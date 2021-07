Le vendite di NFT salgono a 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2021 Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: raccolta di token non fungibili (NFT) Cryptopunk #7523 creata nel 2017. L'immagine pixel art è mostrata nell'immagine. La dispensa è stata ottenuta il 31 maggio 2021.Fornito da Sotheby's / Dispensa tramite REUTERS



Elizabeth Howcroft

LONDRA (Reuters)-I dati di mercato mostrano che il mercato dei token non fungibili (NFT) è salito a un nuovo massimo nel secondo trimestre, con vendite finora di 2,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 13,7 milioni di dollari della prima metà del 2020 .

NFT è una risorsa crittografata che rappresenta un elemento digitale immateriale, come immagini, video o elementi di gioco. Il proprietario dell’NFT è registrato sulla blockchain, consentendo di scambiare l’NFT come sostituto delle risorse digitali che rappresenta.

Dopo la popolarità di NFT all’inizio di quest’anno, le vendite sono rimaste elevate. Le vendite mensili di OpenSea, il principale mercato NFT, hanno raggiunto un livello record a giugno.

(Grafico: le vendite NFT su OpenSea a giugno sono state vicine a 150 milioni di USD-https://graphics.reuters.com/FINTECH-NFT/DATA/azgvoqjajvd/chart.png)

Alcuni appassionati di NFT li considerano collezioni di valore intrinseco a causa del loro significato culturale, mentre altri li considerano un investimento, speculando sull’aumento dei prezzi.

Secondo i dati di NonFungible.com, che aggrega le transazioni NFT sulla blockchain di Ethereum, da marzo il numero di acquirenti è stato per lo più compreso tra 10.000 e 20.000 a settimana, più dei venditori.

(Grafica: Weekly NFT Buyer-NonFungible.com-https://graphics.reuters.com/FINTECH-NFT/DATA/jbyprzxebpe/chart.png)

Le stime delle vendite totali variano a seconda delle transazioni NFT incluse.

DappRadar, che tiene traccia delle vendite di più blockchain, ha affermato che il volume delle transazioni nella prima metà del 2021 è stato leggermente inferiore a 2,5 miliardi di dollari. Ma la cifra di NonFungible.com è di 1,3 miliardi di dollari USA, escludendo la NFT “DeFi” (finanza decentralizzata) di circa 8 miliardi di dollari.

(Grafica: le vendite NFT hanno raggiunto un record nel secondo trimestre-DappRadar-https://graphics.reuters.com/FINTECH-NFT/DATA/qzjvqxanrpx/chart.png)

(Grafica: vendite NFT settimanali-NonFungible.com-https://graphics.reuters.com/FINTECH-NFT/DATA/dgkplrjagpb/chart.png)

Entrambi questi siti tengono traccia solo delle vendite che si verificano sulla blockchain, note anche come transazioni “on-chain”. Per alcune delle più grandi vendite NFT, come le vendite delle case d’aste, alcune transazioni avvengono “fuori catena”, il che significa che devono essere aggiunte manualmente ai dati.

A marzo, un’immagine digitale è stata venduta come NFT a Christie per la cifra record di 69,3 milioni di dollari. Da allora, nessuna vendita NFT è giunta al termine. La seconda asta NFT più costosa conosciuta è “CryptoPunk”, che è stata venduta da Sotheby’s per 11,8 milioni di dollari.

(Grafica: sport e NFT preferiti più popolari-https://graphics.reuters.com/FINTECH-NFT/DATA/xlbvgqwwyvq/chart.png)

Il mercato Top Shot della National Basketball Association consente ai fan di acquistare e scambiare NFT sotto forma di video highlights.Il volume delle transazioni è diminuito, con gli acquirenti che sono scesi da 403.000 a marzo a 246.000 a giugno. Il prezzo medio del “momento” Top Shot ha raggiunto un picco di 182 dollari a febbraio ed è sceso a 27 dollari a giugno.

(Grafico: calo delle vendite NBA Top Shot-https://graphics.reuters.com/FINTECH-NFT/DATA/ygdvzznnmvw/chart.png)

Ma poiché alcuni tipi di NFT sono diventati meno popolari, altri sono diventati popolari.

Il Bored Ape Yacht Club è composto da 10.000 NFT digitali unici di scimmie ed è diventato un argomento caldo tra i collezionisti. A partire dal 1 luglio, il prezzo medio di vendita delle scimmie su OpenSea era di 3.600 dollari, con un aumento del 1,574% rispetto al prezzo di rilascio di aprile di 215 dollari. Secondo il fondatore del club e con sede negli Stati Uniti, Yuga Labs, le vendite totali sono balzate a 61 milioni di dollari.