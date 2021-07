L’esercito birmano ha ucciso 25 persone in un raid in città, secondo i residenti e i media Reuters

Le autorità militari hanno affermato che queste cifre non sono vere, ma non hanno fornito le proprie stime.

Le Forze di Difesa Popolare sono state istituite da oppositori del governo militare in molte parti del Myanmar, alcune delle quali hanno unito le forze con il governo di unità nazionale stabilito in clandestinità come concorrenti dell’amministrazione militare.

Reuters non è stata in grado di verificare in modo indipendente i dettagli.

I giovani delle forze di difesa popolari locali, che si erano formate per opporsi al governo militare, hanno preso le loro posizioni per affrontarli. Tuttavia, il residente ha dichiarato di avere solo armi temporanee e di essere stato respinto dalla maggiore potenza di fuoco delle forze di sicurezza.

