Le restrizioni alle forniture russe aumentano la pressione sui mercati del gas europei

Dirigenti e analisti hanno affermato che la Russia ha esacerbato la carenza di approvvigionamento di gas naturale in Europa limitando silenziosamente le vendite supplementari ai clienti, spingendo così i prezzi ai massimi da 13 anni.

Nonostante un forte rimbalzo della domanda e scarse scorte di importanti combustibili, le esportazioni di gas naturale del gasdotto dal monopolio statale russo Gazprom verso l’Europa continentale sono diminuite di circa un quinto nel 2021 rispetto ai livelli pre-pandemia. Questo squilibrio ha portato i prezzi europei a salire ai livelli più alti dal 2008, aumentando i costi energetici per le famiglie e le imprese.

L’aumento dei prezzi è avvenuto durante un periodo di turbolente relazioni tra la Russia e l’Occidente.Mercoledì, la Russia ha detto che le sue truppe Tiro di avvertimento Su un cacciatorpediniere britannico al largo della costa della Crimea, è stato affermato che la Gran Bretagna aveva negato questa affermazione.Allo stesso tempo, Germania e Francia stanno cercando di allentare le tensioni con la Russia questa settimana, proponendo pro Nuovo piano UE Avere contatti più stretti con Mosca.

I dirigenti e gli analisti del settore energetico hanno affermato che, sebbene Gazprom stia adempiendo ai suoi obblighi contrattuali a lungo termine, non è disposta ad aumentare la sua offerta in Europa attraverso misure più dirette come le vendite sul mercato spot, che esercitano pressione sul mercato.

Un dirigente di una compagnia energetica tedesca ha dichiarato: “Con i prezzi spot elevati, lo stoccaggio di gas vuoto e la forte domanda di GNL in Asia, Gazprom sta solo cercando di massimizzare i profitti”. “Sono solo opportunisti”.

Gazprom ha dichiarato in una dichiarazione che “fornisce gas naturale esattamente in base alle esigenze dei consumatori”. “Si basa su questi requisiti e sulla possibilità di ottimizzazione della capacità del portafoglio dell’azienda di prenotare capacità di trasporto in una particolare direzione”, ha aggiunto.

Diversi esperti del settore hanno affermato che la mossa di Gazprom sembra mirare a sostenere i prezzi e potrebbe mirare a forzare l’approvazione del governo dell’UE Il controverso gasdotto Beixi 2 Verso l’Europa.

Tom Marzec-Manser, capo analista di gas naturale di ICIS Europa, ha dichiarato: “Gazprom in realtà sta dicendo all’UE: dai il via libera al progetto Beixi 2 e ti invieremo tutto il gas naturale di cui hai bisogno”.

“No, nemmeno noi. Non spediremo gas aggiuntivo attraverso l’Ucraina. Avete visto cosa significa questo per i prezzi all’ingrosso in una tensione globale. [liquefied natural gas] Mercato”, ha aggiunto.

Beixi ha rifiutato di commentare.

Il quasi completato gasdotto Beixi 2 è stato soggetto a sanzioni finanziarie e legali da parte degli Stati Uniti e all’opposizione dei paesi dell’Europa orientale, che ritengono aumenterà l’influenza della Russia sull’approvvigionamento energetico dell’Europa continentale.

Questo gasdotto attraversa il Mar Baltico direttamente in Germania,

Ha scavalcato anche l’Ucraina, che fa molto affidamento sulle tasse di transito del gas

Vieni dalla Russia per sostenere la sua economia.La Russia sostiene una guerra per procura

Da quando Mosca ha annesso la Crimea nel 2014, il territorio orientale dell’Ucraina.

La Germania è sempre stata una sostenitrice a lungo termine del progetto Beixi 2.Dopo l’insediamento dell’amministrazione Biden, entro la fine dell’anno approverà il lancio del gasdotto Rinuncia a sanzioni aggiuntive Opporsi all’operatore del gasdotto in un modo che tacitamente convenga che Washington non sarà in grado di impedirne il completamento. Tuttavia, le elezioni di settembre in Germania potrebbero dare impulso al Partito dei Verdi che si oppone all’oleodotto.

Ronald Smith, analista senior di petrolio e gas presso BCS Mosca, ha dichiarato: “Possiamo dire che Gazprom non sembra avere fretta di fornire ulteriori accordi non contrattuali su base volontaria. [gas supplies] Attraverso l’Ucraina. “

Murray Douglas della società di consulenza Wood Mackenzie si è detto sorpreso che la Russia non abbia iniziato ad aumentare le esportazioni attraverso l’Ucraina all’inizio di quest’anno, ma ritiene che la posizione di Gazprom possa essere più sottile.

“Negli anni prima del Covid, Gazprom stava costruendo la sua quota di mercato in Europa e fornendo ciò di cui aveva bisogno, ma oggi potrebbe essere più complicato inviare grandi quantità di merci attraverso l’Ucraina”, ha affermato.

Gli analisti hanno affermato che la posizione di Gazprom non è stata l’unica ragione per l’aumento dei prezzi, ma ha esacerbato l’aumento. Il freddo inverno ha ridotto lo stoccaggio di gas naturale europeo al livello più basso degli ultimi nove anni e la domanda di servizi di pubblica utilità per bruciare gas naturale anziché carbone è stata incrementata dalle quote di carbonio dell’Unione europea che sono aumentate a oltre 50 euro per tonnellata.

Le forniture globali di gas naturale sono limitate perché più carichi di GNL vengono spediti in Asia anziché in Europa. Ma la Russia è vista come un paese con una capacità inutilizzata sufficiente per frenare l’aumento.

Gli analisti affermano che limitare le vendite nel mercato spot è molto diverso dalla pratica passata di Gazprom di fornire quanto più gas naturale possibile in base alle esigenze dei clienti. La strategia della Russia potrebbe evolversi in un cartello di produzione petrolifera più OPEC, con cui Mosca collabora per gestire l’offerta di petrolio e sostenere i prezzi dal 2016.

Elena Burmistrova, direttore delle esportazioni di Gazprom, ha negato che la strategia fosse cambiata il mese scorso, ma ha ammesso che c’era una domanda per un aumento delle esportazioni. A maggio ha affermato che con “l’apertura del gasdotto Beixi n. 2”, la società “sarà in grado di fornire una domanda aggiuntiva”.

Marzec-Manser dell’ICIS ha dichiarato di ritenere che Gazprom stia “usando la situazione dell’offerta globale per cercare di ottenere i risultati che desidera veramente”.

“Avrebbero potuto risolvere questo problema, ma hanno scelto di non farlo. Quando il prezzo è così alto, è difficile dire che il costo aggiuntivo della spedizione attraverso l’Ucraina sia troppo alto. Fa capire all’industria che qualcosa di più strategico è all’opera. .”

Segnalazioni aggiuntive di Henry Foy a Mosca e Nathalie Thomas a Edimburgo