfitta dal 2019 Perché si sta espandendo rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. Poiché Klarna ha attirato 20 milioni di clienti per utilizzare i suoi servizi di pagamento presso rivenditori come Nike, H&M e Macy’s, le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 311% nella prima metà dell’anno.

La società fintech svedese ha affermato che quando entra in nuovi mercati (come recentemente lanciato in Nuova Zelanda, Francia e Spagna), le perdite su crediti tendono ad aumentare. Ha aggiunto la Polonia la scorsa settimana.

Nella prima metà dell’anno nel suo complesso, il tasso di crescita delle sue perdite su crediti è stato inferiore al suo volume totale di perdite su crediti su merci è aumentato del 55%, mentre il numero è aumentato del 77%. La sua perdita operativa nel secondo trimestre del 2020 è stata significativamente inferiore rispetto al primo trimestre di quell’anno, ma Klarna non è stata in grado di spiegare immediatamente perché ciò sia accaduto.

L’amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski ha dichiarato mercoledì al Financial Times di essere “soddisfatto dell’andamento delle perdite” perché le inadempienze creditizie hanno rappresentato la proporzione è diminuita.

Ha aggiunto: “Se sei una piccola banca, le tue perdite saranno piccole. Se sei una grande banca, potresti subire più perdite. Mentre stiamo sviluppando questa banca rapidamente, con reddito e Man mano che il volume degli scambi aumenta, soffrirai più perdite».

Klarna affronta polemiche in alcuni paesi perché i critici ritengono che incoraggi i giovani a spendere soldi che non necessariamente hanno e poi a rimborsarli a rate.

Klarna ha precedentemente dichiarato che sta lavorando duramente per quotarsi in borsa, ma non c’è nulla di imminente. Siemiatkowski ha affermato che gli Stati Uniti sono un luogo naturale per diventare pubblici, ma ha anche lasciato intendere che il Regno Unito sta partecipando e sta facendo pressioni sul governo di Londra per la sua potenziale regolamentazione del settore “compra prima, paga dopo”.

lui Raccontare Il Financial Times ha dichiarato a maggio: “Con il verificarsi della Brexit, Londra ha l’opportunità di sviluppare normative migliori per l’industria finanziaria. Ciò andrà a beneficio di Londra, che si trova al di fuori dell’UE…. Si prevede che tutte le banche si sposteranno. andare [from the UK]; Penso che sia il contrario. “