Le speranze del corridoio turistico USA-British sono deluse prima della fine dell’estate

Le speranze di Stati Uniti e Regno Unito di accettare corridoi all’aperto prima della fine dell’estate stanno rapidamente svanendo e gli ultimi segnali indicano Aumentano i casi di coronavirus Nel Regno Unito, i piani di viaggio di milioni di persone sono in difficoltà.

I funzionari coinvolti nei negoziati sui corridoi di viaggio tra Stati Uniti e Regno Unito iniziati la scorsa settimana hanno affermato di ritenere sempre più improbabile che raggiungeranno una conclusione alla fine del prossimo mese, come inizialmente previsto.

Invece, hanno affermato che la combinazione dell’aumento dei casi della variante del Delta britannico, la complessità del sistema politico statunitense e l’incertezza sullo stato del vaccino AstraZeneca estenderanno i negoziati ad agosto o addirittura a settembre.

Il previsto ritardo nel corridoio aereo statunitense-britannico è l’ultimo di una serie di difficoltà incontrate dai britannici che intendono viaggiare all’estero quest’estate.

Lunedì sono stati annunciati Spagna, Portogallo, Malta e Hong Kong Restrizioni più severe Passeggeri in arrivo dal Regno Unito.

AstraZeneca si è rivelato un vero problema.Se gli Stati Uniti non lo riconoscono, significa che milioni di britannici non potranno viaggiare se accettiamo il nuovo corridoio

I funzionari di Londra avevano sperato di poter raggiungere una bozza di un accordo per riaprire i viaggi tra Stati Uniti e Gran Bretagna prima delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza del 4 luglio. Ma gli addetti ai lavori nel governo britannico ora credono che ciò potrebbe rivelarsi impossibile.

Un funzionario britannico che ha familiarità con i negoziati con gli Stati Uniti sulla creazione del corridoio ha dichiarato: “Questo non accadrà presto. Pensiamo che luglio sia la prima cosa che potremmo essere in grado di mettere in atto, ma ora sembra più settembre .”

Un’altra persona che ha familiarità con la discussione ha affermato che il Regno Unito ha spinto per un accordo molto più fortemente degli Stati Uniti.

“L’amministrazione Biden non ha fretta… la possibilità che succeda qualcosa prima di agosto ora sembra molto piccola”, ha aggiunto la persona.

Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel marzo dello scorso anno, ai non americani è stato vietato viaggiare negli Stati Uniti dal Regno Unito a meno che non siano titolari di carta verde, familiari stretti di cittadini statunitensi o possano richiedere uno speciale esenzione.

Il divieto è stato imposto dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump e re-implementato dal suo successore Joe Biden. Il Regno Unito consente a chiunque di entrare dagli Stati Uniti, ma deve essere messo in quarantena per almeno cinque giorni dopo.

I funzionari britannici hanno cercato di persuadere i funzionari americani a revocare le restrizioni.

Avevano sperato di fare progressi dopo Biden questo mese Accetto di configurare Un gruppo di lavoro di funzionari americani e britannici ha discusso su come riavviare al meglio i viaggi.

Lunedì, il Regno Unito ha riportato 22.868 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, l’ultimo livello registrato è stato a gennaio. Tuttavia, poiché oltre il 60% degli adulti è completamente vaccinato, il tasso di mortalità è ancora molto basso.

A causa di quanti dipartimenti del governo degli Stati Uniti hanno voce in capitolo nelle regole di viaggio relative al coronavirus, tra cui il Dipartimento dei trasporti, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca, la determinazione finale degli Stati Uniti -Il corridoio di viaggio nel Regno Unito è diventato più complicato.

Lo stato del vaccino Oxford/AstraZeneca Covid-19 negli Stati Uniti complica ulteriormente la questione. L’azienda farmaceutica anglo-svizzera non ha ancora richiesto l’autorizzazione alla Food and Drug Administration statunitense, una volta che lo farà, è probabile che richieda una licenza legale completa invece di un’autorizzazione temporanea di emergenza: questo processo potrebbe richiedere diversi mesi per essere completato.

I funzionari statunitensi non hanno ancora indicato se intendono trattare in modo diverso i viaggiatori vaccinati e non vaccinati.

Ma i diplomatici britannici temono che, se lo fanno, i britannici che ricevono iniezioni di AstraZeneca potrebbero trovarsi ad affrontare restrizioni più severe rispetto a coloro che ricevono vaccini approvati dagli Stati Uniti.

Un diplomatico britannico ha dichiarato: “AstraZeneca si è rivelato un vero problema. Se gli Stati Uniti non lo riconoscono, significa che se accettiamo il nuovo corridoio, milioni di britannici non potranno viaggiare”.

La Casa Bianca ha dichiarato che l’incontro sul corridoio di viaggio USA-Regno Unito era “attivo e in corso”.

Un portavoce del governo britannico ha dichiarato che il gruppo di lavoro USA-Regno Unito è stato istituito per “aiutare a riavviare i viaggi tra il Regno Unito e gli Stati Uniti il ​​più rapidamente possibile.

Il portavoce ha aggiunto: “Sono in corso discussioni tra i gruppi di lavoro per garantire che il Regno Unito e gli Stati Uniti condividano da vicino idee e competenze nelle future politiche di viaggio internazionali”. AstraZeneca ha rifiutato di commentare.

Segnalazioni aggiuntive di Jim Pickard, Donato Paolo Mancini e Philip Georgiadis