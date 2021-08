L’era della sovraimprenditorialità non accenna a diminuire

È nell’interesse di molte persone affermare che WeWork è una tantum. Il fondatore di Paint Adam Neumann era un bugiardo salvatore e i miliardi che sono scomparsi hanno più senso. Fai notare tutte le differenze tra questa e altre start-up americane di alto valore e credi ancora nel meccanismo del capitale di rischio della Silicon Valley. Ma WeWork è un esempio estremo di clamore di avvio, non l’eccezione.

Due anni dopo la chiusura della società di co-working, circolano ancora storie sulla sua delusione e avidità. WeWork Industrial Park produce libri, podcast e documentari.Il più recente, quello di Elliott Brown e Maureen Farrell Il nostro culto, Un’eccellente dimostrazione di come splendide feste di tequila, investitori stravaganti e fondatori estroversi distolgano la loro attenzione dal fatto che questa società immobiliare di New York si sia travestita da startup tecnologica.

Tuttavia, il fatto inquietante di WeWork è quanto sia familiare questo accumulo. Prendiamo come esempio il prospetto della società che ha portato al suo crollo nel 2019. I cliché sulla sensibilizzazione sono stupidi e le perdite sono scioccanti. Ma non tutti i grandi numeri sono sorprendenti. WeWork rivendica un potenziale di $ 1,6 trilioni Opportunità di mercato indirizzabili Può sembrare un sogno, ma è uno standard, anche se da cartone animato.

Quando l’app online di taxi e consegne di cibo Uber è diventata pubblica, ha affermato che il suo mercato potenziale includeva tutti i soldi spesi nei ristoranti. La società di affitti per le vacanze Airbnb somma ogni dollaro speso da turisti e residenti in parchi di divertimento, campi estivi, spa e altre attività ricreative. I reclami in eccesso sono di routine. Se non stai parlando di trilioni, non lo stai facendo bene.

La quantità di denaro che WeWork ha bruciato durante la ristrutturazione e l’affitto degli uffici è stata sbalorditiva e non sarebbe stato possibile senza l’investitore tecnologico giapponese SoftBank. Un anno prima che cercasse di diventare pubblico, Ha perso $ 1,9 miliardiMa non è solo. Uber, supportata anche da SoftBank, ha riportato una perdita rettificata di 1,8 miliardi di dollari l’anno prima della quotazione. Tre anni dopo, sta ancora perdendo soldi. Airbnb, Snap, Palantir, Lyft e Slack.L’app di trading Robinhood è stata pubblicata la scorsa settimana Dopo aver riportato una perdita di $ 1,4 miliardi Nei primi tre mesi di quest’anno.

In effetti, rispetto a un gran numero di startup senza reddito o senza prodotti di lavoro che diventano pubblici, le perdite operative sembrano essere benigne.La società di aerotaxi elettrici di Palo Alto Archer diventerà pubblica quest’anno attraverso una fusione con una società di acquisizione di scopo speciale Prima che avesse un prototipo volante In grado di trasportare passeggeri.Anche l’appetito per la quotazione di Spac Dai a WeWork una seconda possibilità Quando si entra nel mercato, anche se la valutazione è molto più bassa.

WeWork era ed è ancora una buona idea. La sede sterile dell’azienda è sgradevole. Per poche centinaia di dollari al mese, offre ai dipendenti una simulazione divertente e bella di un ufficio di avvio.

Ma l’ostentazione dell’azienda ha ripetutamente danneggiato la sua attività. All’inizio del 2018 ho visitato un grande edificio WeWork a Londra. Quasi subito ho visto una stanza piena di gente che giocava a ping pong, chiacchierava sul divano e beveva caffè. Fa sembrare calmo il mio ufficio. In retrospettiva, questo potrebbe essere un esempio di ciò che WeWork chiama “spazio attivato”. Come tutti sappiamo, l’azienda incoraggia le persone a riunirsi quando gli investitori o altri ospiti visitano, in modo che possano vedere una vita ideale nell’ufficio WeWork. Alla fine del tour, ho intravisto la stessa stanza: questa volta era vuota.

Il fascino apparentemente magnetico di Neumann potrebbe non essere eguagliato presto. Ma investitori e media sono ancora ansiosi di capire la storia dello straordinario fondatore.Le celebrità più recenti sono Sam Bankman-Fritto, Il fondatore di una disordinata società di trading di criptovalute di 29 anni con un valore stimato di 8,7 miliardi di dollari USA, Mi piace dormire sui sacchi di fagioli.

Anche il tanto ridicolo capitalismo digitale alla moda di WeWork non è riuscito a fermare le affermazioni dell’azienda secondo cui possono rendere il mondo una tendenza migliore. Quando la piattaforma di criptovaluta Coinbase ha annunciato i suoi piani per diventare pubblica quest’anno, si è vantata della sua visione di diventare parte di un nuovo sistema economico in cui “il progresso umano accelererà”.

Il fallimento di WeWork ha umiliato investitori e dipendenti che hanno perso il lavoro. Tuttavia, trasformare un’attività di leasing di uffici in perdita in un valore di mercato di 47 miliardi di dollari e una macchina pubblicitaria per la valutazione di mercato di 100 miliardi di dollari è ancora in funzione. Lo stesso vale per i bassi tassi di interesse che inducono i fondi a inseguire i rischi. La prima metà del 2021 è Il piu ‘attivo Finanziamento record di aziende tecnologiche private. Non c’è alcun segno di lezioni apprese nell’era del surplus.

