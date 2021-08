Le truffe sui prestiti studenteschi più comuni e come evitarle

I prestiti agli studenti a volte sembrano una truffa. Le società di prestito studentesco effettive che forniscono prestiti agli studenti come Navient sono state coinvolte in cause legali e accuse in Pennsylvania e altri stati e l’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori.

Le peggiori società di prestito studentesco possono sembrare truffatori, ma i mutuatari possono incontrare vere e proprie truffe per il perdono del prestito studentesco.

Quando i titolari di prestiti cercano aiuto per alcuni aspetti del prestito, come ridurre il saldo o effettuare pagamenti mensili, o rimborsare il prestito più velocemente, sospendere temporaneamente i pagamenti o ottenere prestiti per arretrati, i truffatori di prestiti agli studenti possono farli sentire difficoltà a ottenere un aiuto pratico .

Ecco le truffe di prestito studentesco più gravi e comuni che potresti incontrare e come identificarle in modo da non avere denaro rubato o danni al credito.

Punti chiave Puoi modificare il tuo prestito studentesco senza pagare alcuna commissione.

Il Ministero federale dell’istruzione fornisce ed elabora gratuitamente rimborsi, fusioni, estensioni e richieste di tolleranza basati sul reddito. Fornisce inoltre una guida gratuita su come completare le pratiche burocratiche.

Non fidarti delle aziende che dicono di poter ridurre o eliminare il tuo debito per prestiti studenteschi e non dare mai loro denaro.

Ignora le richieste di informazioni personali non richieste che sembrano provenire da fornitori di prestiti studenteschi.

Truffa 1: paga per compilare il modulo

Vuoi ridurre il pagamento mensile del tuo prestito studentesco a un livello che puoi permetterti in base al tuo reddito?Puoi pagare qualcuno per completarne uno Piano di rimborso basato sul reddito Richiedi per te, ma puoi anche compilare tu stesso il modulo di domanda.Rimborso basato sul reddito modulo di domanda Disponibile gratuitamente sul sito Web federale ufficiale degli aiuti agli studenti StudentLoans.gov.È lo stesso rimandare e Tollerare applicazione.

Pagare per l’aiuto di cui hai bisogno e essere truffato

Se scegli di spendere soldi per chiedere a qualcuno di aiutarti a compilare questi moduli e sai che puoi scegliere di compilare questi moduli gratuitamente, è fantastico. Ma alcune aziende sfruttano i mutuatari che non comprendono le loro opzioni. Hanno chiesto loro aiuto, ma non hanno spiegato alternative gratuite.

Come ti sentiresti se la società di preparazione delle tasse ti dicesse che l’unico modo per ottenere un rimborso delle tasse era pagare per completare e inviare la tua dichiarazione dei redditi? Come la maggior parte delle persone probabilmente sa, il fatto è che puoi pagare le tue tasse gratuitamente. Se il tuo reddito è inferiore a un certo livello, puoi anche inviare la tua dichiarazione dei redditi elettronicamente gratuitamente; in caso contrario, puoi inviare una dichiarazione per posta gratuitamente.

Alcune persone trovano questo processo confuso e dispendioso in termini di tempo, quindi assumono un commercialista per visitare il loro Negozio di preparazione fiscale locale, o pagare Software fiscalePotrebbero scoprire che questo servizio può recuperare i costi nel tempo e la frustrazione che li salva, e potrebbero persino ottenere un aiuto professionale per ridurre gli arretrati fiscali, non solo compensando le tasse di preparazione fiscale che scelgono di pagare.

Opzioni di rimborso gratuite e consolidamento del prestito

Allo stesso modo, esistono servizi legittimi per aiutare i mutuatari a valutare le opzioni di rimborso del prestito studentesco e a richiedere il piano più adatto alle loro esigenze. Si possono commettere errori costosi quando si rimborsano i prestiti agli studenti.

Ma per evitare di essere ingannati, è importante sapere che estensioni delle applicazioni di pagamento, tolleranza o piani di rimborso diversi sono facoltativi. Né il governo federale né le società private che forniscono servizi (riscossione dei pagamenti) per i prestiti agli studenti addebiteranno ai mutuatari di richiedere condizioni di prestito diverse.

Lo stesso vale per il consolidamento del prestito studentesco federale.Puoi completare e inviare Domanda di consolidamento del prestito studentesco Gratis per te stesso. Il consolidamento del prestito studentesco privato non esiste, ma è possibile combinare più prestiti studenteschi privati ​​in uno e abbassare i tassi di interesse attraverso il rifinanziamento.

Fino a quando il prestito non sarà finalizzato, non verranno addebitate commissioni relative al rifinanziamento e di solito verranno automaticamente detratte dai proventi del prestito. Non è necessario pagare alcuna commissione in anticipo.

Truffa n. 2: ottenere la commissione per la rinuncia, l’annullamento, il rilascio, la riduzione o l’annullamento del prestito

Quale mutuatario non vuole che il debito venga cancellato? Sfortunatamente, la realtà è che quando prendi in prestito denaro, devi quasi sempre restituirlo per intero, con gli interessi. Anche se muori, il tuo patrimonio potrebbe dover ripagare i tuoi debiti, o qualsiasi imposta sul condono dei debiti, per distribuire i beni che lasci ai tuoi eredi.

