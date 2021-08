L’economia afgana nel grafico: cosa è cambiato negli ultimi due decenni?

Nei due decenni da quando i talebani hanno perso il controllo dell’Afghanistan, le condizioni di vita sono migliorate in modo significativo, compresi enormi miglioramenti nell’assistenza sanitaria, nell’istruzione, nell’aspettativa di vita e nella mortalità infantile.

Ma la corruzione e la violenza locali hanno rallentato il ritmo dei progressi e la riduzione degli aiuti militari e degli aiuti negli ultimi anni ha ridotto una delle sue maggiori fonti di reddito e ha avuto conseguenze economiche.

Ajmal Ahmady, l’ex governatore della Banca centrale dell’Afghanistan, è fuggito dal Paese lo scorso fine settimana dopo che l’organizzazione islamica ha ripreso il potere. Dillo ai tempi finanziari Chiunque sminuisca il miglioramento della vita degli afghani “sminuirà i cambiamenti che sono avvenuti”.

Ma il dottor Gareth Price, un ricercatore senior presso il Chatham Institute, un think tank, ha affermato che sebbene l’Afghanistan abbia “avuto subito enormi cambiamenti” nella società, “ad eccezione delle attività minerarie illegali”.

Crescita economica, ma ora stagnante

Il tenore di vita ha beneficiato dell’espansione economica a due cifre a partire dalla metà degli anni 2010. Ma con la riduzione del sostegno finanziario internazionale, la produzione è rimasta stagnante nell’ultimo decennio.

Secondo i dati della Banca Mondiale, i flussi di aiuti sono scesi da circa il 100% del PIL nel 2009 al 42,9% nel 2020, limitando così le attività del settore dei servizi e l’occupazione.

Sotto il governo dei talebani, i fondi internazionali dovrebbero essere completamente esauriti, minacciando la sopravvivenza dell’economia legittima dell’Afghanistan.

L’economista asiatico di Capital Economics Gareth Leather ha avvertito: “Poiché la maggior parte del progresso economico negli ultimi 20 anni si è basata sul sostegno esterno, è probabile che il ritorno dell’Afghanistan all’intoccabilità globale consentirà all’economia di uscire dai guai”. Il PIL e la regressione dello sviluppo socio-economico sembrano quasi certi”.

Anthony H. Cordesman del Center for Strategic and International Studies, un think tank, ha affermato che il taglio degli aiuti “può indebolire gran parte del lavoro dell’economia moderna e del settore dei servizi”. Ha messo in dubbio come l’Afghanistan possa creare un’economia “legale” se gli aiuti vengono tagliati.

Secondo i dati dell’International Trade Center, un’agenzia multilaterale, l’Afghanistan ha esportato legalmente solo circa 1 miliardo di dollari di merci nel 2020, meno del vicino Tagikistan, anche se la sua popolazione è quattro volte più grande.

Sebbene l’importanza dell’agricoltura sia diminuita con l’espansione del settore dei servizi, metà delle sue esportazioni ufficiali sono uva e altra frutta fresca.

Ma Leather ha avvertito che i dati ufficiali dovrebbero essere riservati, perché “uno dei più grandi prodotti dell’Afghanistan è l’oppio illegale, che ovviamente non apparirà nei conti nazionali”.

Gli esperti giungono a una conclusione L’economia informale rappresenta l’80% dell’attività economica complessiva dell’Afghanistan, il che significa che le stime ufficiali di crescita sono di utilità limitata.

Miglioramento del tenore di vita

Nonostante i risultati economici complessivi disomogenei, la vita quotidiana di molti afghani è migliorata in modo significativo. L’assistenza sanitaria e l’istruzione sono diventate più comuni, i tassi di mortalità sono diminuiti e l’uso della tecnologia si è diffuso.

Secondo i dati della Banca Mondiale, circa 60 bambini di età inferiore ai 5 anni sono morti ogni 1.000 bambini nati nel 2019: questo numero è stato dimezzato dall’inizio del secolo ed è il calo più rapido della mortalità infantile in tutti i paesi a basso reddito paesi una volta.

Nello stesso periodo, la percentuale di bambini sottopeso è stata ridotta di oltre la metà e anche il rischio di morte materna in Afghanistan è stato ridotto in modo simile.

Anche l’assistenza medica è stata migliorata attraverso una serie di misure: quasi la metà della popolazione ha accesso a servizi igienici, rispetto a un quarto nei primi anni 2000.

Di conseguenza, gli afgani ora vivono quasi 10 anni in più rispetto a 20 anni fa.

Anche le prestazioni educative sono migliorate in modo significativo. Rispetto al 2001, il numero di bambini a scuola è aumentato di circa 8,2 milioni e la percentuale di bambini iscritti alle scuole secondarie è passata dal 12% nel 2001 al 55% nel 2018.

“Il numero di giovani afgani che sono veramente istruiti è molto più alto”, ha detto Cordesman.

Tuttavia, ha sottolineato che le informazioni limitate significano che i dati disponibili sono talvolta “stime”.

Soprattutto le donne ne beneficiano

La vita delle donne è migliorata in base a una serie di indicatori. Il tasso di iscrizione all’istruzione delle ragazze è aumentato vertiginosamente, il tasso di fertilità degli adolescenti è crollato e più donne stanno lavorando.

Susanna Hares, condirettore della politica educativa presso il Think Tank Global Development Center, ha dichiarato: “L’istruzione delle ragazze ha fatto grandi progressi negli ultimi due decenni”. … Possiamo vedere: molte ragazze afgane sono state costrette a lasciare la scuola”.

Anche il numero di donne che entrano nel mercato del lavoro è molto più alto rispetto a prima.L’anno scorso, circa un quinto dei dipendenti pubblici afghani sì Le donne e un quarto dei seggi parlamentari sono detenute da donne zero nel 2001.

Ma la violenza e la povertà sono ancora diffuse

Nonostante i progressi, i talebani controllano ancora una delle economie più vulnerabili del mondo. Pochi paesi sono meno amichevoli con gli affari o più corrotti.

L’Afghanistan è 165 dei 180 paesi di Transparency International Indice di corruzione 2020, anche se è aumentato di 11 posizioni dal 2012.

“Lo sviluppo e la diversificazione del settore privato sono limitati da insicurezza, instabilità politica, istituzioni deboli, infrastrutture inadeguate, corruzione diffusa e ambienti economici difficili”, secondo La Banca Mondiale ha valutato 173 paesi su 190 nel suo sondaggio Doing Business 2020.

L’aspettativa di vita è ancora di 8 anni al di sotto della media mondiale e di 5 anni al di sotto della media dell’Asia meridionale.

Il tenore di vita è il più basso della regione, con più della metà della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà. In termini di salute, libertà personale, condizioni di vita, fiducia nelle istituzioni, sicurezza e protezione, l’Afghanistan rimane uno dei peggiori paesi del mondo.

Tuttavia, l’ex governatore della banca centrale Ahmadi ha avvertito che l’inversione dei progressi negli ultimi due decenni avrà un impatto importante sulla vita dei comuni afgani.

“In Afghanistan, tutti hanno un telefono cellulare, che è l’ancora di salvezza di molte persone”, ha detto. “L’economia ha fatto progressi significativi, [the coming deterioration] Penso che questo sarà uno shock per la maggior parte di loro. “