Le sei criptovalute più private

Criptovaluta È diventato popolare a causa di diversi fattori, tra cui la privacy e l’anonimato. Alcuni di loro aiutano gli utenti a nascondere le loro identità e le loro transazioni.Poiché le persone si preoccupano sempre più dell’anonimato delle prime criptovalute, ad esempio Bitcoin, Gli utenti sono alla ricerca di nuove opzioni.

Diamo un’occhiata ad alcune popolari criptovalute orientate alla privacy, che hanno diverse funzionalità di privacy integrate. Queste attestazioni forniscono funzionalità o opzioni di sicurezza avanzate che consentono di nascondere l’identità e le attività degli utenti.

Punti chiave Nonostante l’uso di sofisticate funzionalità di crittografia e privacy per proteggere l’anonimato dell’utente, è improbabile che qualsiasi criptovaluta garantisca l’anonimato completo, perché la maggior parte delle transazioni blockchain sono registrate e accessibili su registri pubblici.

Esistono alcuni metodi, come il coinjoin, che possono nascondere l’identità di una persona o la cronologia delle transazioni su Bitcoin, ma ciò richiede alcune conoscenze tecniche e il pagamento delle commissioni di transazione.

Diverse altre criptovalute hanno funzionalità o opzioni di privacy integrate e gli utenti possono godere di attività online più private.

1. Valuta

monetaLa popolarità di (XMR) è in aumento, principalmente grazie alla sua capacità di aiutare gli utenti anonimi.Le transazioni Monero sono più difficili da tracciare perché utilizzano firme ad anello e Indirizzo invisibileQuesti metodi aiutano a nascondere l’identità del mittente e del destinatario. Inoltre, Ring Confidential Transactions o RingCT può aiutare a nascondere l’importo della transazione e fornire maggiore privacy.

A partire dal 4 luglio 2021, il prezzo della transazione di Monero è di 221,46 USD, che è la 26a criptovaluta più grande in termini di valore di mercato complessivo, con un valore di mercato di circa 2,8 miliardi di USD.

2. Zcash

Zero contanti (ZEC) si definisce come “Se Bitcoin è come la valuta http, Zcash è https”, sottolineando le sue funzionalità avanzate di sicurezza e privacy. Zcash ha implementato uno strumento crittografico chiamato prova a conoscenza zero e ha dato ai partecipanti la possibilità di bloccare le transazioni. Consente ai partecipanti di condurre transazioni senza rivelare i loro indirizzi ad altri. La prova a conoscenza zero confonde anche l’importo della transazione.

Zcash è al 60° posto nell’elenco delle criptovalute, con una capitalizzazione di mercato di 1,49 miliardi di dollari.A partire dal 4 luglio 2021, il prezzo di transazione di ogni ZEC è di 122,68 dollari.

3. Dash

Fondata nel 2014, sprint È una criptovaluta che consente agli utenti di utilizzare la sua funzione PrivateSend per scegliere se le loro transazioni sono anonime e private. Ciò consente agli utenti che desiderano rimanere all’interno dei propri standard normativi nazionali di farlo. Questa funzione funziona oscurando la fonte dei tuoi fondi. La scelta di utilizzare l’invio privato aumenterà leggermente le commissioni di transazione. DASH raggiunge questo obiettivo attraverso un protocollo ibrido che utilizza un’innovativa rete di server decentralizzati chiamata Nodo principale.

A partire dal 4 luglio 2021, Dash si è classificata al 61° posto per capitalizzazione di mercato, con un valore totale di oltre 1,46 miliardi di dollari USA. Al momento della stesura, era scambiato a circa $ 142,60.

4. Orizzonte

Horizen (ZEN) fornisce indirizzi Z protetti dalla privacy e indirizzi T pubblici, che funzionano in modo simile a Bitcoin. Tuttavia, l’invio di fondi dall’indirizzo Z all’indirizzo T mostrerà l’importo ricevuto. Horizen ha anche una vasta rete di nodi, che aiuta ad aumentare l’anonimato.

Il 4 luglio 2021, il prezzo della transazione di Horizen era di 68,93 dollari, con un valore di mercato totale di circa 776,5 milioni di dollari. Questo la rende l’83a criptovaluta più grande.

5. Bordo

Invece di affidarsi alla crittografia, bordo (XVG) Tecnologia esistente e testata basata su The Onion Router (Affidare) E l’Invisible Internet Project (I2P) per proteggere l’identità dell’utente. TOR fa rimbalzare la comunicazione dell’utente attraverso una rete distribuita di relay e tunnel gestiti da volontari in tutto il mondo, nascondendo così l’identità dell’utente. D’altra parte, I2P crittografa i dati dell’utente prima di inviarli attraverso una rete distribuita globale anonima, peer-to-peer e gestita da volontari. Consente di nascondere la posizione e gli indirizzi IP dei partecipanti alla transazione.

Quando Verge ha fatto notizia I popolari siti per adulti lo hanno adottato Inizia ad accettare pagamenti in criptovaluta. Il motivo principale per lo sviluppo è la funzione di privacy di Verge.

Al 4 luglio 2021, Verge si è classificata 111a per capitalizzazione di mercato, con un valore totale di 39363 milioni di dollari e un tasso di cambio di 0,024 centesimi di dollaro.

6. Traversa

Beam è un token incentrato sulla sicurezza le cui funzioni principali includono il controllo completo della tua privacy. Per impostazione predefinita, tutte le transazioni sono private e nessun indirizzo o altre informazioni private sono memorizzate sulla blockchain. Grazie alle sue dimensioni compatte della blockchain, alla verificabilità opzionale, al supporto per le transazioni online e offline, agli atomic swap e all’integrazione del portafoglio hardware, afferma di avere un’eccellente scalabilità.

A partire dal 4 luglio 2021, il prezzo di negoziazione del token Beam era di 0,43 dollari USA, con una capitalizzazione di mercato totale di 39,77 milioni di dollari USA, diventando così la 462a criptovaluta più preziosa.

Linea di fondo

Sebbene la privacy sia una caratteristica molto popolare nel mondo virtuale, comporta anche il pericolo di grandi criminali. Gli operatori di criptovaluta devono resistere a un gran numero di attacchi di hacker da parte di partecipanti malintenzionati. Anche le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione hanno maggiori probabilità di indagare su persone con transazioni di grandi dimensioni.

Sebbene Bitcoin sia ancora la scelta più popolare, è la scelta delle agenzie governative. Sono già molto bravi a tracciare le transazioni bitcoin, creando un forte incentivo a passare a criptovalute più private.Bitcoin è sempre stata una scelta popolare per proteggere le identità degli utenti, quindi le transazioni lo sono Essere costantemente presi di mira Ed è supervisionato da agenzie governative. Sono già molto bravi a tracciare le transazioni bitcoin, creando un potente incentivo per gli utenti a passare a criptovalute più private (come quelle elencate qui).