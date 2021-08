Le valute dei mercati emergenti vanno sulle montagne russe: sondaggio Reuters

© Reuters. Il 4 gennaio 2016, un membro dello staff ha contato banconote da 100 RMB presso una filiale di una banca straniera a Pechino. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files



Autori: Vuyani Ndaba e Vivek Mishra

Reuters Johannesburg/Bangalore-A Il sondaggio Reuters ha rilevato che la volatilità a breve termine nelle valute dei mercati emergenti persisterà perché i tempi del ritiro del piano di stimolo statunitense sono ancora inconcludenti e gli investitori sostengono le valute con un maggiore potenziale di rafforzamento.

In un sondaggio condotto dal 2 al 4 agosto, le prospettive per le fluttuazioni range-bound delle valute dei mercati emergenti rispetto al dollaro USA erano contrastanti, a seconda di quale banca centrale avesse già iniziato ad aumentare i tassi di interesse o avrebbe probabilmente alzato i tassi di interesse.

Il Rand sudafricano dovrebbe scendere di circa l’1% a 14,4 per dollaro USA in sei mesi, mentre il Real brasiliano dovrebbe aumentare dal 2% a 5,1 per dollaro USA e il rublo russo dovrebbe aumentare dall’1,2% a 72,0 per dollaro USA. dollaro USA nello stesso periodo di tempo.

“Su base tattica, nelle ultime settimane è stato chiarito che finché il sostegno alla politica monetaria continua, la valuta dello strozzino… può resistere agli shock da falco degli Stati Uniti”, ha sottolineato Zach Pandl, co-capo del Riserva federale. La strategia valutaria di Goldman Sachs (NYSE:).

La Banca centrale del Brasile si è posizionata come un’opzione ad alto rendimento dopo aver aumentato i tassi di interesse e ha sollevato preoccupazioni per ulteriori aumenti dei tassi di interesse in futuro.

“Nel complesso, la combinazione di valore profondo, spread elevati e supporto sostenuto da un rapido ciclo di rialzo può significare che il real potrebbe sovraperformare il suo tipico ‘beta’ nell’azione dei prezzi rifugio sicuro quest’estate”, ha aggiunto Pender.

Sondaggi Reuters su e prospettive: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/gdvzyrazkpw/EM%20FX%20graphics.PNG

Alla domanda su quali sono le principali forze trainanti di EMFX nei prossimi tre mesi, 37 su 59 intervistati hanno indicato lo sviluppo della politica monetaria e 18 hanno indicato la diffusione di nuove varianti del coronavirus.

Il ciclo di rialzo dei tassi di interesse in Sudafrica dovrebbe iniziare all’inizio del 2022, un po’ più tardi rispetto ad altre banche centrali come la Russia, che ha alzato i tassi di interesse di 100 punti base al 6,5% il mese scorso, e sono attesi ulteriori rialzi dei tassi.

Sondaggio Reuters sulle prospettive per le valute dei mercati emergenti: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/movanmoxjpa/EM%20FX%20August%202021%20(1).png

Per le valute a basso rendimento come il Won coreano e il Baht thailandese, si prevede un rialzo nel breve termine, con un rialzo di oltre il 4% in 12 mesi, segnale positivo per le valute a minor rischio.

Gli investitori sono a corto di renminbi per la prima volta da aprile, poiché il giro di vite del regolatore cinese sulle società private ha messo a disagio il mercato.

Il renminbi è sceso per il secondo mese consecutivo a luglio e dovrebbe essere scambiato entro un intervallo ristretto entro 12 mesi, poiché il rallentamento della ripresa economica e le preoccupazioni per l’aumento dei casi interni di COVID-19 hanno danneggiato la valuta strettamente controllata.

“Il Politburo sta ora insinuando che la Cina ‘stabilirà la propria agenda’ sulle future politiche economiche. Ciò significa che anche se gli Stati Uniti prenderanno provvedimenti per tagliare e aumentare i tassi di interesse, Pechino continuerà ad allentare ulteriormente le sue politiche fiscali e monetarie e indirizzare obiettivi specifici per esso. Le industrie che desideri “, ha affermato Michael Every, stratega globale di Rabobank.

“Ciò potrebbe significare che la pressione al ribasso sul renminbi aumenterà in modo significativo in futuro: se la storia recente può essere utilizzata come riferimento, ciò potrebbe innescare una risposta politica da parte della Casa Bianca sul commercio”.

La lira turca è la valuta dei mercati emergenti con la performance peggiore finora nel 2021, perché dopo che il presidente Tayyip Erdogan è intervenuto nella politica monetaria e ha licenziato un governatore aggressivo all’inizio di quest’anno, la lira turca scenderà di un altro 11% l’anno prossimo a 9,4/USD per 12 mesi.

La rupia indiana è scesa al livello più basso degli ultimi tre mesi a luglio dello scorso anno e dovrebbe deprezzarsi dell’1,3% a 75,1 / dollaro USA un anno dopo.

“Prevediamo che la maggior parte delle valute dei mercati emergenti diminuirà rispetto al dollaro USA, in particolare quelle economie che si basano sulle esportazioni di materie prime e/o su bilanci deboli, il che le rende vulnerabili all’aumento dei rendimenti del Tesoro”, ha affermato lo scienziato Jonathan Peterson di Capital Markets Economics.