Le scommesse sull’ETF di punta di Cathie Wood hanno raggiunto un livello record

I venditori allo scoperto hanno aumentato le loro scommesse sull’ammiraglia Ark Innovation Fund di Cathie Wood, poiché la fiducia nella sua strategia ha mostrato segni di cedimento.

Secondo i dati del fornitore di dati professionale S3 Partners, gli investitori che hanno scommesso sulla caduta allo scoperto hanno raggiunto un record del 12% delle azioni dei fondi negoziati in borsa ARKK – il 3 agosto hanno scommesso un valore di oltre $ 2,7 miliardi. Un anno fa, questa cifra era di soli 40 milioni di dollari USA.

Mentre il mercato si è ripreso dall’impatto del blocco del coronavirus, il crescente scetticismo e l’emergere di nuovi ETF progettati per contrastare tutte le scommesse di Wood riflettono l’atteggiamento delle persone nei confronti di questa ri-strategia tecnologica che è molto efficace per i fondi ARKK.

Todd Rosenbluth, CFRA ETF e direttore della ricerca sui fondi comuni, ha dichiarato: “Alcuni investitori che stavano aspettando che il fondo si ripetesse nel 2020 nel 2021 hanno perso fiducia e sono usciti”.

Nel 2020, il fondo ARKK ha portato agli investitori rendimenti di quasi il 150%, contribuendo a raggiungere questo obiettivo, e Wood è una figura ben nota nel campo della gestione dei fondi negli Stati Uniti.

Wood è nota per aver fatto scommesse audaci e dichiarazioni sorprendenti sulle prospettive di quelli che considera beni ottimistici, comprese le azioni del produttore di auto elettriche Tesla e i prezzi di Bitcoin.

Nei primi mesi di quest’anno, è stato doloroso scommettere sui fondi ARKK; Ihor Dusaniwsky, capo dell’analisi previsionale di S3 Partners, ha affermato che da gennaio a giugno, le perdite di mercato dei venditori allo scoperto sono state ridotte di $ 38 milioni, o 2,26%. Ma ora le loro fortune si sono invertite drasticamente, il che significa che gli short ARKK sono aumentati di 137 milioni di dollari, o del 7,8%, finora quest’anno.

“Poiché le operazioni allo scoperto di ARKK diventano redditizie, negli ultimi 30 giorni abbiamo registrato ulteriori vendite allo scoperto di 369 milioni di dollari”, ha affermato Dusanivsky.

Arca ha rifiutato di commentare.

ARKK ha registrato il suo più grande deflusso di capitale netto mensile dell’anno a luglio, poiché le partecipazioni del fondo in Tesla, la piattaforma di streaming TV Roku, la società di servizi medici digitali Teladoc e le piattaforme di e-commerce per piccole imprese Shopify e Zoom sono diminuite dell’8,2%. Secondo i dati di ETF.com, il mese scorso il fondo ha registrato un deflusso netto di 944 milioni di dollari e il valore del fondo è diminuito di oltre l’1% nel 2021.

In una certa misura, ciò è dovuto alla relativa ripresa delle scorte in settori diversi dalla tecnologia come la finanza e l’energia.

Debbie Fuhr, fondatrice di ETFGi, ha dichiarato: “Alcuni investitori ritengono che l’industria tecnologica non abbia spazio per un’ulteriore crescita perché è costosa e potrebbe trovarsi in un campo di bolle, e mentre il mondo si riapre, altre parti dell’economia statunitense potrebbero meglio.” La società di consulenza ha aggiunto che molti trader ritengono che le partecipazioni del fondo ARKK in Tesla siano “rischiose e costose”.

Ark Innovation può ancora attrarre persone; secondo ETF.com, ha attirato un afflusso netto di 6,7 miliardi di dollari quest’anno e ora ha un patrimonio totale in gestione di 22,45 miliardi di dollari. Ma questo totale è sceso da 25,52 miliardi di dollari a fine giugno.

I fondi ARKK sono aumentati all’inizio dell’anno poiché gli investitori hanno iniettato più di 5 miliardi di dollari negli ETF nei primi due mesi del 2021. Dopo essere sceso bruscamente a marzo, ha fissato il suo prezzo più basso dell’anno a metà maggio, ma il forte rimbalzo si è gradualmente attenuato alla fine di giugno.

Alcuni scettici del fondo ARKK vanno oltre. Deposito regolamentare Tuttle Capital Management, un fornitore di ETF tematici e attivi, ha pianificato il lancio di un ETF ARKK a breve termine chiamato SARK. Se approvato, cercherà di fornire il reciproco delle prestazioni di ARKK, scommettendo su tutte le azioni acquistate dal fondo ARKK.

Tuttavia, Fuhr ha affermato che l’aumento dell’interesse per la vendita allo scoperto di ARKK potrebbe essere fuorviante. “Breve è una transazione rischiosa, la possibilità di fare un sacco di soldi è molto piccola.”