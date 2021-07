Le proteste sono scoppiate in Brasile dopo che il tribunale ha autorizzato l’indagine su Bolsonaro

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Migliaia di manifestanti in tutto il Brasile hanno manifestato questo fine settimana contro il presidente Jair Bolsonaro perché il leader populista ha esercitato pressioni sulle accuse di possibile corruzione nel processo di acquisizione del vaccino contro il Covid-19.

La manifestazione si è svolta in almeno 13 capitali dello stato.Un giorno fa, la Corte Suprema ha autorizzato un’indagine penale per stabilire se Bolsonaro fosse coinvolto nel reato di “prevaricazione”, cioè negligenza del dovere per guadagno personale.

Bolsonaro è stato accusato di non aver agito in caso di presunta cattiva condotta perché un informatore del Ministero della Salute ha affermato di aver presentato personalmente contro di lui l’acquisizione da 1,6 miliardi di reais (320 milioni di dollari) di 20 milioni prodotta dalla Bharat Biotech indiana. per Covaxin.

Questo scandalo Questo problema è emerso dopo che Luis Ricardo Miranda, direttore del dipartimento import del ministero, ha evidenziato le sospette violazioni nelle fatture. Il funzionario ha affermato di essere stato messo sotto pressione da un alto funzionario del governo per eseguire l’ordine.

Miranda e suo fratello, un membro del Congresso federale, hanno testimoniato il mese scorso Indagine del Congresso Hanno deferito la questione al presidente del Brasile, che ha promesso di sollevare la questione alla polizia. Tuttavia, la Polizia Federale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di indagine.

I ministri hanno negato che vi sia stata una violazione dell’accordo Covaxin, che ha coinvolto una società intermediaria, e hanno insistito sul fatto che non sia stato effettuato alcun pagamento perché nessun lotto di vaccino è stato ancora consegnato. Bolsonaro e Bharat hanno precedentemente negato qualsiasi illecito nella fornitura di Covaxin. Su raccomandazione del Revisore Generale Federale, il Ministero della Salute ha sospeso temporaneamente il contratto.

Morirono più di mezzo milione di persone Malattia di coronavirus Nel Paese più popoloso dell’America Latina, la disputa è diventata un problema politico per il governo Bolsonaro. Il ritorno dei manifestanti nelle strade delle grandi città brasiliane mette sotto pressione il presidente prima che possa candidarsi per la rielezione il prossimo anno.

Molte persone hanno affermato che il leader populista che aveva criticato il blocco e sminuito l’uso delle mascherine era stato negligente nel gestire la pandemia.

“La maggioranza ‘silenziosa’ contraria al presidente ha iniziato a scendere in piazza, guidata dalla sinistra, ma il consenso degli elettori centristi sta aumentando. Le ruote si oppongono con forza al presidente”, Mario Marconini, amministratore delegato di Teneo, Brasile) Dire.

Rispettati

Tuttavia, gli analisti politici sono scettici sul potenziale impatto dell’indagine. Qualsiasi accusa penale contro il presidente richiede il sostegno di due terzi della Camera dei Comuni per poter procedere.Data la rete di alleanze di Bolsonaro in Parlamento, questo è un risultato improbabile.

“Se il procuratore generale nominato da Bolsonaro decide che ci sono prove sufficienti per perseguirlo, la Corte suprema avrà bisogno dell’approvazione della Camera dei Comuni per andare avanti e il presidente della Camera dei rappresentanti Arthur Lilla è impotente”, il politico Eduardo D. Detto Eduardo Mello. Gli scienziati della Fondazione Getúlio Vargas hanno sottolineato l’alleanza tra Bolsonaro e Lira.

Un gruppo di rappresentanti di sinistra e di destra ha presentato nuove richieste di impeachment la scorsa settimana, ma le prospettive ora sembrano fosche. Lira, il leader della Camera dei Comuni, che deve approvare qualsiasi richiesta, non ha manifestato l’intenzione di avviare il procedimento fino ad ora.

Lucas de Aragão, partner della società di consulenza Arko Advice, ha dichiarato: “Bolsonaro mantiene ancora un tasso di approvazione del 25% nei sondaggi e i suoi alleati in parlamento sono in una buona posizione. Questo scandalo è distruttivo, ma non necessariamente fatale”.