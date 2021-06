L’economia del Regno Unito sta crescendo al ritmo più veloce dalla scorsa estate

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Dalla riapertura del coronavirus la scorsa estate, l’economia del Regno Unito è cresciuta al ritmo più veloce in aprile.La robusta spesa al dettaglio e il completo ripristino dell’istruzione scolastica hanno potenziato le prestazioni e aumentato la speranza che l’economia si riprenderà rapidamente ai livelli pre-pandemia.

Il volume di beni e servizi prodotti dall’economia britannica è aumentato del 2,3% questo mese, compensando il calo dell’1,5% nel terzo blocco nel primo trimestre e avviando la crescita del PIL verso un forte secondo trimestre.

Il PIL a febbraio 2020 è stato inferiore del 3,7% rispetto al livello pre-pandemia, che è il divario più piccolo dall’inizio della crisi, e ha avuto un andamento leggermente migliore di quanto previsto dagli economisti già ottimisti.

Jonathan Athow, vice statistico nazionale responsabile delle statistiche economiche presso il National Bureau of Statistics del Regno Unito, ha dichiarato: “La forte crescita della spesa al dettaglio, l’aumento dell’acquisto di auto e roulotte, l’apertura delle scuole durante tutto il mese e la riapertura del settore alberghiero ha dato impulso all’economia ad aprile”.

Ha aggiunto che il tasso di crescita sarebbe stato più forte se non fosse stato per il declino spesso instabile dell’industria farmaceutica, la chiusura di molte fabbriche automobilistiche e il mantenimento di giacimenti petroliferi su larga scala per riportare il tasso di crescita generale.

Il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha affermato che queste cifre sono “un segnale promettente che la nostra economia sta iniziando a riprendersi”.

Il settore dei servizi è aumentato del 3,4% rispetto al mese precedente e il settore dei servizi orientato al consumatore ha riaperto. Tuttavia, la produzione del settore produttivo è diminuita dell’1,3%, il primo calo dall’inizio dell’anno, mentre la produzione del settore delle costruzioni è diminuita dopo la forte crescita di marzo.

Secondo le stime della Banca d’Inghilterra, con la riapertura di hotel al coperto e altre attività, la produzione a maggio dovrebbe espandersi ulteriormente, portando così il tasso di crescita del PIL nel secondo trimestre al 4,2%.

L’economista di ING James Smith ha affermato che la fine della maggior parte delle restrizioni il 21 giugno potrebbe essere posticipata, ma potrebbe essere ritardata solo di poche settimane fino a quando più persone non saranno completamente vaccinate.Ciò significa che “da un punto di vista economico, l’impatto potrebbe non essere colpiti. Sarà enorme”.

Un altro dato pubblicato venerdì dal British National Bureau of Statistics ha mostrato che a causa dell’impatto del coronavirus e dei controlli doganali implementati dopo che la Brexit non domina più i dati, il commercio del Regno Unito ad aprile è gradualmente aumentato.

L’Ufficio di statistica nazionale del Regno Unito ha dichiarato che le importazioni dall’UE e dai paesi extra UE sono aumentate durante il mese, mentre le esportazioni verso l’UE sono leggermente aumentate, ma le esportazioni verso i paesi extra UE sono diminuite.

A causa dell’incongruenza tra i dati britannici e quelli diffusi dall’Agenzia statistica dell’UE, il grafico delle statistiche commerciali complessive dopo la fine del periodo di transizione tra il Regno Unito e l’UE è diventato complicato.Questi dati mostrano che dall’inizio dell’UE , l’impatto della Brexit sul volume degli scambi di importazione ed esportazione Molto. Quell’anno.

L’Ufficio di statistica nazionale del Regno Unito ha dichiarato che, sebbene la Brexit e il coronavirus abbiano causato incertezza nel modello commerciale, “il commercio con i paesi terzi è ancora superiore al commercio con i paesi dell’UE in termini di importazione ed esportazione”.