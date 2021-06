Legno costoso e materiali scarsi ostacolano la costruzione di case negli Stati Uniti Reuters

© Reuters. Foto del file: il 14 maggio 2021, un cartello “in vendita” è stato affisso fuori da una residenza nel quartiere Queen Anne di Seattle, Washington, USA. REUTERS/Karen Ducey



Lucia Muticani

Washington (Reuters)-Poiché la carenza di legno molto costoso e altri materiali continua a limitare la capacità dei costruttori di trarre vantaggio dalla grave carenza di alloggi sul mercato, il rimbalzo della costruzione di alloggi negli Stati Uniti a maggio è stato inferiore alle attese.

Il rapporto del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di mercoledì ha anche mostrato che i permessi per la futura costruzione di alloggi sono scesi al minimo di sette mesi. Anche il completamento delle abitazioni è diminuito e il numero di case approvate per la costruzione ma non ancora avviate è salito al livello più alto dal 1999, indicando che l’offerta potrebbe rimanere limitata per un periodo di tempo e facendo salire i prezzi delle case.

“La carenza di materiali e manodopera rende difficile per i costruttori aumentare la produzione di nuove case, anche se la domanda è ancora forte”, ha affermato Robert Frick, economista aziendale presso la Naval Federal Credit Union di Vienna, in Virginia. “Nel prossimo futuro, i potenziali acquirenti di case dovrebbero aspettarsi scorte limitate e aumenti dei prezzi nelle case nuove ed esistenti”.

Il mese scorso, il numero di nuove abitazioni è aumentato del 3,6% e il tasso annuo è stato di 1,572 milioni dopo l’adeguamento per i fattori stagionali. I dati di aprile sono stati rivisti al ribasso a 1,517 milioni di unità rispetto ai 1,569 milioni di unità precedentemente riportati.

Le attività innovative sono aumentate nel Midwest, nell’ovest e nel sud densamente popolato, ma sono diminuite nel nord-est.

Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che le vendite sarebbero aumentate a 1,63 milioni di unità. La crescita del mese scorso ha comunque mantenuto il volume di partenza al di sotto degli 1,725 ​​milioni di unità di marzo, il livello più alto dal giugno 2006. Tuttavia, l’inizio delle abitazioni a maggio è aumentato del 50,3% su base annua.

Gli edifici residenziali unifamiliari hanno rappresentato la quota maggiore del mercato immobiliare, con un aumento del 4,2% a 1.098 milioni di unità. L’inizio della costruzione nel volatile settore delle abitazioni multifamiliari è aumentato del 2,4% a 474.000 unità.

(Grafico: Inizio dell’edilizia abitativa e permesso di costruzione-https://graphics.reuters.com/USA-STOCKS/ygdvzxgemvw/hsbp.png)

Secondo gli ultimi dati sui prezzi alla produzione, i prezzi del sughero a maggio sono aumentati del 154,3% su base annua, un livello record. Mentre le segherie aumentano la produzione e le importazioni, i contratti futures sul legname sono scesi dai loro massimi storici all’inizio di maggio. Tuttavia, il prezzo è ancora alto.

Un sondaggio condotto dalla National Association of Home Builders martedì ha mostrato che la fiducia dei costruttori di case unifamiliari è scesa al minimo di 10 mesi a giugno.

NAHB ha accusato la flessione “dell’aumento dei costi e della diminuzione dell’offerta di legname da sughero e altri materiali da costruzione”, osservando che ciò sta facendo salire i prezzi delle nuove case, “che rallenta il forte ritmo dell’edilizia residenziale”.

La carenza di approvvigionamento e le tariffe di importazione dell’acciaio hanno anche aumentato i costi di costruzione, il che ha fatto salire i prezzi delle nuove case e ha portato a un aumento dell’inflazione. A causa della carenza globale di semiconduttori, anche alcuni apparecchi elettrici sono scarsi.

Un altro rapporto pubblicato mercoledì dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti ha mostrato che i prezzi delle importazioni sono aumentati dell’1,1% a maggio. Ciò aumenterà l’aumento su base annua dal 10,8% di aprile all’11,3%, il più grande aumento da settembre 2011.

(Grafico: Inflazione-https://graphics.reuters.com/USA-STOCKS/gjnvwmozjvw/inflation.png)

“Gli Stati Uniti stanno vivendo un’inflazione guidata dai costi. Storicamente, questa è più temporanea di altre cause di inflazione, principalmente guidata dalla domanda”, ha affermato Ryan Si, economista senior di Moody’s (NYSE:) Analytics a West Chester, in Pennsylvania. Ryan Sweet ha detto .

Le azioni di Wall Street sono state contrastanti. Il dollaro USA è rimasto stabile contro un paniere di valute. Il prezzo dei titoli del Tesoro USA è aumentato.

Richiesta

Durante la pandemia di COVID-19, la domanda di alloggi più grandi e più costosi sta guidando il boom del mercato immobiliare, che fa sì che milioni di americani continuino a lavorare da casa. L’inventario delle case di seconda mano è vicino ai minimi storici.

Il tasso di crescita annuale dei prezzi delle case è il più alto degli ultimi 15 anni, il che ha sollevato preoccupazioni sul fatto che alcuni acquirenti di case per la prima volta possano uscire dal mercato a causa di prezzi eccessivi.

I futuri permessi di costruzione residenziale sono scesi del 3,0% a maggio a 1,681 milioni di unità. Rispetto a maggio 2020 si registra un aumento del 34,9% dei permessi di costruire. Sono leggermente superiori all’orario di inizio, indicando che l’edilizia residenziale aumenterà moderatamente nei prossimi mesi.

Il mercato immobiliare ha registrato buoni risultati nella ripresa dell’economia dalla recessione COVID-19 iniziata nel febbraio 2020. Dal terzo trimestre dello scorso anno, gli investimenti in edilizia residenziale hanno registrato una crescita a due cifre. La maggior parte degli economisti prevede che il settore immobiliare darà un moderato contributo alla crescita del PIL nel secondo trimestre.

“La costruzione di nuove case è ancora forte, ma il prezzo e la fornitura di materiali da costruzione potrebbero essere ancora importanti ostacoli”, ha affermato l’economista Charlie Dougherty. banca FuGuo (Borsa di New York:) A Charlotte, Carolina del Nord.

I permessi di costruzione per le case unifamiliari sono diminuiti dell’1,6% a 1.130 milioni di unità. Alla fine di maggio, il numero di case approvate per la costruzione ma non ancora avviate è aumentato dello 0,8% a 238.000 unità, il livello più alto da quando il governo ha iniziato a tracciare la serie nel gennaio 1999.

I permessi di costruzione per progetti residenziali plurifamiliari sono diminuiti del 5,8% a 551.000 unità. Con l’indebolimento del controllo della pandemia e la riapertura dell’economia, le persone che tornano in città hanno visto una spinta nel mercato immobiliare multifamiliare.

I completamenti di alloggi sono scesi del 4,1% il mese scorso a 1.368 milioni di unità. I completamenti di case unifamiliari sono diminuiti del 2,6% a 978.000 unità.

Gli agenti immobiliari stimano che il tasso di inizio e il tasso di completamento delle case unifamiliari debbano essere tra 1,5 milioni e 1,6 milioni di unità al mese per colmare il divario di inventario.

L’inventario degli alloggi in costruzione è aumentato dello 0,5% a 1.324 milioni di unità il mese scorso.