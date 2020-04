Legge seggiolini anti abbandono: il punto di ildispositivoantiabbandono.it

Il 7 Novembre 2019 è entrata in vigore la legge sui dispositivi anti abbandono , ora obbligatori per tutti i bambini fino ai 4 anni. La guida ildispositivoantiabbandono.it ci fornisce tutti i particolari della nuova normativa. E’ molto importante che i genitori siano al corrente dei dettagli della direttiva, dal momento che, a livello statale, non è stata stilata alcuna lista dei dispositivi omologati.

La legge 2019 sul seggiolino anti abbandono specifica pertanto solo le caratteristiche obbligatorie che tutti i dispositivi devono avere. I produttori, su richiesta, devono poter fornire un certificato di conformità.

Seggiolino auto con dispositivo anti abbandono: cosa prevede la legge

Con la nuova normativa sui dispositivi anti abbandono, è stato aggiornato l’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada.

Come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la nuova legge prevede anche un contributo economico statale di 30 euro, per ogni dispositivo acquistato. Il fondo istituito dal Governo, tuttavia, non è illimitato, anche se non sono previsti limiti di reddito per richiedere il bonus.

Ad ogni modo, l’argomento di maggior interesse per i genitori riguarda senz’altro le caratteristiche tecniche dei dispositivi anti abbandono. Per evitare multe, infatti, è necessario che il dispositivo acquistato soddisfi determinati requisiti.

Nel dettaglio, il dispositivo anti abbandono per seggiolino auto può essere acquistato anche separatamente dal seggiolino stesso e dall’automobile, ma è necessario che esso sia in grado di rilevare la presenza del bambino, inviando un segnale acustico e visivo al genitore che si allontana.

Questo tipo di dispositivi può essere acquistato in tutti i negozi specializzati in prodotti per l’infanzia, anche online. L’incentivo economico statale può essere utilizzato in tutti gli store autorizzati, sia come buono sconto, sia come voucher di rimborso per un acquisto già effettuato.

Legge Salva Bebè: le sanzioni previste

Anche se rimandate per diverso tempo, da Novembre fino a Marzo 2020, le sanzioni per i genitori trovati sprovvisti di dispositivo anti abbandono possono essere anche molto salate.

Stando al decreto, le multe possono variare da un minimo di 83,00 a un massimo di 333,00 euro. Tuttavia, come per altre sanzioni, pagando entro 5 gg è possibile usufruire dello sconto previsto.

Oltre alle sanzioni economiche, il Governo ha stabilito anche che il genitore che non seguirà le regole del decreto vedrà decurtarsi anche 5 punti della patente di guida.

C’è dell’altro, e riguarda i casi di recidiva. Alla seconda multa in due anni, naturalmente sempre riguardante la stessa infrazione, le autorità possono decidere di sospendere la patente al guidatore per un minimo di 15 giorni, fino ad un massimo di due mesi.

Ricordiamo che i nuovi provvedimenti che hanno reso obbligatorio l’utilizzo di un dispositivo anti abbandono per le auto che trasportano bambini al di sotto dei 4 anni di età, si sono resi necessari dopo diversi casi di cronaca.

Solo in Italia, negli ultimi dieci anni sono deceduti 8 bambini, dopo essere stati dimenticati in auto dai genitori. Nel mondo, si registrano centinaia di casi simili.