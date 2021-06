Le sedi olimpiche di Tokyo 2020 consentono fino a 10.000 fan nonostante gli avvertimenti emessi da Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Foto del file: Athletics-Tokyo 2020 Olympic Test Games-Athletics-Tokyo Olympic Stadium, Japan-9 maggio 2021 REUTERS/Kim Kyung-Hoon



2/2

Autori: Chris Gallagher, Antoni Slodkowski e Daniel Leussink

TOKYO (Reuters)-Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno dichiarato lunedì che fino a 10.000 spettatori nazionali potranno accedere alle sedi di Tokyo 2020. Questa decisione va contro il parere degli esperti medici, che hanno affermato che ospitare l’evento senza tifosi è la scelta meno rischiosa.

L’annuncio ha posto fine a mesi di speculazioni e ha evidenziato la determinazione del Giappone a far avanzare le Olimpiadi e salvare l’evento multimiliardario di fronte all’opposizione pubblica e alle profonde preoccupazioni per la rinascita dell’infezione https://tmsnrt.rs/2RDKuP7.

Dopo alcuni recenti commenti degli organizzatori, era ampiamente previsto che la decisione e gli esperti medici del governo sembravano dimettersi la scorsa settimana per l’evento con i fan.

Il Giappone ha ampiamente evitato il tipo di focolaio esplosivo di coronavirus che ha causato gravi danni ad altri paesi, ma l’introduzione iniziale del vaccino è stata lenta e il sistema medico in alcuni luoghi è stato spinto sull’orlo.

Gli organizzatori hanno dichiarato in una nota che i limiti per i Giochi Olimpici programmati per iniziare il 23 luglio “saranno fissati al 50% della capacità della sede, con una capacità massima di 10.000 persone”.

Ma il tifo – per la vittoria o per il coraggioso perdente – può essere sottomesso, perché sarà vietato gridare. Gli organizzatori hanno anche affermato che dovranno indossare maschere e richiedere agli spettatori di recarsi direttamente al luogo e tornare a casa direttamente.

Gli organizzatori hanno affermato che dopo il 12 luglio il numero di persone potrebbe diminuire ulteriormente, a seconda che le misure di “quasi emergenza” COVID-19 scadute il giorno precedente siano state prorogate o a causa di altre misure anti-infezione in vigore al momento.

Il pubblico dall’estero è stato bandito. Questo stadio nazionale è stato costruito per le Olimpiadi di Tokyo del 1964. Poiché questa volta ospiterà partite di atletica leggera e di calcio, originariamente poteva ospitare 68.000 fan, ma ora può ospitarne solo una piccola parte.

Tuttavia, gli accordi televisivi, come la copertura in prima serata degli Stati Uniti di 17 notti degli accordi televisivi con NBCUniversal, garantiranno che le Olimpiadi vengano trasmesse in tutto il mondo.

Il presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha dichiarato che gli organizzatori stanno ancora valutando se consentire il servizio di bevande alcoliche nei locali. Nonostante le perplessità espresse dagli esperti, Hashimoto ha precedentemente affermato di voler accogliere fino a 10.000 fan.

Alcuni dei migliori esperti di salute del paese hanno affermato venerdì che vietare la visione agli spettatori sarebbe l’opzione meno rischiosa.

Haru Sakamoto, medico e ricercatore presso la Keio University, ha dichiarato: “Sono preoccupato non solo per l’aumento del numero di persone che guardano le Olimpiadi stesse, ma anche per la riduzione del senso di urgenza delle persone ospitando le Olimpiadi con il pubblico”. prima di prendere una decisione.

Un sondaggio condotto da Asahi Shimbun ha rilevato che circa il 65% del pubblico sperava che l’evento sarebbe stato rinviato o annullato di nuovo. I sondaggi di opinione mostrano che quasi il 70% delle persone ha affermato di ritenere che le Olimpiadi non si svolgeranno in modo sicuro e affidabile.

Diminuzione del reddito

Eventi con spettatori si sono già svolti in Giappone. Domenica, circa 7.600 fan hanno partecipato alla partita di baseball professionale degli Yakult Swallows a Tokyo.

Il 48enne lavoratore IT Masahiro Gomi ha dichiarato: “Il pubblico verrà da luoghi diversi ed entrerà nella sede, il che potrebbe causare un afflusso di persone e gruppi, quindi se ciò accade, sarà un problema”.

“Tuttavia, sport come il baseball sembrano andare avanti come al solito, quindi penso che 10.000 spettatori potrebbero andare bene”.

L’amministratore delegato di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha dichiarato in un briefing che le entrate dei biglietti potrebbero essere ridotte di oltre la metà rispetto ai 90 miliardi di yen (81,14 milioni di dollari) previsti in precedenza.

Ha detto che voleva discutere con Tokyo e altri governi come compensare la carenza.

Inizialmente, gli organizzatori hanno venduto circa 4,48 milioni di biglietti e il governo si aspettava che avrebbe portato guadagni inaspettati all’industria del turismo. Muto ha affermato che da allora sono stati rimborsati circa 840.000 biglietti, ma il limite massimo significa che è stato nuovamente ridotto, portando il numero totale di biglietti a 2,72 milioni.

Secondo Takahide Kiuchi del Nomura Research Institute, limitare il numero di tifosi olimpici e paralimpici ridurrà l’impatto positivo previsto delle Olimpiadi sull’economia di circa il 5%.

Prima dell’annuncio, gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il governo del Giappone e della capitale Tokyo, nonché il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico hanno tenuto colloqui a cinque.

Prima dell’incontro, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato che l’attuale tasso di vaccinazione per atleti e funzionari nel Villaggio Olimpico è “molto superiore all’80%”, superando le aspettative iniziali del CIO.

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato che se la capitale è in uno stato di emergenza a causa del COVID-19, non esclude di ospitare le Olimpiadi senza spettatori.

“Se viene dichiarato lo stato di emergenza, non possiamo escludere l’assenza di spettatori”, ha detto ai giornalisti durante la visita a un sito di vaccinazione a Tokyo lunedì.

La scorsa settimana, Yoshihide Suga ha deciso di revocare lo stato di emergenza a Tokyo e in altre otto contee che si erano riprese.

Prima dell’11 luglio, il governo manteneva restrizioni meno severe in 7 contee su 9, compresa Tokyo.

(1 USD = 110.1400 Yen giapponesi)