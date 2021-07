L’epidemia nel delta di Sydney si intensifica, i casi della comunità sollevano preoccupazioni Reuters

L’Australia ha fatto molto meglio di molti altri paesi in via di sviluppo nel controllare i nuovi focolai durante la pandemia attraverso blocchi, tracciamento rapido dei contatti e rigoroso distanziamento sociale, con poco più di 30.550 casi e 910 decessi.

Sydney, Perth, Brisbane e Darwin hanno implementato misure di blocco negli ultimi giorni in risposta a una variante che si è diffusa rapidamente dopo mesi di quasi eliminazione del virus in Australia. Mercoledì, dopo che un passeggero infetto è rimasto per diverse ore all’aeroporto della città, la città di Alice Springs, porta d’accesso a Uluru, patrimonio mondiale dell’UNESCO, si è unita alle altre città.

Per la prima volta quest’anno, l’Australia ha risposto a un focolaio di infezione in diversi stati contemporaneamente.Quasi la metà degli australiani è soggetta a un ordine di restare a casa per prevenire qualsiasi grave epidemia di virus delta.

Il governatore del New South Wales Gladys Berekiklian ha detto ai giornalisti a Sydney: “(Questo) è preoccupante. Questa è la misura del nostro successo che prenderemo in considerazione nei prossimi giorni e oltre”.

I funzionari hanno affermato che metà dei 24 casi di giovedì sono stati trovati nella comunità, mentre gli altri sono stati messi in quarantena a casa perché Sydney sta per attuare un rigoroso blocco di una settimana per contenere il virus delta altamente contagioso. .

