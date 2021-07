Le regole del mercato del Big Bang nel Regno Unito devono essere aggiornate per mantenere la città competitiva, think tank Reuters

Glenn ha affermato che nel quarto trimestre saranno condotte ulteriori consultazioni pubbliche su potenziali cambiamenti, in parte per determinare il giusto “equilibrio” tra l’apertura del mercato britannico e la capacità di mitigare i rischi per la stabilità finanziaria e se sono necessari maggiori poteri normativi.

Ma ci sono richieste per rimuovere la complessità e chiarire per determinare se le società straniere hanno bisogno di un “confine” autorizzato dal Regno Unito.

Kent ha affermato che questi cambiamenti rassicureranno molte aziende dell’UE che le accolgono con favore per continuare a operare come filiale a Londra invece di doversi trasformare in una costosa filiale.

Rachel Kent, un avvocato di Hogan Lovells che ha contribuito a scrivere il rapporto dell’IRSG, ha affermato che l’OPE ha bisogno di cambiamenti mirati in modo che le aziende straniere possano prevedere più facilmente quando saranno in grado di fornire servizi ai clienti britannici da remoto e quando avranno bisogno di una base fisica britannica. E autorizzazione.

IRSG, sponsorizzato dalla City di Londra e da TheCityUK, ha affermato che l’OPE offre una gamma più ampia di opzioni di servizio per i clienti finanziari del Regno Unito, sebbene non vi siano dati sulle attività effettive.

La regola OPE Exclusion (OPE) è stata introdotta nel 1986 come parte della liberalizzazione del mercato all’ingrosso, aiutando New York City a diventare una potenza finanziaria globale.

LONDRA (Reuters) – Giovedì un rapporto di un think tank ha affermato che le regole finanziarie del Regno Unito durante l’era del “Big Bang” devono essere aggiornate per mostrare al mondo che la City di Londra è aperta agli affari dopo che la Brexit ha interrotto la sua adesione al Unione europea.

