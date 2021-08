Le scuole inglesi si rivolgono all’intelligenza artificiale per aiutare gli studenti a recuperare il ritardo dopo il Covid

Un insolito assistente didattico sta aspettando che gli studenti della Wigan St. John’s Primary School nel nord-ovest dell’Inghilterra tornino dopo le vacanze estive.

Per ripristinare la loro velocità, un anno dopo l’interruzione del Covid-19, è stato secolo, una società di formazione online con sede a Londra, afferma che il suo sistema di intelligenza artificiale può aiutare gli insegnanti a personalizzare i corsi per ogni studente.

Questa app, utilizzata dagli studenti della St. John’s University durante il confinamento, valuta i punti di forza e di debolezza di ogni bambino in base alla velocità e all’accuratezza delle risposte alle domande in inglese, matematica o scienze. L’algoritmo di Century fornisce quindi queste informazioni agli insegnanti per fornire piani per i corsi futuri.

Century, fondata nel 2013, ha affermato che l’apprendimento a casa a lungo termine a causa della pandemia ha contribuito ad espandere il suo tasso di adozione. Ora è utilizzato da 800.000 studenti nel Regno Unito. Le scuole vanno dalle scuole primarie statali come la St. John’s University a scuole indipendenti d’élite, l’Eton College e la Cotsmore School.

“Non siamo più nella fase pilota, questo è certo. Il Covid ha accelerato la sua adozione per diversi anni”, ha affermato. Priya Rakani, CEO di Century. “La pandemia ha sconvolto la nostra percezione dell’adozione dell’IA nell’istruzione; le scuole lo stanno rendendo la norma”.

L’app è anche popolare tra i genitori, che sono alla ricerca di modi per aiutare i propri figli a rimanere all’avanguardia nell’ultimo anno.

“Ho trovato molto attraente il suo aspetto basato sull’intelligenza artificiale. Mia figlia può vedere il suo percorso di apprendimento e i progressi che sta facendo”, ha detto Eugene Dapper, che l’anno scorso ha registrato l’app Century per sua figlia di 9 anni. “La motiva davvero perché le consente di comprendere le sue lacune e i suoi successi allo stesso tempo”.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale nell’istruzione arriva in un momento in cui studenti e insegnanti sono ancora alle prese con l’impatto a lungo termine della pandemia sull’apprendimento. Uno studio pubblicato dalla Education Endowment Foundation a giugno ha mostrato che rispetto allo stesso periodo del 2019, gli studenti del primo anno nel Regno Unito hanno fatto in media tre mesi in meno di progressi in lettura e matematica.

Quattro anni fa, Laura Butcher, presidente della St. John’s University, usò Century come esperimento. Quando l’epidemia ha colpito la scorsa primavera, è diventata non solo il principale strumento di apprendimento a casa per i suoi studenti, ma anche il principale strumento di apprendimento a casa per tutti i 900 studenti di Quest Trust, che possiede quattro scuole elementari statali a Wigan.

“La facoltà e gli studenti dicono che questo è davvero efficace e ci fornisce un’intelligenza in tempo reale in un modo più veloce. I bambini dicono: ‘Posso scegliere’ e possono imparare da soli”, ha detto. “In passato, l’insegnante stava davanti alla classe, diceva qualcosa e poi camminava davanti a ogni studente, [Century] Offri agli insegnanti l’adattabilità e la flessibilità per insegnare in modi diversi. “

La quota di abbonamento annuale di Century varia da £ 2.500 a £ 12.000 per scuola, a seconda del numero di studenti che utilizzano la piattaforma. Anche dopo aver fornito la piattaforma gratuitamente durante la pandemia, le entrate di Century e il numero di scuole in abbonamento sono raddoppiate da marzo 2020, mentre il numero di utenti del suo sistema è aumentato complessivamente del 400%.

Altre piattaforme di apprendimento adattivo sul mercato includono Carnegie Learning, Un tutor di matematica di intelligenza artificiale progettato dai ricercatori della Carnegie Mellon University, e Area9 Scuola, un’azienda tecnologica danese, collabora con la scuola per costruire un sistema di apprendimento su misura.

