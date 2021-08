Le preoccupazioni sulla privacy dei dati sono in aumento e la blockchain è la soluzione Autore: Cointelegraph

Annie Fall-Willis È il COO di Oasis Labs e uno dei primi contributori di Oasis Network.Oasis Network è una piattaforma blockchain abilitata alla privacy per la finanza aperta e un’economia dei dati responsabile. Prima di entrare in Oasis Labs, Anne ha lavorato come product manager/product marketing manager per iPhone presso Apple (NASDAQ:). Ha anche lavorato per l’ex Segretario di Stato americano Madeleine Albright presso l’Albright Stone Bridge Group. Anne ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e una laurea presso la Georgetown University.

I consumatori di oggi sono disposti a utilizzare i propri dati per transazioni personalizzate, ma anche le preoccupazioni sulla privacy dei dati stanno crescendo rapidamente.In un sondaggio della società di sicurezza digitale e emissione di certificati Entrust, solo il 21% degli intervistati Credere Stabilire un marchio globale per garantire la sicurezza delle proprie informazioni personali.

