Non c’è dubbio che le maratone e le relative mezze maratone siano diventate sempre più popolari, soprattutto negli ultimi anni. Tuttavia, se pensi che questi eventi siano riservati agli atleti d’élite, ripensaci. Tutti possono partecipare a una maratona, da chi vuole solo divertirsi a chi cerca i percorsi a ostacoli. E non dimenticare quelli che controllano il gioco dalla loro lista dei desideri.

Queste corse a lunga distanza sono così costose, lunghe e molto richieste che le aziende hanno speso soldi per le corse, sia per il prestigio che per la pubblicità permanente. Sponsorizzazione aziendale, O semplicemente per ottenere un semplice, redditizio Ritorno sull’investimentoMa qual è l’economia dietro la maratona? Dove sono finiti tutti questi soldi? Continua a leggere per saperne di più sulle commissioni associate a questi concorsi.

Punti chiave Le maratone sono relativamente anelastiche, quindi anche se il costo della partecipazione aumenta, le persone continueranno a partecipare.

Il costo della partecipazione a una maratona viene accumulato diversi mesi prima dell’inizio effettivo della gara, dai permessi alle spese pubblicitarie.

Gli organizzatori devono anche considerare i costi durante la gara, compreso il personale, la sicurezza, i rinfreschi per i corridori e l’attrezzatura per il cronometraggio della gara.

Soldi e centesimi della maratona

La maratona è un parente anelastico Molto bene, quindi anche se il costo della partecipazione aumenta, le persone partecipano ancora. Di solito sono disposti a pagare un sacco di soldi per questa esperienza. Alcuni eventi d’élite addebitano ai partecipanti quote diverse, dalla lotteria alle quote di iscrizione. Questi costi possono essere piuttosto elevati. Più grande è il gioco, maggiore è il costo.

Diamo un’occhiata alla Maratona di New York, una delle gare più ambite al mondo. I potenziali partecipanti devono soddisfare determinati criteri di ammissibilità per garantire l’ingresso. L’organizzazione ha organizzato una lotteria solo per avere l’opportunità di partecipare alla maratona vera e propria.Dopo di che Quota di iscrizione, Dipende dal tuo stato. I residenti negli Stati Uniti che sono membri del gruppo di corridori su strada di New York devono pagare una quota di iscrizione di $ 255. La quota per i residenti non membri è aumentata a US $ 295 e la quota per i non residenti negli Stati Uniti è aumentata a US $ 358.

Prima della partita

Il costo della partecipazione alla maratona inizia ad accumularsi qualche mese prima dell’inizio effettivo della gara. Innanzitutto, l’organizzatore deve controllare la mappa e decidere dove tenere la partita. Con un percorso attentamente pianificato, l’organizzatore deve ottenere i permessi necessari dalla città, nonché i permessi per l’uso di spazi semipubblici e di qualsiasi proprietà privata (come i parcheggi).

Dopo aver ottenuto il permesso, l’organizzatore deve consultare l’agenzia americana di certificazione dei percorsi di atletica e autostrada per comprendere la certificazione a distanza. Dopotutto, nessuno vuole essere quello che ha partecipato per errore alla maratona di 25 miglia. L’agenzia di certificazione del corso su strada addebita una piccola tassa per questi servizi.

Finalmente è il momento di iniziare a comunicare al pubblico. Se i social media recuperano terreno, i costi pubblicitari potrebbero diminuire in modo significativo. Ma anche così, gli organizzatori hanno ancora bisogno di budget per la trasmissione, la stampa e lo spazio pubblicitario online.

Durante la partita

Il giorno della gara è la parte più costosa della maratona. Lo stadio non ha solo bisogno di allestire falde acquifere, tavoli da pranzo e servizi igienici mobili, che hanno bisogno di persone per essere completate.Se nessuno si offre volontario, l’organizzatore dell’evento ha bisogno Assumere e pagare i suoi dipendenti Quel giorno.

