Le principali economie del mondo concordano sull’aliquota d’imposta sulle società più bassa al mondo

Dopo intense trattative a Parigi da parte dell’OCSE, le principali economie mondiali hanno firmato un piano per costringere le multinazionali a pagare almeno il 15% dell’aliquota fiscale societaria più bassa del mondo.

Gli accordi storici raggiunti tra 130 paesi/regioni garantiranno che le aziende più grandi, comprese le grandi società tecnologiche, paghino almeno 100 miliardi di dollari in tasse aggiuntive ogni anno, con più soldi che vanno ai paesi in cui svolgono la maggior parte dei loro affari.

L’OCSE ha affermato che queste regole dovrebbero essere formulate l’anno prossimo e attuate nel 2023.

Solo 9 dei 139 paesi partecipanti ai negoziati hanno rifiutato di firmare, tra cui Irlanda, Estonia e Ungheria. Dopo le pressioni degli Stati Uniti, tutti i principali paesi del G20 hanno sostenuto il piano.

Il nuovo segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha accolto con favore l’accordo, affermando che assicurerà che “le grandi multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque”.

Ma dopo aver raggiunto una serie di esenzioni per garantire che i paesi possano ancora utilizzare aliquote fiscali basse per incoraggiare gli investimenti, ha sottolineato che queste regole non sono progettate per implementare lo stesso sistema di tassazione delle società ovunque.

“Questo pacchetto non elimina la concorrenza fiscale… ma stabilisce restrizioni concordate a livello multilaterale”, ha affermato. “Risponde anche a vari interessi al tavolo dei negoziati, compresi gli interessi delle piccole economie e delle giurisdizioni in via di sviluppo”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “Con l’introduzione della tassa minima globale, le multinazionali non saranno più in grado di consentire ai paesi di competere tra loro, riducendo le aliquote fiscali e proteggendo i propri profitti a scapito delle entrate pubbliche”.

Tuttavia, Kevin Brady, il massimo repubblicano del potente comitato Ways and Means della Camera, ha affermato che l’accordo è una “pericolosa resa economica e trasferimento di posti di lavoro americani all’estero”, il che indica che il Congresso potrebbe dover affrontare una difficile battaglia in futuro.

Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha accolto con favore l’accordo, definendolo “un enorme passo avanti verso una maggiore giustizia fiscale”, e il cancelliere dello scacchiere britannico Rishi Sunak (Rishi Sunak) ha sottolineato che garantirà che “i giganti della tecnologia multinazionali paghino le tasse giuste in i paesi giusti”. “.

Le eccezioni e le esenzioni nella transazione non sono sufficienti per soddisfare gli otto paesi che si oppongono al nuovo quadro, tra cui Irlanda, Estonia e Ungheria, che sono membri dell’OCSE.

Altri aderenti sono Barbados, Kenya, Nigeria, Sri Lanka e Saint Vincent e Grenadine. Il Perù si è astenuto perché non aveva un governo che prendesse la decisione.

Questa è la pressione politica esercitata: alcuni paradisi fiscali e centri di investimento hanno firmato accordi, tra cui Svizzera e Bahamas. Quando le regole entreranno in vigore, si aspettano di perdere molte entrate.

L’accordo include due elementi dell’accordo raggiunto dalle principali economie del G7 il mese scorso, ma aggiunge ulteriori dettagli e stabilisce regole speciali per alcuni settori e aziende.

Al fine di firmare con successo contratti con Cina, India e alcuni paesi dell’Europa orientale, l’OCSE ha proposto un piano fiscale minimo globale “sostanziale”, quindi le nuove regole non si applicano agli incentivi tangibili agli investimenti fiscali sulle società. Beni come impianti e macchinari di produzione.

Anche il settore marittimo mondiale beneficia dell’esenzione perché è quasi impossibile determinarne l’ubicazione.

L’elemento transattivo pensato per consentire alle più grandi multinazionali di pagare più tasse dove operano piuttosto che dove operano era inizialmente applicabile solo alle più grandi società mondiali con un fatturato superiore a 20 miliardi di euro, anche se la soglia verrà poi abbassata a 10 miliardi di euro. 7 anni.

Queste aziende dovranno destinare dal 20% al 30% dei loro profitti in base alle vendite ai paesi per riscuotere le tasse per garantire che i giganti della tecnologia globale, i beni di lusso e le aziende farmaceutiche paghino più tasse in questi paesi. Il paese in cui operano.

La dichiarazione concordata dell’OCSE ha affermato che le società nei servizi finanziari regolamentati, nei settori minerario e petrolifero e del gas saranno escluse da queste norme.

In cambio dell’accettazione di consentire ad altri paesi di tassare alcune delle tasse riscosse dagli Stati Uniti da Google, Amazon, Apple e Facebook, altri firmatari dell’accordo OCSE si sono impegnati ad abolire le tasse sui servizi digitali. Norme speciali garantiranno l’inclusione di Amazon nel nuovo quadro OCSE, anche se il margine di profitto dell’azienda è inferiore alla soglia.

Segnalazioni aggiuntive di Aime Williams a Washington e Guy Chazan a Berlino