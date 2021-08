Le varianti del Delta asiatico aumentano, i prezzi del petrolio rimbalzano dai minimi di tre settimane Reuters

Gli analisti hanno affermato che i dati economici di questa settimana, in particolare l’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti pubblicato mercoledì, forniranno indicazioni sulla misura in cui il virus colpirà il consumo di petrolio globale e regionale.

In Australia, la polizia sta implementando le restrizioni relative al COVID per le strade e alcune città della Cina, il più grande importatore mondiale di petrolio greggio, hanno anche intensificato i test su larga scala mentre le autorità cercano di contenere l’ondata di nuovi virus.

I programmi di vaccinazione di successo e i dati economici incoraggianti in Occidente sono in netto contrasto con l’aumento del tasso di infezione in Oriente.

LONDRA (Reuters) – Martedì i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre 1 dollaro, recuperando parte del calo del precedente giorno di negoziazione poiché la crescita della domanda in Europa e negli Stati Uniti ha superato le preoccupazioni per l’aumento dei casi di COVID nei paesi asiatici.

