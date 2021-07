L’era è finita, poiché le forze statunitensi si ritirano dalle principali basi in Afghanistan, la guerra è imminente. Reuters

2/2 © Reuters. Il 2 luglio 2021, il giorno in cui le ultime truppe statunitensi hanno evacuato la base, un soldato dell’esercito nazionale afghano ha sorvegliato il cancello della base aeronautica statunitense di Bagram nella provincia di Parwan, in Afghanistan.REUTERS/Mohamed Ismail



2/2

Kabul (Reuters)-Le truppe statunitensi si sono ritirate venerdì dalla loro principale base militare in Afghanistan, lasciando dietro di sé parte del World Trade Center che avevano sepolto in un paese 20 anni fa. Il comandante in capo degli Stati Uniti ha avvertito che senza di loro, potrebbe cadere in guerra civile.

“Tutti i soldati statunitensi e i membri delle forze della NATO hanno lasciato la base aeronautica di Bagram”, ha detto un alto funzionario della sicurezza degli Stati Uniti che ha chiesto di non essere nominato.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che il ritiro degli Stati Uniti “sta procedendo come previsto”, ma come parte del “ritiro razionale con gli alleati”, alcune truppe statunitensi saranno ancora di stanza in Afghanistan a settembre.

Anche così, il ritiro di Bagram pose effettivamente fine alla guerra più lunga della storia americana.

La base si trova a un’ora di macchina a nord di Kabul ed è dove l’esercito americano coordina il combattimento aereo e il supporto logistico per l’intera missione in Afghanistan. I talebani li hanno ringraziati per essere partiti.

“Pensiamo che questo ritiro sia un passo positivo. Con il ritiro completo delle truppe straniere, gli afgani possono avvicinarsi alla stabilità e alla pace”, ha detto a Reuters il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.

Altri afghani sono più cauti. “Gli americani devono lasciare l’Afghanistan. Dovrebbe esserci pace in questo paese”, ha detto Javid Alman, residente a Kabul. Ma ha aggiunto: “Siamo in una situazione difficile. La maggior parte delle persone è fuggita dalle proprie aree e alcune aree sono cadute. Sette aree nella provincia di Paktia sono cadute e ora sono sotto il controllo dei talebani”.

Per le forze internazionali, più di 3.500 di loro sono stati uccisi in Afghanistan e la loro evacuazione non è stata niente di spettacolare. Un diplomatico occidentale con sede a Kabul ha affermato che gli Stati Uniti ei suoi alleati della NATO “hanno vinto molte battaglie ma hanno perso la guerra in Afghanistan”.

È stato a Bagram, nella pianura circondata dalle cime innevate delle montagne dell’Hindu Kush, vicino a una pista di costruzione sovietica piena di proiettili, dove i vigili del fuoco e la polizia di New York sono stati inviati a seppellire parte del World Trade Center. Nel dicembre 2001, pochi giorni dopo il rovesciamento dei talebani per aver ospitato Osama bin Laden.

È stato anche qui che la CIA ha istituito un centro di detenzione “campo nero” per sospetti terroristi e li ha sottoposti a tortura, che il presidente Barack Obama ha successivamente ammesso che si trattava di tortura.

Successivamente si espanse in un’enorme città fortificata ad uso di un grande esercito internazionale, con ristoranti fast food, palestre e una caffetteria che serviva la “Madre del caffè”. Le due piste continuavano a ruggire. I presidenti arrivano e fanno discorsi, le celebrità vengono a raccontare barzellette.

Un funzionario afghano ha detto che la base sarà ufficialmente consegnata al governo durante una cerimonia sabato.

Il funzionario della difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che il generale Austin Miller, il massimo comandante degli Stati Uniti in Afghanistan, “conserva ancora tutte le capacità e i poteri per proteggere le truppe di stanza nella capitale Kabul”.

All’inizio di questa settimana, Miller ha detto ai giornalisti a Kabul che la guerra civile afghana “è certamente una strada immaginabile” e che mentre le truppe straniere volano a casa, i combattenti talebani hanno invaso il paese nelle ultime settimane.

Altri due funzionari della sicurezza degli Stati Uniti hanno affermato questa settimana che la maggior parte del personale militare degli Stati Uniti probabilmente partirà prima del 4 luglio e che le truppe rimanenti continueranno a proteggere l’ambasciata.

Saranno più di due mesi in anticipo rispetto ai tempi fissati da Biden, che aveva promesso di tornare a casa l’11 settembre, ventesimo anniversario dell’attentato che li ha portati qui.

Washington ha accettato di ritirarsi da un accordo negoziato con i talebani sotto la guida del predecessore di Biden, Donald Trump, l’anno scorso. Biden ha respinto la proposta dei generali tra gli insorti e il governo del presidente di Kabul Ashraf Ghani, sostenuto dagli Stati Uniti. Perseverare prima di raggiungere un accordo politico.

“Conseguenze gestionali”

La scorsa settimana, Ghani ha visitato Washington. Biden gli ha detto: “Gli afgani dovranno decidere il loro futuro e cosa vogliono”. Ghani ha affermato che il suo lavoro attuale è “gestire le conseguenze del ritiro degli Stati Uniti”.

In cambio del ritiro degli Stati Uniti, i talebani hanno promesso di non consentire ai terroristi internazionali di operare in Afghanistan. Hanno promesso di negoziare con il governo afghano, ma i negoziati a Doha, la capitale del Qatar, hanno fatto pochi progressi.

L’ambasciata degli Stati Uniti in Afghanistan ha dichiarato questa settimana in una dichiarazione che gli Stati Uniti sono fermamente impegnati ad assistere l’Afghanistan e forniranno 3 miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza nel 2022.

L’ambasciata ha dichiarato: “Esortiamo a porre fine alla violenza, al rispetto dei diritti umani di tutti gli afghani e a seri negoziati a Doha per raggiungere una pace giusta e duratura”.

I talebani si sono rifiutati di dichiarare un cessate il fuoco. I soldati afghani si sono arresi o hanno abbandonato le loro posizioni. La milizia che aveva combattuto i talebani prima dell’arrivo degli americani stava prendendo le armi per combatterli di nuovo.

Un alto diplomatico occidentale ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno chiesto a tre paesi dell’Asia centrale, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan, di fornire rifugi temporanei a circa 10.000 cittadini afgani che hanno collaborato con gli Stati Uniti o con le forze alleate.

Diversi paesi europei hanno anche fornito rifugio a centinaia di dipendenti afgani e alle loro famiglie perché affrontano minacce dirette da parte dei talebani.

Da quando Biden ha annunciato che avanzerà il piano di ritiro di Trump, gli insorti hanno fatto progressi in tutto l’Afghanistan, specialmente nel nord, dove la loro presenza è stata minima negli anni da quando sono stati dimessi.

I funzionari hanno detto venerdì che i combattimenti tra le forze governative e i talebani si stanno intensificando nella provincia nord-orientale del Badakshan.