A causa dei costi associati all’organizzazione dell’evento, il giorno della gara è la parte più costosa della maratona.

In caso di emergenza, il costo del personale è superiore al costo dell’équipe medica in loco.Questa è una richiesta importante fatta dal Consiglio di Stato Assicurazione Anche gli organizzatori della competizione devono acquistare polizze. Non dimentichiamo l’enorme costo della sicurezza per garantire il controllo della folla. Secondo la Mezza Maratona di Filadelfia, Assicurare il costo di una mezza maratona Il costo di una semplice presenza di polizia è compreso tra US $ 30.000 e US $ 120.000.

Anche i corridori che pagano alte quote di iscrizione per partecipare alla gara sono una parte costosa della gara. Secondo il Washington Post, il costo di magliette, bavaglini, spille, sacchetti regalo e medaglie per la partecipazione alla maratona del corpo dei marine nel 2013 è stato di circa 13 dollari a persona. Le razze più piccole avranno costi pro capite più elevati perché non possono trarne vantaggio Economie di scala.

Il sistema di cronometraggio della gara può essere il più grande costo nascosto per i corridori.Di solito fatto da a buon mercato Identificazione della frequenza radio (RFID) In ​​allegato al pettorale di gara, il sistema di cronometraggio può costare migliaia di dollari. A breve termine, potrebbe essere più economico assumere un’azienda per programmare eventi più piccoli, poiché il noleggio di macchine e chip costa pochi dollari per partecipante.

Perché organizzare una maratona?

La più grande fonte di reddito per le maratone sono le tasse di iscrizione. Per le competizioni organizzate come eventi di raccolta fondi di beneficenza, le quote di iscrizione elevate non sono un grosso problema, perché i corridori sanno che qualsiasi quota in eccesso aiuterà a combattere il cancro al seno o a costruire una nuova pista da corsa per la scuola. Gli eventi organizzati in nome della beneficenza possono attirare grandi sponsor che vogliono restituire alla comunità e beneficiare del sostegno a cause di beneficenza. Il Washington Post ha abbattuto il costo di ospitare una maratona e ha scoperto che ogni volta che un corridore paga $ 99 per partecipare alla gara, Sponsor Contributo $ 58.

l’azienda A causa della sua popolarità, è stato ispirato ad organizzare eventi podistici e famose maratone. Come con tutte le materie prime, più è popolare e richiesto, più commissioni può addebitare un’organizzazione. In effetti, il prezzo della maratona di Boston, della maratona di Londra e della maratona di New York potrebbe raddoppiare e anche se causerà rabbia, la loro limitata bontà sarà riempita da coloro che apprezzano l’esperienza per pagare tasse elevate.

Alcuni dei più grandi eventi di maratona del mondo attirano persone da tutto il mondo. Ciò significa enormi quantità di denaro per l’economia locale. Ad esempio, nella Maratona di New York del 2020, circa il 30% dei candidati al disegno sono corridori internazionali. I corridori al di fuori dell’area metropolitana ospitante hanno iniettato molti soldi in hotel, cibo e intrattenimento.

Tutto questo vale per altri concorsi meno prestigiosi ma molto seguiti. Alcuni esempi popolari includono Rock Marathon e Walt Disney (DIS) Walt Disney World Marathon, così come Color Me Rad, Tough Mudder e altri eventi podistici. Quest’ultimo tipo di competizione ha anche vantaggi economici non a tempo, che porta più soldi agli organizzatori e alla città stessa.

Linea di fondo

Sebbene la maratona moderna abbia una storia di oltre un secolo, il numero di partecipanti è aumentato notevolmente nell’ultimo decennio. Poiché sempre più persone accettano i benefici per la salute della corsa, così come il basso costo e la soglia minima della corsa, gli organizzatori di maratone stanno lavorando duramente per vedere il loro numero continuare a crescere ogni anno.