Le stablecoin sono la risposta a tutte le domande sulle criptovalute?

Le stablecoin sono un tipo relativamente nuovo di criptovaluta e il loro obiettivo è risolvere i problemi delle criptovalute, quindi stanno diventando sempre più popolari. Criptovaluta volatilità.

Tether è stato lanciato per la prima volta nel 2014 ed entro il 2021 l’elenco delle stablecoin includerà D​​​​​​​​​​

Un altro nome, Basecoin, è stato lanciato nel 2018 e in seguito ha cambiato nome in Basis. è chiuso Alla fine dell’anno successivo è intervenuta la Securities and Exchange Commission.

Il mondo delle criptovalute è noto per la sua estrema volatilità e attrattiva per gli speculatori.

Le stablecoin sono progettate per eliminare le fluttuazioni dei prezzi.

In caso di successo, la valuta stabile sarà efficace quanto una valuta legale come riserva di valore e mezzo di scambio, pur mantenendo la qualità della criptovaluta.

Che cos’è una valuta stabile?

Che si tratti del dollaro USA o del Dogecoin, la valuta è un mezzo di scambio e un modo per immagazzinare ricchezza. Nel mondo reale, la stabilità è la qualità fondamentale della valuta.

Questo non è il caso nel mondo delle criptovalute. La criptovaluta più popolare al mondo, BitcoinTra metà novembre e metà dicembre 2017, è passato da 5.940 USD a oltre 19.190 USD, per poi scendere a circa 6.900 USD all’inizio di febbraio. Di recente, è passato da meno di 12.000 dollari USA nell’agosto 2020 a più di 44.000 dollari nell’agosto 2021.

Anche nel mercato intraday, non è raro che le criptovalute aumentino o diminuiscano del 10% entro 24 ore.

Fluttuazioni di questa portata non sono caratteristiche delle valute stabili.Hanno più in comune con gli strumenti di trading speculativo, come Derivati, Che è attraente per gli speculatori, ma poco pratico per l’uso mainstream.

Ciò ha portato le persone a mettere seriamente in discussione la fattibilità delle criptovalute popolari come riserva di valore affidabile o mezzo di scambio.

Modello di valuta stabile

Inserisci una nuova classe di criptovalute, chiamate stablecoin, che mirano a fornire prezzi stabili e valutazioni stabili.

Per essere utilizzate come mezzo di scambio o riserva di valore, le criptovalute modello dovrebbero mantenere il loro potere d’acquisto e la loro esperienza al minimo inflazione, Abbastanza da incoraggiare il consumo di token invece di conservarli.

Le stablecoin cercano di ottenere questo comportamento ideale.

Poiché le criptovalute operano su scala globale e non sono controllate da un’autorità centrale (ad es. Banca centrale), in teoria, fornisce il meglio di entrambi i mondi. Ha le caratteristiche di sicurezza, anonimato e decentralizzazione della criptovaluta, nonché la bassa volatilità della valuta legale.

Come le stablecoin mantengono la loro valutazione

Storicamente, la valuta più stabile è legata all’asset sottostante, che è l’oro. Non oggiIl Regno Unito abolì il gold standard nel 1931 e gli Stati Uniti lo seguirono da vicino due anni dopo.

L’alternativa al gold standard oggi è il dollaro USA. Almeno 14 valute Legato al dollaro USA. I paesi che li emettono fanno affidamento sul valore del dollaro USA per prevenire fluttuazioni nelle loro valute nazionali che potrebbero sconvolgere le loro economie.

Allo stesso modo, poiché le stablecoin sono collegate ad asset stabili come il dollaro USA o l’oro, cercano di ottenere poca o nessuna volatilità. Diverse stablecoin utilizzano metodi diversi per raggiungere la stabilità dei prezzi. Possono essere grossolanamente suddivisi in tre categorie:

stablecoin collateralizzata da Fiat: Queste stablecoin utilizzano una certa quantità di valuta fiat standard, come dollari USA, come Garanzia Emettere criptovaluta. Altre forme di garanzia includono metalli preziosi come oro e argento e materie prime come il petrolio.

A causa del numero di criptovalute emesse con un rapporto 1:1 con la valuta fiat ancorata, questo metodo è uno dei modi più semplici per creare e gestire una criptovaluta stabile. È vista come una possibile soluzione che la banca centrale può utilizzare per emettere la propria versione di criptovaluta.

