L’enorme spesa per i premi dei conducenti ha ridotto le prestazioni di Uber

L’enorme spesa in incentivi per affrontare la carenza di autisti ha messo sotto pressione l’attività di ride sharing di Uber e ha ridotto le sue prestazioni complessive mentre continua a far fronte agli effetti della pandemia.

Gli utili rettificati di Uber prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, l’indicatore preferito dalla società della salute delle sue attività sottostanti, sono molto al di sotto delle previsioni degli analisti.

Il prezzo delle azioni della società è sceso di oltre il 7% nel trading after-hour.

Tra aprile e giugno, Uber ha annunciato una perdita di ebitda rettificata di 509 milioni di dollari, un aumento di 328 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma inferiore alla perdita prevista di Wall Street di 325 milioni di dollari.

Il tasso di corsa dell’azienda, la quota di ogni viaggio, è del 18,7%. Secondo i dati di FactSet, gli analisti si aspettavano che superasse il 20%.

Il CEO di Uber, Dara Khosrowshahi, ha dichiarato: “Nel secondo trimestre, abbiamo investito in autisti per investire nella ripresa. Abbiamo fatto notevoli progressi. Il numero di autisti e corrieri attivi mensili negli Stati Uniti A luglio sono state aggiunte quasi 420.000 persone”.

Aspettandosi una riduzione della spesa per incentivi, la società ha ribadito l’obiettivo di pubblicare un ebitda trimestrale positivo entro la fine dell’anno. Lyft, il suo più grande concorrente nel mercato nordamericano, ha raggiunto questo traguardo martedì, tre mesi prima delle sue stesse indicazioni.

L’investimento di Uber nella società cinese Didi e nella società di tecnologia di guida autonoma Aurora ha aiutato il gruppo di ride sharing a raggiungere il suo primo profitto trimestrale dopo la quotazione.

Secondo i dati diffusi mercoledì, Uber ha registrato un utile netto di 1,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre, attribuito ai guadagni precedentemente non realizzati delle due società.

Tuttavia, il valore di Didi è stato calcolato quando è stata quotata in borsa alla fine di giugno, e poi il prezzo delle sue azioni è crollato La repressione della privacy di Pechino, Rendere possibile una futura rivalutazione.