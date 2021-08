Leader del gruppo di esuli bielorussi impiccato in Ucraina; la polizia apre un caso di omicidio Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Vitaly Shishov, il capo dell’organizzazione di Kiev che aiuta i bielorussi a sfuggire alla persecuzione, è apparso a Kiev, in Ucraina, il 18 luglio 2021. La foto è stata scattata il 18 luglio 2021. RBC-Ucraina/Note modificato volantino tramite Reuters-Questa immagine è stata fornita da una terza parte.



Autori: Natalia Zinets e Margaryta Chhornokondratenko

KIEV (Reuters) – Martedì, un attivista bielorusso esiliato in Ucraina è stato trovato impiccato in un parco vicino alla sua casa a Kiev.La polizia ucraina ha avviato un’indagine per omicidio.

Vitaly Shishov guida un’organizzazione con sede a Kiev che aiuta i bielorussi a sfuggire alla persecuzione.Lunedì, il suo compagno ha riferito che era scomparso dopo non essere riuscito a tornare a casa dopo essere scappato.

La polizia ha detto che stava valutando la possibilità di suicidio o omicidio travestito da suicidio. Il capo della polizia nazionale ucraina Ihor Klymenko ha dichiarato in un briefing che Shishov aveva lividi sul naso e sul ginocchio, ma è troppo presto per determinare se sia stato attaccato.

I suoi colleghi hanno affermato che Shishov, 26 anni, si è sentito sotto costante sorveglianza da quando ha lasciato la Bielorussia dopo aver partecipato alle proteste antigovernative lo scorso anno. È stato avvertito di possibili minacce, incluso il rapimento o l’uccisione.

Dopo le controverse elezioni dello scorso anno, il presidente Alexander Lukashenko ha effettuato una repressione della sicurezza e Ucraina, Polonia e Lituania sono diventate rifugi sicuri per i bielorussi. Decine di migliaia di persone sono state detenute e i leader dell’opposizione sono in prigione o vivono all’estero.

“La cosa preoccupante è che le persone in fuga dalla Bielorussia non sono ancora al sicuro”, ha detto su Twitter l’opposizione in esilio Svyatlana Zihanusskaya prima di incontrare il primo ministro britannico Boris Johnson a Londra. . Ha detto che la morte può essere un crimine.

In un’intervista con Reuters martedì, ha affermato che nell’ex Repubblica sovietica è possibile una transizione non violenta dall'”inferno” di Lukashenko alla democrazia. “Quando faremo abbastanza pressione sul regime, non ci sarà altra via d’uscita”.

L’agenzia di stampa ufficiale bielorussa Berta ha riferito della morte di Shisov, ma le autorità di Minsk non hanno commentato questo. Impossibile raggiungere il portavoce di Lukashenko.

A maggio, il giornalista dissidente Roman Protasevich è stato arrestato dalle forze di sicurezza bielorusse dopo che un volo dalla Grecia alla Lituania è stato costretto ad atterrare a Minsk. Questa settimana, un’atleta bielorussa si è rifugiata presso l’ambasciata polacca a Tokyo dopo aver rifiutato l’ordine della sua squadra di tornare a casa dalle Olimpiadi.

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti seguiranno da vicino le indagini delle autorità ucraine sulla causa della morte di Shisov.

“Condanniamo con la massima fermezza la continua repressione violenta e transnazionale della società civile bielorussa da parte del regime di Lukashenko”, ha detto Price ai giornalisti.

Suona l’allarme

Shishov guida il team della Casa bielorussa in Ucraina (BDU), che aiuta i bielorussi a trovare alloggio, lavoro e consulenza legale. La vicina Ucraina è diventata un rifugio sicuro per i bielorussi in fuga dalla repressione di Lukashenko.

Una dichiarazione della BDU ha dichiarato: “Fonti locali e il nostro popolo nella Repubblica di Bielorussia ci hanno anche ripetutamente avvertito di varie provocazioni, tra cui rapimento e liquidazione”. “Vitaly ha trattato questi avvertimenti con perseveranza e umorismo”.

Ihor, 24 anni, un compatriota bielorusso in esilio, conosce Shisov dall’ottobre dello scorso anno. Ha detto a Reuters che Shisov sapeva di essere sotto sorveglianza. Ha descritto la sua auto seguita o la sua ragazza seguita durante le proteste a Kiev. Esempi di estranei che si avvicinano.

“Il regime di Lukashenko è in stato di guerra, e anche lui è in stato di guerra. È in stato di guerra con chiunque possa opporre resistenza”, ha detto Ihor, che ha rivelato solo il suo nome.

Il capo della polizia ucraina Klymenko ha detto che Shisov non ha informato la polizia che era sospettato di essere sotto sorveglianza e che la polizia non sapeva che nessun agente straniero lo stava seguendo.

L’organizzazione di Shishov ha annunciato che era scomparso un giorno fa. Shishov aveva lasciato la sua residenza alle 9:00 (0600 GMT) e sarebbe dovuto tornare tra un’ora.

Le autorità bielorusse hanno caratterizzato i manifestanti antigovernativi come criminali o rivoluzionari violenti sostenuti dall’Occidente e hanno descritto le azioni delle loro forze dell’ordine come appropriate e necessarie.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha dichiarato: “Questa morte è avvenuta al momento dell’inaccettabile repressione della società civile da parte della Bielorussia. Attendiamo con impazienza un’indagine approfondita da parte delle autorità ucraine per determinare la causa e le circostanze”.