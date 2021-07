Le scorte sono l’unica base ragionevole per le pensioni private

“Non fare mai previsioni, specialmente previsioni sul futuro.” Nessuno sa chi l’abbia detto per primo. Tuttavia, il punto è che dobbiamo fare previsioni, o almeno ipotesi, sul futuro incerto. Niente è più reale che fornire investimenti a lungo termine in sicurezza per gli anziani. Il problema, inevitabile, ma fondamentale, è che è saggio investire in asset rischiosi. Il rischio non può essere eliminato. Qualcuno deve sopportarlo. La domanda è chi dovrebbe essere e come dovrebbe essere fatto.

Questo La tragedia dei regimi pensionistici britannici È la sicurezza di cercare di forzare accordi privati ​​che li sta costringendo al collasso. A peggiorare le cose, consente alla vecchia generazione di pensionati di spremere tutta la propensione al rischio degli sponsor privati ​​a proprio vantaggio, lasciando così la generazione più giovane in un permanente senso di insicurezza. Questo è uno scandalo.

Tuttavia, una domanda è quanto rischio viene effettivamente investito in attività “rischiose”. Le prove al riguardo sono incoraggianti. Elroy Dimson, Paul Marsh e Mike Staunton continuano a lavorare al Credit Suisse Annuario degli investimenti globali Dimostra che negli ultimi 120 anni il portafoglio azionario diversificato del settore aziendale delle economie di mercato ad alto reddito ha avuto buoni risultati.

Il tasso di rendimento reale annuo medio geometrico per queste economie è del 5,4%. Negli Stati Uniti il ​​tasso di rendimento medio è del 6,6%. Nel Regno Unito, questo rapporto è del 5,4%. Una sterlina investita e reinvestita nel mercato britannico nel 1900 diventerà 572 sterline entro il 2020 dopo l’adeguamento all’inflazione. Sulla stessa base, un dollaro USA investito nel mercato statunitense diventerà 2.291 dollari USA. Ma una sterlina investita in titoli di stato britannici diventerà 10,40 sterline e un dollaro investito in obbligazioni statunitensi diventerà 12,50 dollari. L’unica garanzia fornita dal mercato obbligazionario è la povertà.

Gli economisti chiamano questa enorme differenza il “premio per il rischio azionario”. Il termine “rischio” riflette una credenza quasi religiosa, cioè questa divergenza riflette un adeguamento razionale al rischio. Dopo un adeguato aggiustamento del rischio, il rendimento atteso è lo stesso. Ma cercando di dimostrare questa convinzione La maggior parte sembra inverosimile.

Una ragione è che le guerre o le rivoluzioni distruggono le scorte. Questo è vero. Ma possono anche distruggere i legami. Inoltre, nonostante le due guerre mondiali, la rivoluzione comunista, la Grande Depressione, l’iperinflazione, l’elevata inflazione negli anni ’70 e la crisi finanziaria globale negli anni 2000, la performance a lungo termine dei principali titoli di mercato è ancora guidata da un ampio margine. Naturalmente, la guerra termonucleare globale o il cambiamento climatico catastrofico saranno peggiori. Ma i legami non porteranno sicurezza. Niente. I disastri globali non sono assicurabili.

Il premio Nobel Robert Schiller e l’economista britannico Andrew Smithers ritengono che, sebbene il mercato azionario oscilli, a lungo termine i loro rendimenti sono regressivi. Almeno con il senno di poi, questo tipo di mean reversion è sorprendente, specialmente in questo caso critico negli Stati Uniti. Ciò supporta l’idea che nel nostro mondo incerto, detenere un portafoglio azionario ampiamente diversificato sia senza dubbio la migliore strategia di investimento a lungo termine. Se una persona è intelligente e abile come Warren Buffett, i vantaggi di concentrarsi sui segnali di sottovalutazione e sopravvalutazione sono sorprendenti.

Se questo possa essere fatto affidamento in futuro è controverso. Inoltre, c’è un problema ovvio: il problema della volatilità di cui sopra. I rendimenti annuali delle azioni sono leggermente più volatili delle obbligazioni. Ancora più importante, il mercato azionario può generare rendimenti negativi dai periodi di punta per un lungo periodo di tempo. Al momento, il rendimento corretto per il ciclo dell’indice S&P 500 è solo del 2,6%. Secondo gli standard storici, questo è al livello di avviso di collisione. Se c’è un mercato ribassista a lungo termine, le valutazioni delle azioni potrebbero crollare. La valutazione a metà degli anni ’60 non si è ripresa in 30 anni. La minaccia più grande, quindi, è che, come ha affermato John Maynard Keynes, “il mercato potrebbe rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu rimanga solvibilità”. Vincoli di fallimento hanno vincolato il mercato.

Pertanto, lo stock può fornire il pranzo gratuito. Ma devi essere in grado di aspettare il pasto. Questo crea opportunità e pericoli. Per gli investitori che dispongono di un arco di tempo sufficientemente lungo, questa è un’opportunità per rendimenti straordinari. In un mondo ordinato, i fondi pensione multigenerazionali dovrebbero essere tali investitori. Il pericolo è che questi fondi (soprattutto gli investimenti personali) esauriscano il loro margine di manovra prima che l’investimento ritorni. Le preoccupazioni per un enorme mercato ribassista non sono irrealistiche con le valutazioni attuali e potrebbero costringerle a cadere in una trappola di obbligazioni o contanti. Come affrontare questi dilemmi sarà l’argomento del mio prossimo articolo sulle pensioni.

