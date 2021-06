Le scommesse sugli hedge fund su GameStop si chiudono

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Un hedge fund con sede a Londra che ha subito perdite durante il suo primo rally di azioni meme a gennaio per aver scommesso sul rivenditore americano GameStop sta chiudendo i battenti.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, White Square Capital, gestita dall’ex trader Paulson Florian Kronawitter (Florian Kronawitter), ha detto agli investitori che dopo aver rivisto il suo modello di business, chiuderà il suo fondo principale e Return capital.

Le persone che hanno familiarità con il suo posizionamento hanno affermato che White Square ha gestito circa $ 440 milioni di asset al suo apice, ha scommesso su GameStop e ha subito una perdita a due cifre a gennaio.

La mossa ha segnato la prima chiusura di un fondo speculativo mentre i cosiddetti titoli di meme sono aumentati vertiginosamente. Gli investitori al dettaglio spesso coordinano le loro azioni su forum online come r/WallStreetBets di Reddit, e in alcuni casi prendono di mira deliberatamente i venditori allo scoperto di hedge fund, spingendo nuovamente GameStop e la catena di teatri AMC a gennaio e nelle ultime settimane. Ad esempio, GameStop è passato da meno di 20 dollari all’inizio dell’anno a più di 480 dollari al picco di gennaio.

Che ha portato a perso pesantemente Alcuni fondi includono Melvin Capital, con sede negli Stati Uniti, gestito dal protetto di Steve Cohen, Gabe Plotkin, e Light Street Capital, gestito da Glen Kacher, che ha lavorato alla Tiger Management di Julian Robertson.Tuttavia, questi fondi sono ancora operativi e, poco dopo la perdita, Melvin ha ricevuto un Investimento di 2,75 miliardi di dollari USA Point72 Asset Management di Cohen e Citadel di Ken Griffin.

“La decisione di chiudere è legata alla convinzione che il modello azionario long-short sia stato messo in discussione”, ha affermato Cronavitt.

“Ci sono troppi pesci nello stagno e la strategia lungo-corto è la stessa”, ha aggiunto. “I vantaggi tradizionali stanno scomparendo [eroded by other investors], L’offerta di capitale supera la domanda. “

Una persona vicina al fondo ha affermato che la decisione di chiudere non ha nulla a che fare con il rimbalzo delle azioni dei meme. La persona ha aggiunto che il fondo si è rapidamente ripreso dopo le turbolenze di gennaio e ha compensato la perdita della sua “quota equa”.

Tra gli altri fondi colpiti, Melvin è ancoravin In calo di circa il 44,7% Quest’anno alla fine del mese scorso, Light Street è diminuito di circa il 20,1%.

Cronavitt, che ha lavorato nell’hedge fund del miliardario americano John Paulson e Merrill Lynch, ha ottenuto guadagni a due cifre in campo bianco nel 2015 e nel 2016. Una persona che ha visto queste cifre ha detto che l’anno scorso Le entrate sono di circa il 19%.

In una lettera agli investitori che annunciava la chiusura del fondo, White Square ha dichiarato che l’anno scorso, nonostante la forte performance di quell’anno, due grandi investitori hanno scelto di prelevare denaro e investirlo in fondi passivi economici o private equity. “Abbiamo sperimentato personalmente un cambiamento nelle tendenze dagli investimenti in hedge fund ad alternative più economiche”, ha aggiunto.

Secondo questa lettera, White Square avrebbe dovuto ricevere nuovamente afflussi di investitori nel maggio di quest’anno, ma ha deciso di chiudere il fondo.

“A causa dello shock patrimoniale causato dall’intervento valutario della banca centrale e dalla diffusione delle informazioni notevolmente migliorata, le opportunità di arbitraggio sono state ridotte, sollevando la questione di quanto le stesse spese possano essere giustificate”, ha affermato.

launce.fletcher@ft.com