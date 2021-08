Le varianti Delta e i prezzi elevati non possono deludere i consumatori americani

Share it

Nelle ultime settimane, i consumatori americani sono stati Prezzo aumentato E il virus risorto. Ma grazie allo stimolo fiscale su larga scala e alla crescita stabile dell’occupazione, questo non ha impedito loro di spendere.

I consumi delle famiglie statunitensi guidano il tasso di crescita annuale del paese del 6,5% prodotto interno lordo I dati rilasciati dal Ministero del Commercio alla fine della scorsa settimana hanno mostrato che la crescita nel secondo trimestre è rimbalzata in modo sano a giugno. La composizione della spesa si è spostata dai beni ai servizi, ma la volontà complessiva degli acquirenti di utilizzare il contante è indiscutibile.

Michel Meyer, capo dell’economia degli Stati Uniti presso la Bank of America, ha dichiarato: “Dopo uno shock così grande, l’economia è così resiliente, in parte perché i consumatori hanno un potere d’acquisto e una volontà straordinari”. lavoro, ci sarà più partecipazione in autunno ufficio Poi torna a scuola. “

Finora, economisti e funzionari non hanno fretta di abbassare le loro previsioni per l’economia statunitense sulla base della diffusione della variabile Delta, anche se comporta maggiori rischi per le prospettive.

Il presidente della Federal Reserve Jay Powell ha dichiarato in una conferenza stampa la scorsa settimana che, rispetto al passato, il rapporto tra condizioni di pandemia e condizioni economiche è ora minore e gli individui e le imprese sembrano essere più capaci di adattarsi.

Powell ha dichiarato: “Con le successive ondate di Covid nell’ultimo anno e nei mesi passati, l’impatto di ogni epidemia sull’economia è spesso minore”. con attenzione.”

Aneta Markowska, capo economista finanziario di Jefferies, ha dichiarato che “le finanze familiari sono al meglio da decenni”, citando un forte conto economico e una grande quantità di risparmi accumulati. Stima che si tratti di 2,4 trilioni di dollari, di cui circa la metà in contanti. E risparmi . Controlla il deposito.

La spesa per beni durevoli si è contratta per il terzo mese consecutivo, ma il recente calo è dovuto in gran parte a un calo del 7,7% nelle vendite di auto, poiché la scarsità e i prezzi sorprendentemente alti scoraggiano gli acquirenti. La spesa altrove è stata forte: il tasso di risparmio personale ha raggiunto il 26,9% a marzo ed è ora sceso al 9,4%.

“L’ultima serie di misure di stimolo ha superato le aspettative”, ha affermato Marcoska. “Non solo abbiamo compensato la perdita di reddito causata dalla pandemia, ma l’abbiamo anche sostituita”.

Il direttore finanziario di Mastercard, Sachin Mehra, ha dichiarato in un’intervista che la spesa aziendale è rimbalzata più velocemente del previsto, ma è ancora in ritardo rispetto all’aumento della spesa dei consumatori.

“Quello che stiamo vedendo è che le persone sentono sempre più il bisogno di uscire per incontrare i clienti, incontrare i loro fornitori e interagire con i loro partner commerciali. Ciò si riflette nel modo in cui utilizzano le spese aziendali”.

Questa tendenza si applica alle piccole imprese, alle medie imprese e alle grandi multinazionali e ha aiutato il gruppo dei pagamenti a registrare un aumento del 36% delle entrate trimestrali la scorsa settimana.

Secondo il concorrente di Mastercard American Express, finora le piccole imprese sono in una posizione di leadership. Nel trimestre più recente, la spesa delle piccole e medie imprese negli Stati Uniti è rimbalzata al 73% dei livelli pre-pandemia, mentre i clienti aziendali hanno addebitato meno di un quarto della spesa per carte American Express nello stesso periodo del 2019.

Il direttore finanziario Jeff Campbell ha dichiarato: “La cosa interessante è che anche ora le piccole imprese viaggiano più delle grandi aziende”, ha aggiunto, aggiungendo che è improbabile che questa tendenza si inverta entro la fine di quest’anno.

“Nelle grandi aziende, in questo momento non si vedono segni di vita e non ci aspettiamo alcun segno”.

Tuttavia, entrambe le società sono ottimiste sul fatto che i viaggi d’affari torneranno, soprattutto quando i propri dipendenti inizieranno a prenotare voli. Mastercard ha ripreso gli incontri faccia a faccia con i clienti, che secondo Mehra avranno un effetto a catena sull’intero settore.

“Inizierà la paura di perdere”, ha detto Mehra.

Finora, ci sono poche prove che gli alti tassi di inflazione abbiano fortemente soppresso la spesa personale o aziendale. Secondo un sondaggio di fiducia dei consumatori condotto dall’Università del Michigan, sebbene le aspettative di inflazione per il prossimo anno siano salite al 4,7%, si prevede che scendano al 2,8% entro 5-10 anni, indicando che la maggior parte degli americani non crede in un pericoloso spirale, e non sono convinto dai dati recenti. Abbastanza calmo.

James Knightley, capo economista internazionale di ING, ha dichiarato: “Le persone riconoscono che i prezzi stanno aumentando, ma hanno ancora la capacità di fare le cose”. “Potrebbero non essere felici di spendere 9 dollari in birra, ma lo faranno perché non lo faccio da molto tempo. NS.”