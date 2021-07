Le principali determinanti del valore della casa

Share it

Molti acquirenti di case per la prima volta credono che le caratteristiche fisiche della casa aumenteranno il valore della proprietà. Ma di fatto la struttura fisica degli immobili tende a deprezzarsi nel tempo, mentre il terreno su cui si trova di solito si apprezza.Sebbene questa distinzione possa sembrare banale, comprendere come il valore futuro del terreno influisca sui rendimenti delle proprietà può consentire Gli investitori fanno scelte migliori.

Molto semplicemente, l’apprezzamento della terra è dovuto alla sua offerta limitata. Dopotutto, nessuno riproduce la terra. Pertanto, all’aumentare della popolazione, aumenta anche la domanda di terra, aumentandone il prezzo nel tempo. Pertanto, gli investitori dovrebbero considerare come l’apprezzamento del terreno può compensare il deprezzamento delle case.Man mano che le case invecchiano, le case devono essere iniettate con capitale per la manutenzione.Questo Agenzia delle Entrate (IRS) Anche riconoscere questa inevitabilità consentendo una riduzione del deprezzamento della struttura fisica Responsabilità fiscale Per affari o investimento.

Il grado di deprezzamento e/o obsolescenza fisica varia da un immobile all’altro, ma se lasciato solo, l’immobile continuerà a deprezzarsi fino a quando non aggiungerà più valore al terreno. Alcuni proprietari hanno persino raso al suolo la struttura fisica per massimizzare il valore dei loro terreni.

Comprendere come i potenziali valori fondiari influenzino i rendimenti immobiliari può consentire agli investitori di fare scelte migliori.

L’apprezzamento della terra è dovuto alla limitata offerta; quindi, all’aumentare della popolazione, aumenta anche la domanda di terra, facendo salire il suo prezzo nel tempo.

4 fattori che determinano il valore di una casa

Impatto sugli investimenti

Una volta che gli investitori ne hanno compreso l’impatto Valore del terreno In termini di apprezzamento generale, il motto immobiliare di vecchia data “posizione, posizione, posizione” ha più connotazioni. L’acquirente di casa esperto ignora le proprietà fisiche della casa e si concentra sul suo sito fisico e considera i seguenti fattori:

La posizione all’interno della comunità influisce sul valore del terreno.

Non tutti i punti in una data area sono considerati uguali. Le case situate vicino a vicoli ciechi sono solitamente più richieste rispetto alle case situate vicino a strade trafficate perché hanno meno traffico e sono più sicure per i bambini piccoli. Inoltre, la maggior parte delle comunità residenziali unifamiliari della classe medio-alta ha nuove restrizioni sulla costruzione: quando gli sviluppatori acquistano la maggior parte del terreno disponibile, stabiliranno nuove restrizioni di costruzione e costruiranno suddivisioni su queste terre. Pertanto, la maggior parte delle comunità svilupperà le proprie caratteristiche sociali, culturali e demografiche, influenzando così la domanda di alloggi.

L’età media dei vicini può fornire indizi di apprezzamento.

I nuovi acquirenti di case con bambini piccoli di solito evitano i luoghi in cui i proprietari di case più anziani non forniranno compagni di giochi ai loro figli. Inoltre, le scuole pubbliche specifiche influenzeranno le esigenze abitative di specifici distretti scolastici.

Lo sviluppo futuro può cambiare il valore della proprietà, in meglio o in peggio.

I proprietari di abitazione non devono solo capire l’attuale locale Convenienza, Ma dovrebbero anche essere consapevoli dei potenziali sviluppi commerciali e comunali nell’area che possono influenzare il valore del terreno, come i piani per nuove scuole, ospedali e infrastrutture pubbliche.

Gli investitori residenziali unifamiliari dovrebbero anche considerare la possibilità di sviluppare appartamenti nelle loro comunità.Poiché un complesso di appartamenti può contenere più unità su un piccolo appezzamento di terreno, l’aumento dell’offerta può abbassare il prezzo del proprietario la zona Casa.

Linea di fondo

Gli investitori immobiliari di successo hanno superato gli attributi di stile degli acquisti di case previsti e si sono concentrati sul potenziale di apprezzamento del terreno degli immobili. Ciò richiede di prendere in considerazione le case più attraenti nella posizione target e concentrarsi su quelle che offrono opportunità di miglioramento, che possono aumentare il valore del terreno. Gli investitori possono monitorare l’apprezzamento visitando la Federal Housing Finance Agency (FHFA). (Per la lettura correlata, vedere “6 cose che pensi possano aggiungere valore alla tua casa, ma non farlo“)