L’esperto esclusivo delle Nazioni Unite sostiene l’inchiesta sugli omicidi in Iran nel 1988, il ruolo di Raisi Reuters

Stephanie Nebehay

Ginevra (Reuters)-L’investigatore delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran ha chiesto che lo stato abbia ordinato l’esecuzione di migliaia di prigionieri politici nel 1988 e il ruolo del presidente eletto Ebrahim Raisi come vice procuratore di Teheran.

In un’intervista con Reuters lunedì, Javaid Rehman ha affermato che il suo ufficio ha raccolto testimonianze e prove nel corso degli anni. Se il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite o altre agenzie conducono indagini imparziali, è pronto a condividerle.

Ha detto che ci sono state segnalazioni secondo cui alcune “fosse comuni” erano state distrutte ed ha espresso preoccupazione come parte del continuo insabbiamento.

“Penso che sia giunto il momento. Ora che il signor Raisi diventa presidente (eletto) è molto importante, abbiamo iniziato a indagare su cosa è successo nel 1988 e sul ruolo delle persone”, ha detto Rehman a Londra, dove insegna diritto islamico e diritto internazionale.

Ha affermato che l’indagine è nell’interesse dell’Iran e potrebbe mettere nei guai la famiglia, aggiungendo: “Altrimenti, avremo serie preoccupazioni sul presidente e sul suo ruolo storico e sul ruolo segnalato in queste esecuzioni”.

Non è stato possibile raggiungere l’ufficio di Raisi per un commento. L’ufficio del portavoce della magistratura iraniana non ha immediatamente commentato. Le delegazioni iraniane delle Nazioni Unite a Ginevra e New York non hanno risposto alle richieste di commento.

Raisi è un giudice dalla linea dura che è stato sanzionato dagli Stati Uniti in passato, compreso quello a cui gli Stati Uniti e gli attivisti dicono che ha partecipato come uno dei quattro giudici che hanno supervisionato l’omicidio del 1988. Amnesty International ha fissato il numero di esecuzioni a circa 5.000 e ha dichiarato in un rapporto del 2018 che “il numero effettivo potrebbe essere più alto”.

Alla domanda sulle accuse del suo coinvolgimento negli omicidi, Lai Xi ha detto ai giornalisti: “Se i giudici e i pubblici ministeri hanno difeso la sicurezza delle persone, dovrebbe essere elogiato… Sono orgoglioso di poter difendere i diritti umani in ogni posizione . Persevera fino ad ora.”

Rahman ha dichiarato: “Abbiamo comunicato con la Repubblica islamica dell’Iran perché siamo preoccupati che ci sarà un’altra politica per distruggere effettivamente le tombe, o potrebbe esserci qualche attività per distruggere le prove di fosse comuni”.

“Lotterò per la giustizia”, ​​ha aggiunto.

In una dichiarazione, i giudici delle vittime del massacro dell’Iran del 1988 hanno accolto con favore l’appello di Rahman, affermando che l’indagine delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali “era attesa da tempo”.

Arresto, intimidazione

Raisi è succeduto ad Hassan Rouhani il 3 agosto. Ha vinto le elezioni di questo mese e gli elettori sono indifferenti alle difficoltà economiche e alle restrizioni politiche.

Rahman ha condannato quelle che ha definito “strategie deliberate e manipolative per escludere i candidati moderati e garantire il successo di candidati specifici”.

“Qualcuno è stato arrestato, ai giornalisti è stato impedito di porre domande specifiche sul passato del candidato presidenziale Mr. Raisi, e alcuni sono stati intimiditi da qualsiasi domanda sollevata sul suo precedente ruolo e background”.

L’Iran non ha mai ammesso esecuzioni di massa sotto la guida del leader rivoluzionario Ayatollah Ruhollah Khomeini, morto nel 1989.

“La portata delle esecuzioni che abbiamo sentito significa che questo fa parte della politica in corso di attuazione… non solo una persona”, ha detto Lehman.

Ha detto che non c’era “un’indagine adeguata” sull’uccisione dei manifestanti nel novembre 2019, che è stato il più sanguinoso tumulto politico dalla Rivoluzione islamica nel 1979.

“Anche secondo stime prudenti, possiamo dire che più di 300 persone sono state uccise arbitrariamente ed extragiudizialmente, nessuno è stato ritenuto responsabile e nessun risarcimento”, ha affermato.

“Sia nel passato che nel presente, c’è stata una diffusa impunità sistemica per gravi violazioni dei diritti umani nel Paese”.