L’estrema destra francese è infastidita dai risultati elettorali, la regione meridionale gioca un ruolo Reuters

© Reuters. Immagine del file: la leader di estrema destra francese Marlene Le Pen pronuncia un discorso per le elezioni comunali del prossimo anno nel discorso annuale di fine estate tenuto dai guerriglieri a Frejus, in Francia, il 15 settembre 2019. REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo



Autori: Michelle Ross e John Ireland

PARIGI (Reuters)-I sondaggi sull’export mostrano che l’estrema destra francese ha ottenuto risultati peggiori del previsto alle elezioni regionali di domenica, mettendo in aria la vittoria del campo di battaglia meridionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la piattaforma per le elezioni presidenziali del 2022 .

Il Rassemblement National di Marine Le Pen ha espresso disappunto per il tasso record di affluenza alle urne, in quanto ala di centrodestra dopo il fiasco delle elezioni presidenziali del 2017 e presidente Emmanuel Macron (Emmanuel Macron) Il suo partito è tornato alle urne per la prima volta da quando ha vinto il quinto posto.

L’agenzia di sondaggi Elabe prevede che l’alto tasso di astensione per il primo turno di votazioni di domenica sia del 68,5%, che coincide con l’emergere di dure misure di contenimento del COVID-19 in una domenica e in mesi di sole.

“Posso solo rammaricarmi di questo disastro civile, che ha distorto in larga misura la realtà elettorale del Paese e ha fuorviato le forze politiche che sono al lavoro”, ha detto Le Pen.

“Se vuoi cambiare le cose, esci e vota”.

I sondaggi di esportazione IPSOS mostrano che il Partito Repubblicano di centrodestra ha vinto il 27,2% dei voti nazionali, davanti al 19,3% dell’estrema destra, seguito dal Partito dei Verdi, dal Partito Socialista e dalla Repubblica Marchese di Macron.

Per l’estrema destra di Le Pen, rispetto alle ultime elezioni dopo gli attentati islamici di Parigi del 2015, le elezioni nazionali sono scese di oltre 7 punti percentuali.

Le elezioni regionali, che terranno il secondo turno di votazioni il 27 giugno, consentiranno alle persone di vivere le emozioni degli elettori e testare le qualifiche di Le Pen prima del prossimo anno.

Ha lavorato insieme per disintossicare la sua immagine di partito ed ha eroso i voti tradizionali della destra con una politica populista euroscettica e anti-immigrazione meno provocatoria.

Secondo il sondaggio sulle esportazioni, nella regione settentrionale dell’Hauts-de-France, Les Republicains ha ottenuto risultati migliori del previsto, guidando i sondaggi di estrema destra con un margine superiore al previsto.

Xavier Bertrand, il principale candidato del partito al nord, ha affermato che il centrodestra ha dimostrato di essere il baluardo più efficace contro l’estrema destra. È in corsa per il candidato presidenziale 2022 del Partito Conservatore.

La performance del partito di governo di Macron è stata pessima come previsto e il portavoce del partito Orol Berge l’ha definita “uno schiaffo in faccia”. Il presidente non è riuscito a mettere radici a livello locale, sebbene la sua popolarità nazionale sia ancora superiore a quella del suo predecessore.

Il progetto di sondaggio Le Pen riceverà il maggior numero di voti al primo turno delle elezioni presidenziali del prossimo anno e la sua base di appoggio è stufo della criminalità, della minaccia all’occupazione della globalizzazione e delle élite al potere viste come scollegate dai cittadini comuni.

Il partito di Le Pen non ha mai controllato un’area prima. Se vincerà una partita la prossima settimana, invierà un messaggio che la possibilità di diventare il presidente della National League nel 2022 non può essere esclusa.

Due sondaggi sull’export hanno mostrato che il Rassemblement National è tra i migliori in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ma il divario con il centrodestra Renaud Muselier, alleato del partito di Macron, è minore del previsto.

Tuttavia, il candidato dei Verdi ha dichiarato di mantenere la sua campagna nel Sud, il che rende la corsa a tre più favorevole all’estrema destra.

I risultati del primo turno di domenica consentiranno alle parti di entrare in due giorni di scambi dietro le quinte al fine di stabilire un’alleanza prima del secondo turno.