All’Eton College, l’intelligenza artificiale di Century viene testata nei corsi di lingua inglese e fornisce agli insegnanti un feedback dettagliato sui progressi degli studenti. “Per qualsiasi insegnante, una grande sfida è capire come sta imparando un gruppo di studenti”, ha affermato Jonnie Noakes, direttore dell’insegnamento all’Eton College.

“L’intelligenza artificiale realizza tutto questo alla velocità della luce, quindi dopo due settimane puoi ottenere dati che impiegano almeno due mesi per raccogliere e comprendere le abitudini di apprendimento degli studenti”, ha aggiunto.

Eaton prevede anche di testare il sistema di punteggio dell’intelligenza artificiale di una start-up di lingua inglese chiamata Progressay il prossimo anno per lavori più soggettivi, come i documenti. “Influirà sul modo in cui prepariamo i materiali, organizziamo gli spazi di apprendimento, su come forniamo feedback, su come scriviamo i rapporti. Sospetto che tutte queste aree saranno influenzate dall’intelligenza artificiale”, ha affermato Knox.

Studenti e insegnanti utilizzano l’app Century presso la Haileybury Private School nell’Hertfordshire, in Inghilterra © Century

Tuttavia, poiché le scuole cercano modi per aiutare gli studenti a recuperare il ritardo dopo la pandemia, alcuni nel settore dell’istruzione sono scettici sull’affidarsi a “proiettili magici” come l’intelligenza artificiale.

Baz Ramaiah, un assistente politico presso il Think Tank Education and Youth Center, ha dichiarato: “Il motivo per cui abbiamo bisogno di una nuova brillante soluzione non è ovvio, sembra un po’ distraente”. “Lo sappiamo. Ciò che è efficace e di solito è relativamente soluzione ortodossa: insegnanti adeguatamente formati e adeguatamente pagati possono fare bene il loro lavoro.”

Quest’anno, uno studio dell’OCSE ha rilevato che l’uso di app per l’apprendimento ha un impatto negativo significativo sulla capacità di lettura dei giovani in quasi tutte le situazioni.

“Molte tecnologie di apprendimento rendono l’apprendimento non più ricco, ma più in linea con il copione”, ha affermato Andreas Schleicher, direttore dell’istruzione presso l’OCSE. “Devi seguire un algoritmo: è uno strumento per indebolire il potere”.

La professoressa Rose Luckin, esperta di tecnologia educativa presso l’University College di Londra, ha aggiunto che gli insegnanti dovrebbero spesso mettere in discussione le tecnologie che supportano le raccomandazioni sull’apprendimento dell’intelligenza artificiale.

“Ci sono centinaia di esempi imprecisi di sistemi di intelligenza artificiale che richiedono agli umani di essere sfidati, quindi si rivela molto importante”, ha detto. “Perché i bambini seguono questo approccio? È difficile ottenere questa spiegazione da un sistema a scatola nera come l’apprendimento automatico”.

A lungo termine, uno dei maggiori vantaggi dell’intelligenza artificiale nell’istruzione potrebbe essere la mobilità sociale, che può aiutare a correggere il problema dell’insufficiente capacità di insegnamento nelle scuole con scarsi risultati.

Jordi Holst, vice segretario generale dell’istruzione internazionale della Global Teachers Union, ha affermato che le visite digitali a tutte le case e le scuole sono fondamentali per ottenere una promozione su larga scala.

Ha aggiunto che la possibilità per le aziende di conservare i dati dei bambini comporta rischi “pericolosi” e ha sottolineato che gli insegnanti dovrebbero partecipare allo sviluppo di strumenti e scegliere quando e come usarli.

“Deve essere sotto il controllo professionale e il controllo del governo”, ha detto. “Chiederemo ai governi che hanno bisogno di sviluppare questi strumenti fondamentali, dipende da chi ha il controllo”.

Segnalazioni aggiuntive di Bethan Staton