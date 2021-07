Leon Black respinge le accuse di violenza contro le donne in Russia e ha intentato una causa contro Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: fotografata da Leon Black a Beverly Hills, California, USA il 1 maggio 2018. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo



Autore: Jonathan Stampel

New York (Reuters)-Il miliardario Leon Black, che solo di recente aveva guidato la società di private equity Apollo Global Management (NYSE:) Inc, lunedì ha respinto con forza le accuse di una modella russa accusandola di diffamazione e di averla sottoposta a atti sessuali. violenza, dicendo che l’ha accusata di “opere di fantasia”.

Black ha anche intentato una causa per diffamazione, accusando la donna di nome Guzel Ganieva (Guzel Ganieva) di aver attuato un piano “sfacciato” per ricattarlo almeno $ 100 milioni in cambio del suo silenzio.

La causa di Ganeva e la domanda riconvenzionale di Black presso la New York State Court di Manhattan chiedono danni non specificati.

Jane Christensen, l’avvocato di Ganeva, ha dichiarato in una dichiarazione via e-mail: “La domanda riconvenzionale di Blake era chiaramente basata su un copione di difesa e aveva lo scopo di intimidire la signora Ganeva. La signora Ganeva continuerà a intentare una causa in modo proattivo. Ritenere Blake responsabile del suo comportamento atroce. “

Il 69enne Blake si è dimesso da amministratore delegato e presidente di Apollo quest’anno dopo che una revisione indipendente condotta dallo studio legale Dechert ha dichiarato di aver pagato al finanziere screditato Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein) 158 milioni di dollari utilizzati per la tassazione e la pianificazione patrimoniale.

La revisione ha rilevato che Black non era coinvolto nelle attività criminali di Epstein. Blake disse all’epoca di essersi profondamente pentito del suo coinvolgimento con Epstein.

Nella sua causa del 1 giugno, Ganeva ha accusato Black di mentire e ha negato le sue “molestie e abusi sessuali” su Twitter per “anni”. In seguito, ha detto ai media di aver “stupidamente avuto una relazione consensuale con lei”. Relazioni extraconiugali” e lei lo ha ricattato.

Ganeva ha anche affermato che Black le ha fatto subire molteplici atti sessuali sgraditi, incluso il presunto stupro nel suo appartamento nell’Upper East Side di Manhattan nel luglio 2014.

In un documento di lunedì, l’avvocato di Black ha dichiarato che la denuncia di Ganeva era “piena di” diffamazione, pregiudizio e accuse irrilevanti e il suo scopo era quello di diffondere soffocanti titoli dei tabloid e danneggiare la reputazione del signor Black.

Hanno chiesto al giudice di reprimere dozzine di estratti, tra cui i neri “derivano felicità” dall’umiliazione e dal disprezzo di Ganeva, e hanno preso in prestito i “sceneggiamenti di dozzine di persone ricche e potenti” che hanno affrontato accuse simili accusandola di estorsione . .

L’avvocato di Black ha anche respinto l’accusa di stupro di Ganeva, dicendo che l’incontro era una “notte romantica pre-programmata”.

“La denuncia in questo caso è fittizia”, ​​ha detto l’avvocato.

Ganeva, sulla trentina, ha detto che Black l’ha scelta tra la folla all’evento della Giornata internazionale della donna del 2008, e in seguito l’ha accompagnata nei migliori ristoranti, eventi culturali e feste.

Gli avvocati di Black hanno affermato che il primo incontro è stato a una riunione privata e che la successiva relazione di 6 anni e mezzo di Black con Ganeva è stata “arbitraria, sporadica e completamente volontaria”.

Gli avvocati hanno affermato che dopo che Ganeva ha iniziato la sua cosiddetta campagna di ricatto, Black ha accettato nell’ottobre 2015 di pagarle $ 100.000 al mese per 15 anni. Hanno detto che i pagamenti si sono interrotti dopo che Ganeva ha twittato a marzo.

Il suo avvocato ha detto che il signor Black aveva una relazione con Ganeva. Si è fatto un bersaglio presentandole regali e denaro e si è lasciato ricattare. “Il signor Black sta solo avendo un cattivo giudizio”.