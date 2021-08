Le riforme e il rinnovo della Germania sono in ritardo

L’autore è il co-leader del Partito dei Verdi tedesco e il candidato a Cancelliere del Bundestag il 26 settembre

Quando ho scritto queste righe, l’Europa centrale, inclusa la mia patria, la Germania, stava ancora lottando per affrontare le scosse di assestamento del terremoto. alluvione Distrusse l’intero villaggio e uccise più di 200 persone.

Allo stesso tempo, dalla Cina centrale e dall’India occidentale sono arrivate terribili notizie di piogge torrenziali da record.esistere Madagascar meridionaleD’altro canto, mentre il Paese sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi quattro anni, migliaia di famiglie sono seriamente a rischio di morire di fame. Decine di incendi stanno bruciando in vaste aree del continente nordamericano e dell’Europa meridionale.

Attribuire ciascuno di questi eventi al cambiamento climatico sarebbe un’eccessiva semplificazione della scienza.Tuttavia, gli esperti hanno raggiunto un ampio consenso sul fatto che il riscaldamento globale aumenterà Un clima così estremo -Non solo nei prossimi decenni, ma anche oggi. Francamente, la crisi climatica è in corso. Se vogliamo contenerlo con successo, dobbiamo agire rapidamente.

La Germania, un tempo pioniera nella protezione del clima globale, Già dietroPer più di 15 anni, il primo ministro cristiano democratico uscente Angela Merkel ha guidato con carattere ed esempio. Per molte persone nel mondo, è sempre stata il volto di una Germania amichevole, ragionevole, affidabile e di mentalità aperta.

Tuttavia, cercando costantemente di mantenere le cose che hanno funzionato bene in passato, Il suo governo in gran parte ha mancato A proposito di plasmare il futuro nella protezione del clima e altri aspetti.

Molte delle nostre scuole sono in cattive condizioni e il livello di digitalizzazione è notevolmente inferiore a quanto dovrebbe essere. In Germania, uno dei paesi più ricchi del mondo, più di un bambino su cinque è cresciuto al di sotto della soglia di povertà. Nel 2020 non sarà messo in funzione alcun nuovo binario ferroviario.

Pertanto, quando i cittadini voteranno per un nuovo Bundestag il 26 settembre, determineranno il destino di un paese. Necessità urgenti di riforme e aggiornamentiCome candidato verde alla carica di primo ministro, questa è la mia proposta: riforma e rinnovamento.

Il nostro partito ha avanzato proposte di investimento nel suo piano elettorale Altri 50 miliardi di euro all’anno Nel mio Paese la digitalizzazione e la trasformazione ambientale. Infatti, rispetto ad altre economie industrializzate, il tasso di investimento pubblico tedesco è da molti anni particolarmente basso. Poiché i tassi di interesse sono prossimi allo zero, se tali investimenti non vengono effettuati, le generazioni future sopporteranno un onere maggiore a causa della debolezza delle infrastrutture.

Credo che molti di questi investimenti dovrebbero sostenere la risposta alla crisi climatica in aree come le energie rinnovabili, l’agricoltura e i trasporti. Dobbiamo fare della neutralità climatica il nuovo motore della prosperità.

Per garantire un buon lavoro e la nostra competitività nel mercato futuro, la neutralità del carbonio sarà essenziale. Dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi sulla trasformazione socio-ecologica della nostra economia, in Germania, ma anche a livello europeo.

Dopotutto, affrontare la crisi climatica è una sfida e possiamo farlo insieme solo se lavoriamo a stretto contatto per aiutare i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti a lasciare o saltare del tutto la fase dei combustibili fossili.

Pertanto, dopo anni di riserve ed esitazioni politiche, il governo tedesco dovrebbe tornare a svolgere un ruolo più attivo sulla scena internazionale, soprattutto a Bruxelles. Spero che la Germania dia l’esempio e estenda un invito a chiunque sia disposto a unirsi all’economia mondiale a emissioni zero che si impegna a raggiungere la giustizia climatica globale.

A questo proposito, sebbene la decisione britannica (almeno temporaneamente) di lasciare la nostra patria, l’Unione Europea, sia deplorevole, credo che qualsiasi forma di cooperazione internazionale più stretta – anche con il governo Biden-Harris di Washington – dovrebbe essere la migliore. Funziona contemporaneamente a Londra.Per fare solo un esempio, quando ho proposto l’istituzione di un gruppo di lavoro USA-Europa a livello ministeriale per concordare il prossimo ambizioso obiettivo comune Vertice COP26 A Glasgow, voglio chiarire che invitiamo sinceramente la Gran Bretagna ad aderire. Abbiamo molto da imparare gli uni dagli altri.

Alla fine, ciò di cui abbiamo bisogno è una nuova comprensione comune di come produciamo e consumiamo e come vivere uno stile di vita che non avvenga più a costo della distruzione ecologica, dello sfruttamento economico o dell’ingiustizia globale.

Quello di cui abbiamo bisogno è il cambiamento. Perché in un mondo in uno stato di trasformazione permanente, solo il cambiamento può fornire stabilità.