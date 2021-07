Le principali tipologie affrontate dall’azienda

I rischi sono inerenti a qualsiasi impresa commerciale, bene Gestione del rischio È un aspetto importante della gestione di un’impresa di successo. Il grado di controllo del rischio del management della società varia. Alcuni rischi possono essere gestiti direttamente, altri sono ampiamente al di fuori del controllo del management dell’azienda. A volte, la cosa migliore che un’azienda può fare è cercare di prevedere i possibili rischi, valutare il potenziale impatto sull’attività dell’azienda e preparare piani per eventi avversi.

Esistono molti modi per classificare i rischi finanziari di un’azienda.Un modo è attraverso la separazione Rischio finanziario Diviso in quattro categorie: rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio operativo.

Punti chiave La maggior parte delle aziende deve affrontare quattro principali tipi di rischi finanziari.

Il rischio di mercato è ciò che accade quando ci sono grandi cambiamenti in un particolare mercato in cui un’azienda compete.

Il rischio di credito si riferisce alla società che fornisce ai clienti linee di credito; inoltre, la società non ha fondi sufficienti per pagare le bollette.

Il rischio di liquidità si riferisce alla facilità con cui un’azienda può convertire le proprie attività in liquidità quando ha bisogno di fondi; si riferisce anche al suo flusso di cassa giornaliero.

Il rischio operativo è il risultato delle attività quotidiane dell’azienda, comprese frodi, controversie e problemi relativi al personale.

1. Rischio di mercato

Rischio di mercato Il rischio di cambiamenti nelle condizioni di mercato specifiche che coinvolgono l’attività competitiva dell’azienda. Un esempio di rischio di mercato è che i consumatori sono sempre più inclini a fare acquisti online. Questo aspetto del rischio di mercato rappresenta una sfida importante per l’attività di vendita al dettaglio tradizionale.

Le aziende che possono apportare le modifiche necessarie per servire il pubblico dello shopping online stanno prosperando, con una crescita sostanziale dei ricavi, mentre le aziende che sono lente ad adattarsi o fanno le scelte sbagliate in risposta a un mercato in evoluzione vengono eliminate.

Questo esempio implica anche un altro elemento di rischio di mercato: il rischio di essere sconfitti da un concorrente.In un mercato globale sempre più competitivo, solitamente Margine di profitto, Le aziende di maggior successo finanziario forniscono con maggior successo prodotti unici Proposta di valore Questo li distingue dalla massa e conferisce loro una solida identità di mercato.

2. Rischio di credito

rischio di credito È il rischio che un’impresa genera fornendo credito ai propri clienti. Puoi anche fare riferimento al rischio di credito dell’azienda stessa e dei suoi fornitori.Le imprese sosterranno rischi finanziari quando forniscono finanziamenti di approvvigionamento ai clienti, perché i clienti possono predefinito Al momento del pagamento.

L’azienda deve gestire i propri obblighi di credito assicurandosi di avere sempre credito sufficiente flusso monetario Pagare per questo è possibile pagare per questi account Check out in tempo. In caso contrario, il fornitore potrebbe smettere di fornire credito all’azienda o addirittura smettere del tutto di fare affari con l’azienda.

Sebbene la gestione del rischio sia una parte importante della gestione efficace di un’azienda, la gestione di un’azienda può avere solo un certo controllo. In alcuni casi, la cosa migliore che il management può fare è anticipare i potenziali rischi ed essere preparati.

3. Rischio di liquidità

Rischio di liquidità Compreso il rischio di liquidità degli asset e il rischio di liquidità del capitale circolante. Liquidità delle attività significa che se è improvvisamente necessario un flusso di cassa aggiuntivo, un’azienda può convertire le proprie attività in contanti con relativa facilità. La liquidità del capitale circolante è un riferimento per il flusso di cassa giornaliero.

Se un’azienda scopre improvvisamente di non avere abbastanza liquidità a disposizione per coprire le spese di base necessarie per continuare la propria attività, il calo generale o stagionale delle entrate può rappresentare un rischio enorme.Ecco perché la gestione del flusso di cassa è fondamentale per il successo aziendale, e perché Analista E gli investitori presteranno attenzione a indicatori come Flusso di cassa gratuito Quando si valuta la società come una partecipazione.

4. Rischio operativo

Rischio operativo Si riferisce ai vari rischi che possono sorgere nelle attività quotidiane dell’azienda.Le categorie di rischio operativo includono contenzioso, rischio di frode, problemi di personale e affari Rischio modello, Questo è il rischio che i modelli di marketing e di pianificazione della crescita dell’azienda possano rivelarsi imprecisi o inadeguati.