Le università possono promuovere la politica di innovazione del Regno Unito

L’autore è il presidente dell’Imperial College di Londra

governo britannico Strategia di innovazione Mira a “consolidare la posizione di leader mondiale del Regno Unito nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione”. Se vogliamo raggiungere questo lodevole obiettivo, dobbiamo concentrarci sull’ecosistema che aiuta gli innovatori a prosperare. Luoghi come la Silicon Valley e Cambridge, nel Massachusetts, offrono lezioni ai paesi al punto di svolta della scienza, dell’innovazione e della crescita.

Un’economia dell’innovazione di successo richiede tre catalizzatori: persone, ubicazione e finanziamenti. Gli imprenditori sanno che ottenere colleghi e mentori di talento, uno spazio di lavoro adeguato e investimenti è fondamentale. Decidono se le idee innovative prospereranno o falliranno.

Il Regno Unito può coltivare talenti, spazio e investimenti sostenendo le politiche per le zone e i cluster di innovazione costruiti attorno a uno dei nostri più importanti vantaggi competitivi. Ciò richiede incentivi fiscali più intelligenti, un’accettazione più chiara degli innovatori internazionali e una maggiore cooperazione tra governo, settore privato e mondo accademico.

Il Regno Unito ha una base di ricerca e istruzione eccezionalmente forte e produttiva e le migliori università attraggono talenti di livello mondiale. Studenti, ex studenti, docenti, personale e partner commerciali all’interno e all’esterno dell’università contribuiscono al supporto collaborativo, allo scambio di idee, alla capacità di assumersi dei rischi e all’energia necessaria per far prosperare l’innovazione.

Anche l’internazionalismo è essenziale. Negli Stati Uniti, oltre il 40% delle aziende Fortune 500 ha fondatori immigrati o figli di fondatori immigrati. La maggior parte delle start-up britanniche del valore di oltre 1 miliardo di dollari ha almeno un fondatore straniero.

Questo è il motivo per cui il visto “scale up” proposto dal governo è così importante, così come il visto di lavoro post-laurea recentemente rilanciato. Entrambi aiuteranno i team imprenditoriali internazionali a prosperare nel Regno Unito. Ma dobbiamo andare oltre e fornire visti a ricercatori eccezionali, studenti di dottorato, persone con qualifiche staminali di alta qualità e imprenditori laureati. Il Regno Unito dovrebbe stendere il tappeto rosso per tali richiedenti il ​​visto.

Le comunità di talento hanno bisogno di ambienti e luoghi favorevoli per l’interazione. Dobbiamo costruire un ecosistema che si adatti alla loro posizione. Non sorprende che questi luoghi siano solitamente vicini alle università, che sono luoghi ideali per l’innovazione precoce. Hanno spazi flessibili, inclusi laboratori, cultura collaborativa e ambienti di supporto.

Spazio proporzionaleUn prototipo è stato fornito dalla joint venture tra Imperial College e Blenheim Chalcot a White City, Londra. Fornisce spazi di lavoro e laboratori scientifici e tecnologici, guida e accesso agli investitori, tutti focalizzati sul superamento dei problemi di finanziamento che spesso ostacolano una crescita elevata e grandi prospettive nelle start-up del Regno Unito.

Il capitale di rischio è essenziale. Il piano di investimenti per le scienze della vita della British Commercial Bank mira a colmare il deficit di finanziamento nella fase di crescita, il che è un buon inizio.Ma il Regno Unito dovrebbe seguire l’esempio degli Stati Uniti Massachusetts E facilitare alle start-up l’ottenimento di prestiti e investimenti. Dovrebbe anche eliminare le tariffe commerciali per gli incubatori e gli spazi ampliati.

La scala del capitale di BBB è troppo piccola. Dovrebbe investire miliardi di dollari in start-up di scienze della vita, non solo milioni, e fornire incentivi più chiari per il capitale privato.

Le fondamenta esistono e l’ambizione britannica è quella di costruire qualcosa che non sia solo una pallida imitazione della Silicon Valley. Ora è il momento di adottare una politica coordinata per espandere la zona di innovazione intorno alle università di Glasgow, Manchester, Cambridge e Londra.

La strategia del governo ci indica la giusta direzione. Ora servono investimenti specifici e tempistiche precise. Le principali università del Regno Unito sono pronte a fare la loro parte.