Tra il modo in cui sono scritte la legge sui prestiti e la legge fiscale, è lecito ritenere che se una società promette di negoziare Liquidazione del debito del prestito studentesco A tuo nome, questa è una truffa. Se dicono che possono aiutarti a sbarazzarti dei prestiti studenteschi in caso di fallimento, non crederci. Inoltre, non possono eliminare il tuo debito intentando una causa contro la tua società di prestiti studenteschi per tuo conto.

Le truffe in quest’area di solito implicano dire ai mutuatari che se pagano una grossa somma di denaro a una società, la società annullerà il prestito. In alcuni casi, possono dire al mutuatario di inviare il pagamento del prestito studentesco direttamente alla società anziché all’agenzia di servizi di prestito studentesco.

In entrambi i casi, è probabile che la società abbia preso i soldi del mutuatario e il mutuatario sia inadempiente sul prestito. Finiscono per avere più debiti a causa degli interessi extra e delle tasse di ritardo, e i loro punteggi di credito possono diminuire quando i fornitori di servizi di prestito segnalano pagamenti in ritardo alle agenzie di credito.

Condono prestito servizio pubblico (non una truffa)

Condono prestito servizio pubblico Può applicarsi a determinati prestiti federali in circostanze limitate. Poiché il primo lotto di mutuatari è stato esentato nell’ottobre 2017, il piano è stato problematico. Perdono prestito insegnante e Annullamento prestito Perkins Può anche essere fornito a mutuatari con un impiego qualificato o servizi di volontariato.

I prestiti studenteschi federali possono essere rilasciati solo nelle seguenti circostanze:

Allo stesso modo, se una di queste situazioni si applica a te oa un membro della tua famiglia, questi moduli sono disponibili gratuitamente al seguente URL StudentLoans.gov.

Questo Piano di salvataggio americano Una clausola approvata dal Congresso e firmata dal presidente Biden nel marzo 2021 include una disposizione secondo cui le esenzioni sui prestiti studenteschi emesse tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 non saranno riscosse sui destinatari.

Scam #3: Falso sollievo o piano di perdono

Questo Atto di curaApprovato a marzo 2020, fornisce in realtà un certo sollievo ai mutuatari di prestiti agli studenti sotto forma di interessi zero e sospensione dei pagamenti sui prestiti federali, ed è ora esteso al 31 gennaio 2022. Ma le misure di soccorso in realtà non hanno cancellato i prestiti.

Secondo la Federal Student Aid Agency, il più grande fornitore di prestiti agli studenti del paese, fai attenzione a chiunque sostenga di poter annullare il tuo prestito ai sensi della legge CARES o “Biden Loan Forgiveness” o “Pandemic Grant”. Aiuto finanziario agli studenti. Il suo sito web fa parte del Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti.

Quando qualcuno richiede informazioni personali (come i dettagli del conto bancario o il tuo numero di previdenza sociale) per accedere a un programma, stai sempre attento.

Truffa n. 4: richiesta di informazioni personali

Il Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti non ti contatterà e non ti chiederà i tuoi dati personali, come il tuo numero di previdenza sociale, numero di conto, data di nascita, numero ID FSA e password, indirizzo o saldo del conto.non lo farai Prestatore di prestiti agli studenti O contratto governativo Agenzia di collezioni privateMa il bugiardo lo farà.

Potrebbero ingannarti chiedendoti di “confermare” le tue informazioni. Sembra un requisito legale: devono assicurarsi che stiano effettivamente parlando con il mutuatario, giusto? Se ti trovi in ​​questa situazione, per favore, vattene. Non preoccuparti di essere scortese. Termina immediatamente l’interazione. La tua situazione finanziaria potrebbe essere minacciata.

Pensaci: se l’entità che richiede questo tipo di informazioni ti contatta, ha già queste informazioni.

Il truffatore potrebbe dirti che devi agire rapidamente, ad esempio prima che il programma federale scada o che il numero di iscrizioni sia limitato. non credere.

Se la lettera, l’e-mail o la telefonata che hai ricevuto sembrano essere legittime, ma non sei sicuro, controlla come segue: Non chiamare il numero di telefono indicato nella lettera o inviare informazioni all’indirizzo fornito. Non rispondere alle e-mail, non chiamare il numero di telefono fornito nell’e-mail, fare clic su collegamenti o scaricare allegati. Dì al chiamante che non ci sei e poi riaggancia.

Quindi, utilizza le informazioni sul sito Web ufficiale del fornitore di servizi per contattare direttamente il tuo fornitore di servizi di prestito studentesco. Saranno in grado di visualizzare il tuo account e dirti se la lettera, l’e-mail o la telefonata che hai ricevuto sono reali o false.

Cosa succede se diventi vittima di questa truffa? Furto d’identitàModifiche non autorizzate al tuo account di prestito studentesco. Danneggia il tuo credito. Troppo tempo è stato sprecato a pulire il disordine.

Linea di fondo

Per evitare frodi sui prestiti studenteschi, stai lontano dalle aziende che ti sono vicine o che compaiono negli annunci dei motori di ricerca. Anche se ricevi una lettera o una telefonata da qualcuno che sembra conoscere i dettagli del tuo prestito studentesco (come quello che devi), potrebbe trattarsi di una truffa. La società può acquistare informazioni sugli obblighi del mutuatario e utilizzare tali informazioni per attività di marketing.

Inoltre, evita qualsiasi compagnia che ti costringa ad agire rapidamente. Cercano di ottenere i tuoi soldi prima che tu abbia abbastanza tempo per fare un passo indietro da questa situazione e considerare chiaramente se lavorare con loro è una buona idea. Ignora le loro tattiche ad alta pressione e digli risolutamente, no grazie.