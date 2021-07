L’economia del Messico cresce fortemente grazie alla domanda e ai servizi degli Stati Uniti Reuters

L’economista di Goldman Sachs (NYSE:) Alberto Ramos (Alberto Ramos) ha affermato che l’interruzione della catena di approvvigionamento e la carenza di componenti chiave del settore hanno ostacolato l’espansione trimestrale. L’inasprimento globale dei chip per computer ha portato a un rallentamento della produzione industriale messicana. Ramos ha sottolineato i rischi in futuro.

Tuttavia, Gabriel Casillas, economista di Banorte Banorte, ha sottolineato che l’economia del Messico è ancora di 3,6 punti percentuali al di sotto del suo picco tra luglio e settembre 2019. Anche prima dell’emergere del coronavirus in Messico, l’economia era in contrazione da sei mesi.

