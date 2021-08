Le scorte di abbigliamento aumentano prima dei guadagni chiave

Poiché gli investitori si aspettavano i solidi risultati trimestrali del gigante del settore Under Armour, Inc., lunedì le azioni di abbigliamento sono aumentate.Associazione americana dell’aviazione) E Ralph Lauren (Insegnamento rafforzativo) Prima dell’apertura del mercato di martedì.Il gruppo continua a beneficiare dell’impennata E-commerce Poiché le persone trascorrono più tempo a casa durante la pandemia, c’è una domanda di vendita di abbigliamento sportivo e salute.Anche i principali partecipanti mantengono la loro attenzione attraverso l’innovazione marketing digitale Strategie e attività promozionali per attirare i consumatori.

Punti chiave Gli analisti si aspettano che le vendite online e i piani di marketing digitale generino guadagni trimestrali per i titoli di abbigliamento.

Il prezzo delle azioni di Under Armour ha superato la linea di tendenza al ribasso di tre mesi a causa dell’aumento del volume degli scambi, indicando che gli investitori si aspettano guadagni ottimistici e un miglioramento delle prospettive per l’intero anno.

Lo spostamento del momentum del prezzo delle azioni di Ralph Lauren potrebbe indurre i rialzisti a spingere il prezzo a un livello di resistenza chiave di $ 127,50, e quindi potrebbe testare il massimo del 2021 di $ 142,06.

Rivediamo i prossimi lanci di ciascuna azienda reddito Pubblica e analizza i grafici per ottenere indizi sulle future direzioni dei prezzi.

Sotto l’armatura (UAA)

Under Armour, che ha un valore di mercato di quasi 9 miliardi di dollari, produce e vende abbigliamento sportivo, calzature e accessori. Gli analisti si aspettano che la società con sede a Baltimora guadagni 5 centesimi per azione nel secondo trimestre (Q2), invertendo una perdita di 31 centesimi per azione nello stesso periodo dello scorso anno.I commercianti dovrebbero prestare attenzione Entrate a sorpresa, Dato che l’azienda ha superato Linea di fondo La previsione media per gli ultimi quattro trimestri è del 286%.Durante la pandemia, il produttore di abbigliamento ha ampliato la sua attività diretta al consumatore e ha stabilito potere del marchio Rafforzando il contatto con i clienti. Il prezzo delle azioni di Under Armour è aumentato del 21,64% quest’anno, ma è diminuito di circa il 9% negli ultimi tre mesi terminati il ​​3 agosto 2021.

Lunedì, il prezzo delle azioni ha superato in modo convincente la linea di tendenza al ribasso di tre mesi e il volume degli scambi è aumentato, indicando che gli investitori dovrebbero essere ottimisti sui guadagni e le prospettive per l’intero anno potrebbero aumentare.Il prezzo di chiusura è superiore ai 50 giorni attentamente osservati Media mobile semplice (SMA) ha anche aggiunto fiducia in questa mossa.I trader attivi che entrano a questi livelli dovrebbero prendere in considerazione la creazione di a Prendi l’ordine di profitto qui vicino Linea orizzontale La resistenza è a $ 24,50 e uno stop loss è posizionato sotto la linea di tendenza rossa per proteggere il capitale.

Una specie di Take Profit Order (T/P) È un Ordine limite Specificare il prezzo esatto al quale chiudere una posizione aperta a scopo di lucro. Se il prezzo del titolo non raggiunge il prezzo limite, l’ordine Take Profit non verrà eseguito.

Ralph Lauren Corporation (RL)

Ralph Lauren commercializza e distribuisce prodotti lifestyle, tra cui abbigliamento, calzature, occhiali, gioielli, prodotti in pelle, prodotti per la casa e una gamma di fragranze. Wall Street prevede che il gigante dell’abbigliamento realizzerà un utile rettificato di 87 centesimi per azione nel primo trimestre fiscale (1° trimestre). reddito 1,22 miliardi di dollari, che rappresenterebbero una crescita annua del 149,7% e del 147,8%. Gli investitori presteranno attenzione se l’aumento delle vendite in Europa e in Asia e l’aumento delle capacità omnicanale si tradurranno in guadagni migliori del previsto. Il prezzo della transazione è di 117,99 dollari USA, Valore di mercato 8,67 miliardi di dollari USA e fornire Rendimento da dividendo 2,42%, il tasso di rendimento del titolo da inizio anno (da inizio anno) è stato del 13,74%, ovvero circa il 2% inferiore alla media del settore nello stesso periodo. Negli ultimi tre mesi, il titolo è sceso del 13,44%.

Venerdì il prezzo delle azioni di Ralph Lauren ha sfondato la linea di tendenza pluriennale e ieri ha accelerato a causa dell’aumento del volume degli scambi prima degli utili.Il cambiamento di slancio indica un rapporto trimestrale positivo, come puoi vedere Toro Spingere il titolo a un livello di resistenza chiave di $ 128,50 e quindi potrebbe testare il massimo del 2021 di $ 142,06.Chi entra qui dovrebbe considerare di crearne uno Stop loss ordine Inferiore al minimo di ieri o inferiore al minimo settimanale di $ 108,60, a seconda della tolleranza al rischio personale.

Una specie di Toro Un investitore che crede che il mercato, un particolare titolo o settore sia destinato a crescere. Gli investitori che adottano l’approccio del mercato rialzista acquistano titoli presumendo di poterli vendere a un prezzo più elevato in futuro.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.