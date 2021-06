L’estrema destra francese cerca la vittoria elettorale in Provenza

Marine Le Pen (Marine Le Pen) domenica ha esortato gli elettori francesi a fare la storia lasciando che il suo Partito di unità nazionale anti-immigrazione prendesse il controllo del sud nelle ultime elezioni nazionali prima di opporsi a Emmanuel Macron. . Le elezioni presidenziali del prossimo anno.

Il suo candidato provenzale Thierry Mariani… Chi ha causato la polemica Sostenendo il regime di Bashar al-Assad in Siria e difendendo l’occupazione russa della Crimea, guidando il primo turno di votazioni alle elezioni regionali una settimana fa e sperando di vincere il secondo turno di votazioni. RN non ha mai conquistato il controllo della regione francese, nonostante il suo successo nelle città nelle elezioni locali.

“Domenica puoi fare la storia. Vota!” Mariani Dillo su TwitterAl primo turno di votazione, solo un terzo degli elettori francesi ha partecipato al voto, in particolare gli elettori RN rimasti, anche Le Pen Esorta i suoi sostenitori “Mobilitate in un modo senza precedenti: non lasciatevi rubare le elezioni”.

Ma l’estrema destra La prestazione complessiva di RN nel primo round è stata peggiore del previsto Nelle 13 principali regioni di Francia e Mariani Di fronte a un “Fronte repubblicano” unificato Dopo che il principale candidato della sinistra verde in Provenza si è ritirato e ha appoggiato la sua coalizione sull’incumbent di centrodestra Renaud Muselier, questo avrebbe cercato di privarlo del potere.

Un sondaggio condotto da Ifop-Fiducial la scorsa settimana ha mostrato che Muselier vincerà la corsa a due con un vantaggio del 51% a 49.

I chiari vincitori al primo turno sono stati i partiti francesi di sinistra e di centrodestra, il Partito Socialista e il Partito Repubblicano. Quattro anni fa, l’inaspettata vittoria di Macron alle elezioni presidenziali e legislative li ha sorpresi, ma ora potrebbero controllare la maggior parte o tutte le regioni in cui già operano, anche se il potere regionale è principalmente limitato alla politica dei trasporti e all’istruzione.

Anche il Partito Verde francese-Europe Écologie-Les Verts-ha ottenuto ottimi risultati nelle recenti elezioni e spera di prendere il controllo dell’Occidente dal centro e dalla destra sotto la guida dell’ex sostenitore di Macron Matthew Alfilin e dei suoi alleati di sinistra Controllo di la zona dei Paesi della Loira.

La Repubblica Marche di Macron è un partito centrista nato nel 2016 per spingerlo al potere l’anno successivo, ma la sua prestazione al primo turno è stata addirittura peggiore del previsto, conquistando solo un decimo dei voti, anche al primo turno. per il secondo turno della regione in quattro partite.

Secondo alti funzionari, cercherà di rivitalizzare il partito indebolito e dovrebbe annunciare una riorganizzazione del governo nelle prossime settimane. Una persona ha affermato che Macron e i suoi consulenti devono imparare dal primo round di risultati. “Questo è un vero campanello d’allarme e dovremmo venire alle conseguenze”.

Nel centro destra, nella Quinta Repubblica di Charles de Gaulle, la maggior parte dei presidenti francesi ha fornito questo spirito e, finora, il buon andamento dei candidati alle elezioni regionali ha sollevato il morale.

Nella regione settentrionale dell’Alta Francia, Xavier Bertrand Violazione della previsione E ha sconfitto i suoi concorrenti della RN – si vantava di “rompergli le fauci” – e anche Laurent Wauquiez dell’Auvergne-Rhône-Alpes nel sud-est e Valérie Pécresse dell’Ile-de-France hanno preso il comando.

Gli analisti politici affermano che poiché ciascuno dei tre leader regionali e altri hanno ambizioni presidenziali, il rischio principale per il centrodestra è che il movimento potrebbe non essere in grado di concordare un candidato congiunto per sfidare Macron e Le Pen il prossimo anno.