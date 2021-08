Le scorte di acciaio aumentano a causa di un piano infrastrutturale da $ 1 trilione

Dopo che il Senato ha votato per approvare un disegno di legge bipartisan del valore di $ 1 trilione, si prevede che le azioni siderurgiche ne trarranno beneficio infrastruttura Il disegno di legge di martedì sarà ora presentato alla Camera dei Rappresentanti per una lotta per l’approvazione ancora più difficile.

Punti chiave I titoli siderurgici sono in una buona posizione e dovrebbero beneficiare del conto infrastrutturale bipartisan da 1 trilione di dollari.

Il prezzo delle azioni di US Steel (X) ha rotto il modello del pennant, indicando un’ulteriore continuazione al rialzo.

Il prezzo delle azioni di Nucor (NUE) ha rotto il gagliardetto, il che potrebbe innescare ulteriori acquisti quando il prezzo delle azioni si avvicina ai massimi storici.

Il disegno di legge include 550 miliardi di dollari in nuove spese per strade, ponti e accesso a Internet, che rappresenteranno un vantaggio per la fornitura di scorte di acciaio che si trovano in una posizione favorevole nello sviluppo di infrastrutture su larga scala.Di seguito, diamo uno sguardo più da vicino a due nomi leader del settore e analizziamo i grafici per identificare importanti commercio Livello.

US Steel Corporation (X)

US Steel Corporation (X) Produzione e vendita di prodotti piani in acciaio e tubolare in acciaio, molto adatti a fornire materiali per la ricostruzione e l’ammodernamento di strade nazionali, ponti, ferrovie e infrastrutture critiche di pubblica utilità.Inoltre, il boom della spesa pubblica aumenterà reddito E le entrate per aiutare il produttore di acciaio di 120 anni ad aumentare i suoi utili per azione dividendo spesa.

Negli ultimi mesi, il titolo ha ricevuto una serie di upgrade di rating da note banche di investimento. L’analista del Credit Suisse Curt Woodworth ha dichiarato agli investitori a maggio che, mentre l’industria siderurgica entra in un “super ciclo”, si aspetta che le azioni siderurgiche statunitensi aumentino del 40% l’anno prossimo.Allo stesso modo, Carlos Able di Morgan Stanley ritiene che l’aumento dei prezzi dell’acciaio dovrebbe rafforzare l’azienda flusso monetario Nei prossimi trimestri. Al 10 agosto 2021, il valore di mercato delle azioni siderurgiche statunitensi è di 7,3 miliardi di dollari USA, con una piccola emissione dello 0,15% Rendimento da dividendo, E il volume delle transazioni è aumentato di oltre il 60% su base annua. Solo nell’ultimo mese, il prezzo delle azioni è aumentato del 10,15%.

Da quando è stato trovato sostegno Al livello di 21 dollari USA attentamente osservato, i titoli siderurgici statunitensi si stanno muovendo con cautela al rialzo.Recentemente, il prezzo è cambiato da gagliardetto Il modello di lunedì indica un’ulteriore continuazione al rialzo. Chi acquista qui dovrebbe cercare un potenziale test del massimo pluriennale di $ 44,63 fissato a febbraio 2018.In termini di gestione del rischio, considera di collocare a Stop loss ordine Al di sotto del punto più basso del modello del pennant a 24,54 dollari, se il prezzo delle azioni supera il livello di resistenza intermedio di 29 dollari, verrà spostato al punto di pareggio.

TradingView.com



Una specie di gagliardetto È un Modalità di continuazione Si forma quando i titoli subiscono un movimento importante, chiamato pennone, e quindi unire Un periodo di convergenza delle linee di tendenza.

Nucor Corporation (NUE)

Nucor Corporation, con sede a Charlotte, North Carolina (spoglio) La produzione di acciaio e prodotti siderurgici attraverso tre dipartimenti: acciaierie, prodotti siderurgici e materie prime. Questo diversificato produttore di acciaio è anche uno dei più grandi riciclatori di metalli del Nord America.In considerazione delle politiche di protezione ambientale del governo Biden, si prevede che l’azienda si aggiudicherà contratti governativi. Sostenibilità Messa a fuoco. A tal fine, Nucor continua a lavorare duramente per ridurre la propria impronta di carbonio e ha firmato un accordo per aumentare le energie rinnovabili all’inizio di quest’anno. Il prezzo della transazione è di 107,78 dollari USA, Valore di mercato Il titolo è di 31,65 miliardi di dollari con un rendimento da dividendi dell’1,55%. Finora quest’anno è salito del 102,63%. Al 10 agosto 2021, la performance del titolo era quasi del 50% superiore alla media dell’industria siderurgica nello stesso periodo.

Come le azioni di US Steel, il prezzo di Nucor ha rotto il gagliardetto lunedì, una mossa che potrebbe innescare più acquisti man mano che il titolo si avvicina al suo massimo storico.Chi decide di giocare quantità di moto Dovrebbe usarne uno Trailing stop Al profitto della banca.Prendi questa strategia impostando lo stop loss iniziale in modalità pennant e aumentandolo ad ogni posizione più alta Oscillazione bassa Man mano che i prezzi salgono.



TradingView.com.



Una specie di Trailing stop È una modifica di un tipico ordine di stop loss, che può essere impostato come una percentuale definita o un importo in dollari a partire dal prezzo di mercato corrente del titolo.Per uno Posizione lunga, Gli investitori posizionano il trailing stop loss al di sotto del prezzo di mercato corrente.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.