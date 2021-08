Le scorte di mobili aumentano la spesa delle famiglie

Le scorte di mobili ed elettrodomestici continuano a beneficiare di livelli sostenuti Migliorie di casa Spesa trainata dalla pandemia e dal boom immobiliare. Sebbene la vita stia lentamente tornando alla normalità con l’espansione della copertura vaccinale nazionale, molti consumatori lavorano ancora da casa diversi giorni alla settimana e si stanno preparando per la possibilità di formazione a distanza questo autunno.Anche i titoli di mobili ed elettrodomestici continuano a beneficiare del recente boom immobiliare poiché le persone onorano il loro Controllo dell’irritazione Abbellisci le loro nuove proprietà e ristruttura le loro case.

Punti chiave Le spese per il miglioramento della casa causate dalla pandemia e dal boom immobiliare hanno continuato a rimanere a un livello e le scorte di mobili ed elettrodomestici erano ancora ben sostenute.

Dopo aver monitorato la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni negli ultimi due mesi, il prezzo delle azioni di Whirlpool (WHR) ha registrato una svolta impressionante.

Il prezzo delle azioni di Leggett & Platt (LEG) ha rotto la linea di tendenza al ribasso di tre mesi mercoledì e questa mossa potrebbe diventare un catalizzatore per ulteriori acquisti.

In effetti, i dati sono Il sito di ricerche di mercato Statista mostra Il fatturato del “negozio di mobili e articoli per la casa” raggiungerà i 127,4 miliardi di dollari nel 2024, un valore superiore ai 107 miliardi di quest’anno.Di seguito, azzereremo i due maggiori stock di mobili ed elettrodomestici negli Stati Uniti Indice Standard & Poor’s 500 E controlla il grafico per comprendere diversi concetti di trading tattico.

Whirlpool Corporation (WHR)

Whirlpool Corporation, con sede nel Michigan (Rapporto vita-fianchi) Produzione e vendita di elettrodomestici attraverso marchi come Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul e Brastemp.L’azienda opera attraverso quattro business unit geografiche e ha visto la sua Linea di fondo A causa della continua domanda dei consumatori per le loro attrezzature da cucina e lavanderia e una serie di misure di prezzo basate sui costi, questo è più che triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.A causa del forte trimestre, il management ha anche aumentato il guida, La crescita dei ricavi dovrebbe ora essere di circa il 16%, superiore alla precedente previsione del 13%. Al 12 agosto 2021, il valore di mercato delle azioni Whirlpool era di 14,4 miliardi di dollari, con un aumento su base annua di quasi il 30%.Gli investitori possono anche ottenere l’annuale dividendo 5,60 USD per azione.

Le azioni Whirlpool hanno registrato un piccolo aumento per 200 giorni Media mobile semplice (SMA) Gli ultimi due mesi e poi hanno sfondato il consolidamento durante la riunione di mercoledì.Aspettati altri trader attivi In su Dovrebbe considerare di metterne uno Prendi l’ordine di profitto Circa $ 254 in quest’area, i venditori potrebbero uscire dai guai vicino al punto più alto del ciclo di vita del titolo. Previeni un improvviso cambiamento di slancio inserendo un ordine di stop loss al di sotto del minimo di questa settimana di $219,04.

TradingView.com



Una specie di Prendi l’ordine di profitto È un Ordine limite Specificare il prezzo esatto al quale chiudere una posizione aperta a scopo di lucro. Se il prezzo del titolo non raggiunge il prezzo limite, l’ordine Take Profit non verrà eseguito.

Leggett & Platt, Incorporated (LEG)

Leggett & Platt, Incorporated (gamba) Produzione e vendita di componenti tecnici per biancheria da letto, mobili e prodotti per la pavimentazione. All’inizio di questo mese, la società ha rivelato un utile rettificato di 66 centesimi per azione per il secondo trimestre. Vendite nette 1,27 miliardi di dollari, entrambe le cifre sono in cima alla lista Previsioni di Wall Street Si tratta di un aumento del 340% e del 50,2% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il produttore di componenti per mobili prevede ora un fatturato 2021 compreso tra 4,9 miliardi e 5,1 miliardi di dollari USA, superiore alla precedente previsione da 4,8 a 5 miliardi di dollari USA. Ciò indica un aumento su base annua del fatturato dal 14% al 19%. Alla chiusura di giovedì, il titolo offre agli investitori il 3,38% Rendimento da dividendo È aumentato del 12,21% dall’inizio dell’anno.

Mercoledì i prezzi hanno rotto la linea di tendenza al ribasso di tre mesi, una mossa che potrebbe diventare un catalizzatore per ulteriori acquisti nelle prossime settimane.Inoltre, l’elemento più recente attraverso di Media mobile convergenza divergenza La linea (MACD) è più alta della sua linea di segnale a favore dei rialzisti.Chi acquista a questi livelli dovrebbe guardare ai profitti delle banche per le spese di gestione chiave Rivolta Livelli di 52,30 USD, 55,75 USD e 58 USD. Se il prezzo non riesce a rimanere al di sopra del minimo del 10 agosto di $ 47,12, preparati a uscire dalla transazione con una piccola perdita.

TradingView.com



Questo Media mobile convergenza divergenza (MACD) è un Segui la tendenza quantità di moto Un indicatore che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo del titolo.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.