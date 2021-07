Le statue della regina Vittoria e della regina Elisabetta del Canada sono state abbattute Reuters

Per 165 anni, fino al 1996, le scuole hanno separato con la forza i bambini indigeni dalle loro famiglie, lasciandoli malnutriti e sottoposti ad abusi fisici e sessuali.La Commissione per la Verità e la Riconciliazione lo ha definito “genocidio culturale” nel 2015.

Quasi 1.000 tombe senza nome sono state trovate in ex collegi nella Columbia Britannica e nel Saskatchewan, che sono principalmente gestiti dalla Chiesa cattolica e finanziati dal governo.

© Reuters.Nel giorno del Canada a Winnipeg, Winnipeg, Canada, dopo che i resti di centinaia di bambini sono stati trovati in un ex collegio indigeno, la statua della regina Vittoria è stata abbattuta durante il raduno e giaceva lì dopo essere stata distrutta 2/5

