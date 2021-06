Le prime 6 aziende di proprietà di Daimler AG (DDAIF)

Daimler AG (DMLRY) È una multinazionale automobilistica con sede a Stoccarda, Baden-Württemberg, Germania. L’azienda è stata fondata nel 1926 dalla fusione di Benz & Cie e Daimler Motoren Gesellschaft.

Oggi, questa casa automobilistica è uno dei più grandi produttori di auto di lusso al mondo e il più grande produttore di veicoli commerciali.Daimler ha circa 300.000 dipendenti e più di 200 miliardi di dollari USA redditoPerché l’azienda produce vari veicoli con numerosi marchi in tutto il mondo e opera nel settore dei servizi finanziari.

Punti chiave La tedesca Daimler AG è uno dei più grandi produttori di auto di lusso e il più grande produttore di veicoli commerciali.

L’azienda ha molti marchi e un’unità finanziaria chiamata Mercedes-Benz Bank.

Mercedes-Benz è nota per le sue auto di lusso ed è una sussidiaria di Daimler AG.

Fanno parte di Daimler anche Freightliner, Thomas Built Buses, Detroit Diesel e Smart Automobile.

Nel 2020, Daimler è stata costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari per aver tradito i requisiti sulle emissioni del Clean Air Act.

Benz

Nel 1886, i fondatori originali Gottlieb Daimler e Karl Benz crearono la prima auto a benzina al mondo, l’auto brevettata Mercedes-Benz. La prima vettura Mercedes è stata lanciata nel 1901. La divisione automobilistica Mercedes-Benz è principalmente nota per le sue serie di auto di fascia alta, producendo vari modelli come classe A e classe B, SUV, auto sportive convertibili, coupé, decappottabili e berline di lusso di classe S.

Mercedes-Benz vende anche camion, autobus, autobus e telai per autobus principalmente in Europa occidentale, Asia e America Latina. Inoltre, l’azienda produce anche una serie di veicoli da lavoro commerciali con il marchio Sprinter. Nel 2020, Forbes Classificato Mercedes-Benz come il 23° marchio più prezioso al mondo, con un fatturato di oltre 121 miliardi di dollari e 167.000 dipendenti.

cargo

Daimler AG ottenere Il produttore americano di camion Freightliner è stato fondato nel 1981. La società ha sede a Fort Mill, South Carolina, e opera con il nome di Daimler Trucks North America LLC. L’azienda è principalmente nota per i suoi camion diesel pesanti di classe 8 (comunemente noti come semi camion) e produce anche camion più piccoli di classe 5-7. Allo stesso tempo, il modello Cascadia Evolution guida la gamma di prodotti stradali a lunga distanza.

Thomas ha costruito l’autobus

Thomas Built Buses è stata fondata nel 1916 come azienda di tram e in seguito è diventata uno dei più grandi produttori di autobus negli Stati Uniti, e gode ancora oggi di questo status. La società ha sede a High Point, North Carolina, ed è stata acquisita da Daimler AG dalla famiglia Thomas nel 1998. Thomas Built offre una gamma completa di scuole, assistenza all’infanzia, attività, autobus professionali ea risparmio energetico. È il primo produttore di autobus a produrre scuolabus convenzionali di tipo C alimentati a gas naturale compresso (CNG), nonché autobus alimentati a propano.

macchina intelligente

Daimler’s Smart Car è una casa automobilistica con sede a Boblingen, in Germania. Produce e vende minicar e utilitarie, principalmente modelli Fortwo e Forfour. Mercedes ha collaborato con il produttore di orologi svizzero Swatch Group negli anni ’70 per progettare Smart. Smart è l’abbreviazione di Swatch Mercedes Art, che è l’azienda marca Apparso nel 1998. Queste auto sono prodotte in Europa e i loro modelli elettrici ea benzina sono venduti in tutto il mondo.

Benz Bank

Mercedes-Benz Bank, con sede a Stoccarda, è una società interamente controllata Filiale Daimler Financial Services AG, il fornitore globale di servizi finanziari di Daimler AG. Questa banca universale (principalmente attività di finanziamento e leasing di auto) è stata fondata nel 2001 con il nome di DaimlerChrysler Bank e ha ottenuto una licenza bancaria nel 2002. È stata ribattezzata Mercedes-Benz Bank nel 2008 e ora conta più di 1.500 dipendenti e 1 milione di clienti.

$ 2,2 miliardi Nel 2020, Daimler è stata costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari dopo essere stata trovata a tradire i requisiti sulle emissioni del Clean Air Act.

Detroit Diesel

Fondata nel 1938 come divisione diesel della General Motors (Motori generali), Detroit Diesel produce motori diesel pesanti e medi, cambi, assali, sistemi di sicurezza e prodotti telematici per l’industria degli autotrasporti. Daimler AG ha acquisito l’azienda a Detroit nel 2000. Ora ha più di 2.000 dipendenti in sei stabilimenti di produzione negli Stati Uniti. Le parti sono distribuite attraverso una rete di oltre 800 punti di assistenza in Nord America e tre centri di distribuzione globali.

Linea di fondo

Daimler AG è uno dei più grandi produttori di automobili al mondo, proprietario di diversi marchi noti di automobili, camion e autobus. È anche una società finanziaria attraverso la sua proprietà di Mercedes-Benz Bank.

Domande frequenti di Daimler AG

Chi è il CEO di Daimler AG?

Ola Källenius è diventato presidente del consiglio di amministrazione di Daimler il 22 maggio 2019. Secondo il sito web di Daimler, questo ruolo è equivalente al CEO.

Chi è il maggiore azionista di Daimler AG?

Il 56,7% delle azioni di Daimler è di proprietà di investitori istituzionali come hedge fund e fondi pensione. L’investitore cinese Li Shufu possiede il 9,7% delle azioni attraverso Tenaciou3 Prospect Investment Limited, una holding. Il fondo di risparmio sovrano del Kuwait detiene il 6,8% di tutte le azioni e gli investitori al dettaglio controllano il 20,3%.

Qual è lo scandalo delle emissioni di Daimler?

Lo scandalo delle emissioni Daimler è stato un tentativo illegale di falsificare i test sulle emissioni per le auto Mercedes-Benz tra il 2009 e il 2016. Secondo la “Legge sull’aria pulita”, gli scarichi delle automobili devono limitare rigorosamente l’emissione di ossidi di azoto e altre sostanze chimiche nocive. È stato scoperto che Daimler aveva codificato software di frode in alcuni dei suoi veicoli diesel in modo che producessero meno gas di ossido di azoto durante i test sulle emissioni. Questo trucco ha permesso a Daimler di vendere 250.000 auto che altrimenti avrebbero fallito l’ispezione.

Dopo che lo scandalo è stato scoperto nel 2020, Daimler è stata costretta a pagare 1,5 miliardi di dollari USA a varie agenzie governative e 700 milioni di dollari USA ai proprietari di auto.

Daimler possiede azioni di Tesla?

Daimler una volta deteneva azioni di Tesla. Nel 2009, Daimler ha acquistato una quota del 9% in Tesla per $ 50 milioni e ha venduto queste azioni negli anni successivi. Nel 2014 hanno venduto il restante 4% delle azioni per 780 milioni di dollari.