Tuttavia, questo metodo richiede un custode Detenere garanzia legale in valuta o merce e garantire l’emissione e il rimborso di token stablecoin. Richiede inoltre procedure operative, inclusi controlli frequenti, per garantire che la garanzia rimanga conforme agli standard.

Tether (USDT) e TrueUSD sono criptovalute popolari il cui valore è equivalente a un dollaro USA e sono garantite da depositi in dollari USA.

stablecoin cripto-collateralizzato: Le stablecoin cripto-collateralizzate sono simili alle stablecoin legalizzate, con la differenza che la loro garanzia di base è un’altra criptovaluta, non una merce tangibile o una valuta legale.

Per adattarsi agli effetti negativi della volatilità delle criptovalute ipotecate, le stablecoin sono state “over-collateralizzate”. In altre parole, le criptovalute con valore d’uso più elevato emettono stablecoin con valore inferiore.

Ad esempio, l’emissione di una valuta stabile del valore di $ 500 potrebbe richiedere Bitcoin del valore di $ 1.000. Anche se Bitcoin perde il 30% del suo valore, la stablecoin sarà coperta. Audit più frequenti e ricariche regolari per eventuali carenze nel valore delle garanzie possono mantenere la copertura delle stablecoin.

DAI di DAI utilizza un paniere di risorse crittografiche come garanzia.È ancorato al dollaro USA ed è determinato da Ethereum.

Questo non è un sistema perfetto. Se la criptovaluta ipotecata è completamente in bancarotta, o ci sono problemi procedurali nel processo di audit, o i requisiti per la garanzia aggiuntiva di ricarica non sono soddisfatti in tempo, la valutazione della stablecoin precipiterà, distruggendo così l’intero scopo della stablecoin.

Questa situazione è il motivo per cui molti sostenitori delle stablecoin scoraggiano questo approccio.

Moneta stabile non garantita: Queste stablecoin non sono garantite da alcuna garanzia, ma operano in modo tale da mantenere un valore stabile.

Ad esempio, una stablecoin non protetta può includere una regola per garantire che l’offerta di monete sia adeguata proporzionalmente alle variazioni del valore della moneta. Questo è simile all’azione della banca centrale per aumentare o diminuire la stampa delle banconote al fine di mantenere la stabilità della moneta a corso legale.

Può essere ottenuto implementando contratti intelligenti su una piattaforma decentralizzata che può operare in modo autonomo.

Il potenziale delle stablecoin

La crescente popolarità delle stablecoin diventerà un importante catalizzatore per rendere popolare l’uso delle criptovalute come mezzo principale per le transazioni quotidiane e altre applicazioni.

Tali applicazioni possono includere il loro utilizzo per scambiare beni e servizi attraverso reti blockchain, soluzioni assicurative decentralizzate, contratti derivati, prestiti al consumo e altre applicazioni finanziarie e mercati di previsione.

Se la valuta di negoziazione rimane volatile, tali transazioni non possono essere eseguite, il che comporta il rischio intrinseco che una delle parti della transazione perda il valore della valuta a causa delle fluttuazioni dei prezzi.

Linea di fondo

Le monete stabili possono fornire il meglio dei meccanismi di pagamento decentralizzati, anonimi e globali, come le criptovalute, e le valutazioni stabili, come le valute legali stabili.

Sebbene le stablecoin continuino ad essere popolari, sempre più prodotti di nuova emissione e vari metodi di mutuo personalizzati per raggiungere l’obiettivo della stabilità dei prezzi possono portare a risultati diversi e a vari gradi di successo.

Sebbene tutti i meccanismi di lavoro dichiarati siano infallibili, gli eventi estremi possono ancora avere un impatto, proprio come il loro impatto sulle valute legali (incluso il rial saudita, il bolivar venezuelano e il dollaro dello Zimbabwe) nel mondo reale.

Investire in criptovalute e offerte iniziali di monete (“ICO”) è altamente rischioso e speculativo. Questo articolo non è Investopedia o la raccomandazione dell’autore di investire in criptovalute o ICO. Poiché la situazione di ogni persona è unica, dovresti sempre consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito all’accuratezza o alla tempestività delle informazioni qui contenute. Alla data di stesura di questo articolo, l’autore non possiede criptovaluta.